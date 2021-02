Am Mittwochmorgen hat sich eine 19-Jährige bei Leutenberg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit dem Auto überschlagen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei sie auf der Landstraße zwischen Gleima und Leutenberg in einer Kurve, vermutlich aufgrund von Straßenglätte, von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Hang gefahren und hat sich überschlagen.

Die Frau blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.