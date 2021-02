Acht Verletzte nach Unfall bei Oettersdorf

Zu einem Verkehrsunfall mit acht Verletzten ist es am Sonntagmittag bei Oettersdorf (Saale-Orla-Kreis) gekommen. Ein Transporter, in dem neun Menschen saßen, kam auf der Landstraße 1077 kurz hinter Oettersdorf am Abzweig Richtung Tegau von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Straße für eine Stunde gesperrt - Hinweis auf Unfallursache

Gegen 11 Uhr ging der Notruf in der Rettungsleitstelle ein. Die Feuerwehren Schleiz, Oettersdorf, Pörmitz und Dittersdorf waren mit etwa 35 Einsatzkräften als erstes vor Ort. Zunächst galt es daher für die Feuerwehrleute, sich um die verletzten Personen zu kümmern, bevor diese an Rettungsdienst und Notarzt übergeben werden konnten. Anschließend wurde das Fahrzeug durch die Feuerwehr geborgen, wofür die Straße für etwa eine Stunde vollgesperrt werden musste.

Wie Ronny Schuberth, Stadtbrandmeister der Schleizer Feuerwehr, angibt, hätten die Reifen des Transporters kein ausreichendes Profil mehr aufgewiesen. „Das war vermutlich die Unfallursache. Das Fahrzeug war fahruntauglich für die winterlichen Bedingungen“, so Ronny Schuberth.

Bei Schneeglätte kam es erst am Samstagabend zu einem Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der A9 zwischen Schleiz und Bad Lobenstein. Ein Lkw drohte, einen Abhang hinabzustürzen.

