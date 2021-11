20.000 Abonnenten nutzen Premium-Angebot

Mit dem Premiun-Angebot kann man die OTZ sowohl als Print- als auch in der Online-Version lesen.

Gera. Mehr als 20.000 Abonnenten der Funke-Tageszeitungen in Thüringen nutzen den Premium-Service und haben Zugriff auf Online-Inhalte und den Digitalen Sonntag.

Mehr als 20.000 Abonnentinnen und Abonnenten der Funke-Tageszeitungen in Thüringen haben sich bereits für den Premium-Service ihrer Zeitung registriert. Mit diesem Service haben alle, die die gedruckte Zeitung von Montag bis Samstag im Abonnement lesen, ohne weitere Kosten Zugriff auf alle digitalen Inhalte.

Nutzer des Services können die Zeitung von morgen bereits am Vorabend als E-Paper lesen – und zwar auf jedem Endgerät, sei es nun auf dem Tablet, mit dem Smartphone oder am Computer. Auch die aktuellsten Entwicklungen des Tages bekommen Abonnenten uneingeschränkt und rund um die Uhr mit, denn sie haben freien Zugriff auf unsere Plus-Inhalte, also die Artikel, die sich auf unseren Internetseiten hinter einer Bezahlschranke befinden.

Das Premium-Abo enthält keine versteckten Kosten. Vielmehr sparen Abonnenten damit im Vergleich zu Neukunden 25,99 Euro pro Monat für das E-Paper und die Plus-Inhalte. Auch können sie auf mehr Lokalausgaben zugreifen als die mit der gedruckten Zeitung abonnierte und so zum Beispiel Ereignisse und Entwicklungen in benachbarten Regionen verfolgen.

Seit wenigen Wochen gibt es außerdem den Digitalen Sonntag als siebte E-Paper-Ausgabe der Zeitung. Er bietet Reportagen, Serien, Hintergründe und jede Menge Sport aus Thüringen, Deutschland und der Welt.

Um den Premiumservice mit Ihrem Abonnement nutzen zu können, müssen Sie sich einmalig registrieren. Eine Anleitung dafür finden Sie auf premium