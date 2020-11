Im Kreis Weimarer Land sind mit Stand Samstagnachmittag 22 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Das meldet das Gesundheitsamt des Kreises.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 99 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 120,4.

Vier Personen befinden sich in stationärer Behandlung.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden bisher 362 Krankheitsfälle im Weimarer Land registriert.

Zahlen der Aktivkranken, Kontaktpersonen in Quarantäne und Reiserückkehrer in Absonderung meldet das Gesundheitsamt erst am Montag wieder.