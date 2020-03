Abwehrchef Sulu vom FC Carl Zeiss Jena: „Es muss jeder abliefern“

Mit seinem Treffer zum 2:2 keimte auch bei Aytac Sulu (34 Jahre) im Spiel der 3. Fußball-Liga zwischen seinem FC Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Magdeburg noch einmal Hoffnung auf. Am Ende brachen die Thüringer beim 2:6 aber komplett ein. Wir sprachen mit dem Jenaer Abwehrchef.

Der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze ist weiter angewachsen, die Lage des FC Carl Zeiss fast hoffnungslos. Kann es in den kommenden Begegnungen zu Motivationsproblemen kommen?

Das darf nicht sein. Ich als Spieler muss mich präsentieren. Du musst halt Spaß haben. Und wenn irgendjemand keinen Spaß daran hat, aufs Feld zu gehen, zu ackern, dann braucht er gar nicht zum Training zu kommen. Dann soll er den Vertrag auflösen, nicht zum Training kommen und nicht spielen. Es gibt genug Spieler, die auch in dieser Situation Fußball spielen wollen. Aber auch in unserer Mannschaft.

FC Carl Zeiss Jena fällt in Magdeburg einfach auseinander

Was war beim 2:6 gegen Magdeburg der Knackpunkt?

Der Elfmeter hat uns den Dolchstoß gegeben. Davon konnten wir uns auch nicht erholen. Warum auch immer? Weil es eigentlich nur ein Tor war, was wir aufholen mussten. Nach dem Elfmeter waren wir zu passiv und sind ein stückweit zusammengebrochen. Das hätte uns nicht passieren dürfen. Das ist aber der ganzen Hinrunde geschuldet, weil die Jungs sehr viel auf die Schnauze bekommen haben, sehr viele Nackenschläge bekommen haben. Das ist für eine Mannschaft, die noch relativ jung ist, die mehr vom Spielen her kommt als vom Kämpfen, schwierig.

Wie geht es jetzt weiter?

Es muss jeder Woche für Woche abliefern, so dass er sich vielleicht auch für den nächsten Vertrag anbieten kann. Wenn jeder das macht, was er kann, was er sehr gut kann, dann wird die Mannschaft auch ein stückweit besser. Es ist manchmal aber auch schwierig, wenn du ein, zwei, manchmal aber auch drei, vier, fünf Ausfälle hast im Team.

Können Sie sich eine Zukunft in Jena in der nächsten Saison auch in der Regionalliga vorstellen?

Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Es gibt viele Optionen für mich. Meine Familie ist ja ein stückweit weiter weg. Nein, man muss gucken, was Sache ist. Wie ich mich fühle. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. In meinem Alter entscheidet man nicht so früh, wie man das macht.