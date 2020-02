50 Jahre lehrt und heilt ein Mühlhäuser in Helmstedt

Allein der Name der Beireis-Apotheke in der Hauptgeschäftsstraße, der Neumarker Straße, erinnert in Helmstedts historischer Altstadt noch an den berühmten Arzt und Universitätsprofessor Gottfried Christoph Beireis. Sein Haus am Langen Wall, der Stadtmauer des nördlich des Harzes gelegenen Niedersächsischen Fachwerk-Städtchens, wurde in den 1970er-Jahren abgerissen. Die Academia Julia, die protestantische Universität des Herzogtums Braunschweig, war jedoch ein halbes Jahrhundert lang seine Wirkungsstätte und Helmstedt der Lebensort des mehrfachen Lehrstuhlinhabers.

Nach drei Jahren im Ausland setzte er 1756 seine an der Universität Jena begonnenen Studien bei dem Helmstedter Chirurgen Lorenz Heister fort und wurde dessen Assistent. Nach dem Tod des Physikers Johann Gottlob Krüger wurde Beireis jedoch zunächst Professor für Physik. Die Lehrtätigkeit nahm er später auch als 2. Professor für Chemie auf, schließlich auch als Mediziner. Vorlesungen hielt er jedoch ebenso in Jura, Philosophie und Naturgeschichte. Dazu befugte ihn ein Studium der Rechtswissenschaften das er offiziell bereits in Jena absolviert hatte. Über „Nutzen und Untentbehrlichkeit der Naturgeschichte“ hatte er promoviert.

Wie Röbling, Stüler und Tilesius in der Fremde Ruhm erlangt

Bei seinen Studenten soll er sehr beliebt gewesen sein. Die Übernahme wissenschaftlicher Apparaturen aus dem Fundus seines Amtsvorgängers Heister nutzte Beireis nicht nur für den Aufbau eines Kuriositäten-Kabinetts. Seine Sammlungsobjekte soll er nicht selten als Anschauungsmaterial mit in seine Vorlesungen gebracht haben. Durch seine nach Neuanschaffungen immer umfangreicher gewordenen Sammlungen wurde er schließlich über die Grenzen des Herzogtums Braunschweig bekannt.

Die Beireis-Apotheke in Helmstedt. Foto: Michael Fiegle

Die dafür notwendigen Finanzen erwirtschaftete er sich bereits während der Studienzeit durch die Produktion chemischer Stoffe. Das Arbeiten im Labor hatte Gottfried Christoph Beireis bereits von seinem Vater, dem Mühlhäuser Kammerschreiber, Ratsherren und späteren Polizei- und Feuerwehrchef Johann Christoph Beireis, erlernt. Er fand Methoden zur Herstellung von Essig und von Karmin, einem roten Farbstoff. Beide Erzeugnisse verkaufte er gewinnbringend vor allem in die Niederlande. In seiner Helmstedter Zeit richtete er sich im Erdgeschoss seines Hauses eine Arztpraxis ein. Seine Patienten waren meist gut betucht, manche reisten sogar von weit außerhalb zu ihm an. Herzog Karl machte ihn schließlich zu seinem Leibarzt.

Unter den über 300 Ölgemälden, die zum Teil dicht an dicht an den Wänden in Beireis Haus hingen, zum Teil in einem Zimmer aufgestapelt waren, zählten auch Werke von Rubens und Cranach. Schränke sollen voller Bücher und Schubkästen voller zum Teil antiker Münzen gewesen sein. Beireis war auch im Besitz zweier wertvoller mechanischer Flötenspieler und einer mechanischen Ente aus der Werkstatt des französischen Erfinders Jacque de Vaucanson. Diese Kuriositäten zogen viele Besucher an. Um Beireis Sammlungen zu sehen kamen zwischen 1784 und 1805 der Physiker Alessandro Volta, der Württembergische Herzog Karl Eugen, der Naturforscher Alexander von Humboldt, der Dichter Achim von Arnim, Schwedens König Gustav III. und schließlich Johann Wolfgang von Goethe.

Geboren und aufgewachsen ist Beireis in Mühlhausen am 28. Februar 1730 in dem von seinem Vater 1725/26 erbauten Haus „Die Tanne“ am heutigen Untermarkt 23. Gottfried Christoph Beireis hatte sechs Geschwister. Zusammen mit Johann August Röbling, Friedrich August Stüler und Wilhelm Gottlieb Tilesius, zählt Beireis zu jenen berühmten Mühlhäusern, die in der Freien Reichsstadt geboren und aufgewachsen sind, deren Talent schon früh erkannt und gefördert wurde, die jedoch außerhalb Karriere machten. Beireis Leben galt der naturwissenschaftlichen Lehre und der Heilkunst. Dass sein Wirkungsort, die Universität Academia Julia, durch König Jérôme Bonaparte von Westphalen 1810 für immer geschlossen wurde, musste er nicht miterleben. Er fiel am 18. September 1809 einer Ruhrepidemie zum Opfer. Der größte Teil seiner Sammlungen kam in einer öffentlichen Versteigerung unter den Hammer.