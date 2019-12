Vor einem Nachtclub in Erfurt kam es am frühen Samstagmorgen zu einer Prügelei zwischen zwei Gästen und Türstehern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alkoholisierte Gäste gehen vor Erfurter Nachtclub auf Mitarbeiter los

Zwei deutlich angetrunkene Gäste haben sich am frühen Samstagmorgen ein Handgemenge mit zwei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes vor einem Erfurter Nachtclub geliefert.

Eine 19-Jährige und ihr 21-jähriger Freund wollten in einen Club am Güterbahnhof. Weil der 21-Jährige jedoch zu viel getrunken hatte, verweigerten ihm zwei Mitarbeiter den Zutritt. Die 19-Jährige hatte bereits den Eintritt bezahlt und war auf dem Weg in den Club. Als sie bemerkte, dass ihr Freund nicht hineingelassen wurde, wollte sie ihr Eintrittsgeld wiederhaben und fuhr den Sicherheitsdienst dabei forsch an.

19-Jährige tritt Mitarbeiter in die Weichteile

Die Stimmung heizte sich weiter auf, es kam zum Handgemenge. Der 21-Jährige wollte den Club nicht verlassen und griff den Mitarbeiter an. Dieser wehrte sich, und die 19-Jährige kam ihrem Freund umgehend zur Hilfe, woraufhin ein weiterer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dazwischengehen musste. Schließlich trat die junge Frau einem Mitarbeiter in die Weichteile, außerdem kratzte sie ihn am Auge. Die Situation konnte schließlich geschlichtet und beruhigt werden.

Die Polizei stellte das Handy der 19-Jährige sicher, da sich Videoaufnahmen der Auseinandersetzung darauf befanden. Zudem wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.