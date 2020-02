30 Jahre Einheit: Die lange Geschichte der „Wende“

Der Südthüringer Wolfgang Fiedler sagt: „Die Wende war die demokratischste Zeit, die ich je erlebt habe. Mit Kampfabstimmungen bei der Wahl zum Elternsprecher.“ Auch den Schulleiter hätten die Lehrer des Henfling-Gymnasiums damals selbst gewählt, heute undenkbar. „Insgesamt war es eine sehr abwechslungsreiche Zeit.“ Fiedler war erst wenige Monate vor dem Mauerfall als junger Pädagoge Lehrer an der Schule geworden, die damals noch einen anderen Namen trug.

Ziemlich genau 30 Jahre ist diese Suche nach Orientierung in einer neuen Welt, in einer neuen Zeit nun her, von der Fiedler inzwischen als Zeitzeuge erzählen kann. Etwas, an das sich der Lehrer des Henfling-Gymnasiums in Meiningen erst noch gewöhnen muss; Zeitzeuge sein. „Das hört sich komisch an“, sagt er und weiß doch, dass es wahr ist. Was wiederum erklärt, warum er einer derjenigen ist, mit dem Forscher des renommierten Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam (ZZF) gesprochen haben, um sich aus der Perspektive von Historikern der Frage zu nähern, wie Ostdeutsche die letzten Jahre der DDR, die friedliche Revolution und den sich anschließenden Systemwechsel in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich erlebt haben.

Was Wissenschaftler um die Historikerin Kerstin Brückweh herausgearbeitet haben, belegt, dass die Wendezeit für die Menschen in den neuen Bundesländern eine unglaublich turbulente Zeit war. „Ich glaube, es gibt einen großen Erfahrungsschatz, der überhaupt noch nicht erinnert wird“, sagt Brückweh, die zu diesem Vorhaben auch am nicht minder renommierten Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt geforscht hat. Titel des Projekts: „Die lange Geschichte der ,Wende’: Lebenswelt und Systemwechsel in Ostdeutschland vor, während und nach 1989“.

Brückweh sagt, ostdeutsche Erfolgsgeschichten würden bislang kaum erinnert. Sie würden überschattet von den großen Verlusterzählungen dieser Jahre. Also etwa dem Wegfall von Hunderttausenden Arbeitsplätzen, dem Niedergang ganzer Regionen durch Abwanderung vor allem junger Frauen in „den Westen“.

Es gab mit dem Ende der DDR keine Stunde null

1990 habe es in der Schule bei allem demokratischen Aufbruch durchaus noch immer ein „gewisses DDR-Regiment“ gegeben, sagt Karin Pritzel. Sie war in den Wendejahren Schülerin des Henfling-Gymnasiums. Verpasst worden sei damals die Chance, den Menschen im Osten zu erklären, dass Demokratie mehr ist, als über eine Frage abzustimmen und dann die Mehrheitsmeinung umzusetzen. Dass Demokratie auch Rechtsstaatlichkeit und den Schutz von Minderheiten meint. Dass Pegida im Osten entstanden und die AfD im Osten deutlich stärker als im Westen ist, sei eine unmittelbare Folge dieser damals ausgebliebenen politischen Bildung, argumentiert sie – und verweist dabei – wie Historikerin Brückweh – darauf, wie sehr die Schattenseiten der 90er-Jahre andere Facetten dieser Zeit damals überlagerten und bis heute überlagern. „Hier war die Grenze offen und die Demokratie wurde eingeführt, aber der Arbeitsplatz war weg.“

Über vier Jahre hinweg hat Brückweh gemeinsam unter anderem mit den Nachwuchshistorikern Kathrin Zöller und Clemens Villinger mit Zeitzeugen der Wende gesprochen und diese Gesprächen ausgewertet. Während der Zugang zu den schriftlichen Überlieferungen relativ problemlos möglich war, sind die Historiker bei der Suche nach Zeitzeugen immer wieder auf Hindernisse gestoßen. Was man durchaus als Beleg dafür werten kann, wie aufwühlend die Geschichte der Wende noch immer ist, wie schwer sich viele Menschen mit ihrer Vergangenheit tun und wie sehr um deren Deutung gerungen wird.

Ihre Gesprächspartner, sagt Zöller, hätten oft sie gefragt: „Kommen Sie aus dem Osten oder aus dem Westen?“ Sie sei Historikerin und könne sich unabhängig von ihrer Herkunft mit der Vergangenheit beschäftigen, sagt sie. „Denn im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, dass ich aus der Antike kommen muss, um zu alter Geschichte forschen zu können.“

Historikerin Brückweh sagt, „es wird in Zukunft nicht mehr die eine große Meistererzählung dieser Jahre geben“. Also weder eine Meistererzählung vom Niedergang noch von blühenden Landschaften. Dass in der Nachwende-Generation die Herkunft als Kinder Ostdeutschlands keine Rolle mehr spielen wird, dass sich Nach-1990-Geborene nur noch als Deutsche, aber nicht als Ostdeutsche begreifen, kann Brückweh verneinen. Auf die Frage, ob sich die ostdeutsche Identität aus der ostdeutschen Gesellschaft „herauswachsen“ werde, sagt sie: „Nein, das glaube ich nicht.“ Ob sich jemand als Ostdeutscher fühle habe nicht nur mit dessen Alter, sondern auch mit dem Milieu zu tun, in dem er aufwachse.

Als Deutsche zweiter Klasse fühlen sich sogar Nachgeborene

Aktuelle sozialwissenschaftliche Studien bestätigen, dass sich viele Nachwende-Geborene oder junge Menschen ohne bewusste DDR-Erfahrungen ziemlich ostdeutsch fühlen. So identifizieren sich bei den 18- bis 24-jährigen Thüringern nach den Befragungen für den jüngsten Thüringen Monitor zwar je etwa ein Drittel als Deutscher oder Europäer und 27 Prozent als Thüringer. Nur sechs Prozents sehen sich vorrangig als „Ostdeutscher“. Trotzdem sagt mehr als jeder Dritte selbst in dieser jungen Altersgruppe, Westdeutsche würden Ostdeutsche wie Menschen zweiter Klasse behandeln. Von einem gesamtdeutschen, versöhnlichen Blick auf die Gegenwart ist die Republik also tatsächlich noch ebenso weit entfernt wie von einem solchen Blick auf die Vergangenheit. Fiedler hofft, dass sich die Deutschen bald nicht mehr als „Wessis“ und „Ossis“ verstehen. „Ich habe diese Worte nie gemocht“, sagt er.

