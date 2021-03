41-Jähriger missbraucht Notruf, um über seinen Geburtstag zu informieren

Eine erneute Anzeige wegen Notrufmissbrauch erhielt am Sonntagabend ein 41-Jähriger aus Kahla. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der Mann kein Unbekannter bei der Polizei, denn sein übersteigertes Mitteilungsbedürfnis befriedige er zumeist via Notruf.

Diesmal gab er an: "Ich habe nichts gemacht und er hat auch nichts gemacht, außerdem war ich gerade bei meiner Schwester und habe heute Geburtstag." Auch ein Weg sich Geburtstagsgrüße abzuholen, aber leider der Falsche, hieß es von der Polizei. Für den Mann gab es als "Geschenk" eine weitere Anzeige.