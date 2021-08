Funke-Verlegerin Julia Becker: „OTZ ist Verfechterin der Demokratie und freier Bürgerrechte“

Gera Zum 30. Jubiläum der Ostthüringer Zeitung blickt Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe, Julia Becker, zurück und warnt außerdem heute vor einer gesellschaftlicher Zersplitterung, Fakenews und Verleumdung. Sie sieht Journalismus als ein zerbrechliches Gut, das beschützt und anerkannt werden muss.

Liebe Leserinnen und Leser,

als vor 30 Jahren die erste Ausgabe der Ostthüringer Zeitung erschien, war das selbst eine Schlagzeile wert. Denn allein die Möglichkeit — heute wie damals — eine freie, überparteiliche und heimatnahe Berichterstattung zwischen Jena, Saalfeld und Schmölln anzubieten, glich nicht nur einem Befreiungsschlag. Die Erstausgabe der OTZ im Juli 1991 war schon ein kleiner Systemsturz in den frühen Jahren eines wiedervereinigten Deutschlands; und glich einer Revolte in der wiedervereinigten deutschen Presselandschaft.

Die Gründungsjournalistinnen und -journalisten nahmen mitten im politischen Umbruch ihr Schicksal selbst in die Hand und gründeten mithilfe der heutigen FUNKE Mediengruppe eine neue, eine unabhängige Zeitung. Losgelöst von den Organen des SED-Regimes, wechselten immer mehr Journalisten in einer zutiefst demokratischen und freien bürgerrechtlichen Überzeugung von den alten Parteiblättern zur OTZ. Und wie wertvoll, wie wichtig freier, unabhängiger und von demokratischer Überzeugung getragener Journalismus für unsere Gesellschaft ist, sehen, hören und lesen wir heute mehr denn je.

30 Jahre, nachdem die Gründung der OTZ in einer Zeit des Umbruchs für verlässliche Informationen stand, gilt die Ostthüringer Zeitung heute als Verfechterin der Demokratie, freier Bürgerechte — und erstklassigem Regionaljournalismus. In einer Zeit gesellschaftlicher Zersplitterung, erstarkten Extremen, eine Zeit der Unwahrheiten, der Fakenews und Verleumdung, ist Journalismus ein zerbrechliches Gut, das wir beschützen aber gleich auch als gesellschaftlichen Wert anerkennen und respektieren müssen. Die Ostthüringer Zeitung vereint all diese Qualitäten in sich; die Journalisten berichten täglich aus Ostthüringen, Berlin und dem Rest der Welt über Politik und Gesellschaft, aus der Kulturwelt genauso wie über Einzelschicksale. Das tun unsere Reporter, unsere Journalisten aus innerster Überzeugung und mit viel Leidenschaft.

So können Sie, liebe Leserinnen und Leser, gewiss sein: Das, was Sie hier heute in den Händen halten oder digital lesen, ist ein wertvolles Stück Demokratie und gesellschaftliche Freiheit — besonders in Wahljahren!

Herzlich

Ihre Julia Becker

Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe