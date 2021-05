Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 13. bis 18. Mai 2021

18. Mai

18.34 Uhr: Erfurter Schulleiterin: Zum Prüfungsstress kommt Test-Stress

Die Fürsorge für die Schüler wird bei der derzeitigen Arbeit durch das Thüringer Bildungsministerium außer Acht gelassen. Dies sagt Christiane Alt, Leiterin des Gutenberg-Gymnasiums, und reagiert damit auf die Berichterstattung dieser Zeitung über Sorgen von Eltern und Lehrern angesichts der massiven Ausfälle durch Corona.

17.20 Uhr: Werner: Trotz Ende der Impfpriorisierung zum 7. Juni Geduld nötig

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) mahnt trotz des zum 7. Juni angekündigten Endes der festgelegten Rangfolge (Priorisierung) bei Corona-Impfungen zur Geduld. Nicht alle Impfwilligen könnten im Juni sofort ein Impfangebot erhalten, sagte sie am Dienstag. "Aber die Impfstoffliefermengen werden deutlich steigen und umso mehr Menschen werden profitieren." Dies sei ein weiterer Meilenstein auf dem Weg aus der Pandemie. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte gemeinsam mit den Länder-Ressortchefs am Montag die Aufhebung der Priorisierung ab dem 7. Juni beschlossen.

17 Uhr: Siegesmund fordert mehr Bildung im Freien

Thüringens stellvertretende Ministerpräsidentin Anja Siegesmund (Grüne) hat mehr Möglichkeiten für Schulbildung im Freien gefordert. "Eltern erwarten zu Recht, dass schulische Außenaktivtäten, genauso wie außerschulische Umwelt- und Naturschutzbildung dann schon möglich sein sollte, wenn Unterricht in Innenräumen noch immer beschränkt ist", erklärte Siegesmund am Dienstag in Erfurt. Die Kreativität der Schulträger sei gefragt. Siegesmund bekräftigte ihre Haltung, bei Öffnungsschritten in der Corona-Pandemie stark zwischen Aktivitäten innen und außen zu unterscheiden.

16.04 Uhr: Zwei neue Corona-Todesfälle im Eichsfeld

Den dritten Tag in Folge steht der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Landkreis Eichsfeld unter der Marke von 100. Am Dienstag meldeten Landkreis und RKI den Wert von 79. Keine einzige Neuinfektion sei seit Montag bestätigt worden. Allerdings gebe es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Zu betrauern seien zwei Frauen im Alter von 82 und 62 Jahren.

15.20 Uhr: Arnstädter Theaterfestival abgesagt

Die Enttäuschung bei Oliver Meier ist spürbar. Obgleich dieser Schritt für den Intendanten absehbar war. Denn das Arnstädter Theater muss das für das Pfingstwochenende im Schlossgarten geplante Open-Air-Theaterfestival absagen. Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises teilt nämlich mit, dass aufgrund der hohen Inzidenzwerte im Kreis eine Durchführung untersagt sei, und bezieht sich auf die Bundesnotbremse.

15 Uhr: Zwei neue Corona-Todesfälle im Saale-Orla-Kreis

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist seit Montag leicht gestiegen und liegt am Dienstag bei 133,2. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) hervor. Dennoch ist der Inzidenzwert im Freistaat und im Saale-Orla-Kreis in einem generellen Abwärtstrend. Dem RKI wurden binnen der letzten 24 Stunden drei weitere Neuinfektionen gemeldet. Zudem sind zwei weitere Menschen mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben. Seit beginn der Pandemie sind damit 161 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus im Saale-Orla-Kreis verstorben.

14.50 Uhr: Schul- und Einzelhandelsöffnungen in Eisenach für Freitag im Blick

123,1 in der Stadt Eisenach und 136,2 im Wartburgkreis lauten die Inzidenzwerte am Dienstag in der Wartburgregion. Schul- und Einzelhandelsöffnungen sind in Eisenach für Freitag im Blick, rücken im Kreis auch näher – wenn die Zahlen unten bleiben. Im Eisenacher Klinikum werden derzeit 25 Covid-Patienten betreut, einer auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle in der Region im Zusammenhang mit einer Infektion ist auf 300 gestiegen (70 in der Stadt, 230 im Kreis).

13.32 Uhr: Inzidenz-Trend hält an: Zahlreiche Lockerungen in Weimar ab Donnerstag

Nur drei neue Infektionen mit Sars-CoV-2, aber einen weiteren Todesfall an oder mit Corona macht das Weimarer Gesundheitsamt am Dienstag öffentlich. Die Stadt hält den fünften Werktag nacheinander eine Inzidenz von unter 100 (87,39). Damit kann die Stadt ab Donnerstag weitere Lockerungen angehen, muss aber den 100. Corona-Toten konstatieren.

13.25 Uhr: Sechs weitere Todesfälle wegen Corona in Erfurt und 16 Neuinfektionen

16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt Erfurt am Dienstag. Auch sechs neue Todesfälle wurden registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 66,4 und damit den vierten Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 100. Aktuell gibt es in Erfurt 406 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

13.20 Uhr: Werner: Trotz Ende der Impfpriorisierung zum 7. Juni Geduld nötig

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) mahnt trotz des zum 7. Juni angekündigten Endes der festgelegten Rangfolge (Priorisierung) bei Corona-Impfungen zur Geduld. Nicht alle Impfwilligen könnten im Juni sofort ein Impfangebot erhalten, sagte sie am Dienstag. "Aber die Impfstoffliefermengen werden deutlich steigen und umso mehr Menschen werden profitieren." Dies sei ein weiterer Meilenstein aus dem Weg der Pandemie. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte gemeinsam mit den Länder-Ressortchefs am Montag die Aufhebung der Priorisierung ab dem 7. Juni beschlossen. (dpa)

13.19 Uhr: Auslastung auf Intensivstationen im Kreis Gotha nimmt zu

Die Fallzahlen im Kreis Gotha sinken weiter, wenn auch nur langsam. Mit 22 bestätigten Neuinfektionen am Dienstag erreicht die Region eine Inzidenz von 193,5. So viele Personen sind in einer Woche pro 100.000 Einwohner positiv getestet worden. Derweil nimmt die Auslastung auf den Intensivstationen zu. 19 Infizierte, zwei mehr als am Montag, werden intensiv gepflegt. 54 Menschen liegen insgesamt mit Corona im Krankenhaus, acht weniger als zuvor. Es bleibt bei 241 Todesfällen.

11.55 Uhr: Corona-Impfungen in Landeserstaufnahmestelle sind angelaufen

In der Landeserstaufnahmestelle in Suhl laufen die Corona-Impfungen für Asylsuchende. Bislang wurden dort etwa 200 Menschen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums sagte. Bei diesem Mittel reicht eine Impfung zur Immunisierung gegen Covid-19. Deshalb soll es in Thüringen vor allem bei Menschen, die rasch den Ort wechseln oder schwer zu erreichen sind, eingesetzt werden. (dpa)

11.50 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Jena weiter unter dem Schwellenwert von 100

Jena meldet acht neue Sars-CoV-2 Infektionen. Keine Person wurde als genesen eingestuft. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun den vierten Werktag in Folge unter dem Schwellenwert 100.

11.19 Uhr: Geraerin startet Corona-Protestaktion

Vor einigen Tagen hatte Janine Marty zusammen mit anderen Eltern und mit Großeltern in Gera eine Protestaktion gegen die Corona-Maßnahmen an Schulen organisiert. Es war ein Hilferuf, dem größtenteils ein persönliches Erleben vorausging. Denn die Rüdersdorferin ist Mutter eines Erstklässlers, der seit einem halben Jahr wegen Corona-Ängsten psychologisch betreut wird.

11.15 Uhr: Inzidenzwert im Weimarer Land fällt auf 107,1

Vier neue, positiv auf Corona getestete Bürger meldet das Gesundheitsamt mit Stand vom 18. Mai, 10 Uhr, für das Weimarer Land. Aktuell sind 370 positiv getestete Personen registriert und damit 89 weniger als zuvor gemeldet. Innerhalb von sieben Tagen gab es 88 neue Fälle. Der Inzidenzwert liegt damit bei 107,1. Insgesamt 26 Personen sind in stationärer Behandlung. Die Zahl der an oder mit Corona Gestorbenen erhöht sich um zwei auf nun 75. Insgesamt 893 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 28 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. 4041 Fälle wurden seit Beginn der Pandemie registriert. 3596 Personen gelten als genesen.

11.10 Uhr: Zwei Todesfälle im Landkreis Sömmerda

Das RKI meldet für den Landkreis Sömmerda in den vergangenen 24 Stunden sechs Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis beläuft sich auf 82 Menschen. 4012 Menschen im Landkreis waren bzw. sind seit Beginn der Pandemie an Corona erkrankt. Leider wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Im Landkreis sind somit bislang 123 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 118,1.

10.57 Uhr: Corona-Inzidenzwert in fünf Kommunen unter 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen ist in den Landkreisen und kreisfreien Städten weiter auf einem Abwärtstrend. Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage lag am Dienstag nach Angaben der Landesregierung bei 118,5 (Vortag: 122,5). Allerdings war das nach Angaben des RKI bundesweit weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Deutschlandweit lag die in der Pandemie relevante Kennziffer bei 83. Hier liegt die Inzidenz unter 100.

10.55 Uhr: Inzidenz in Erfurt seit vier Tagen unter 100

Die stetig sinkende Inzidenzzahl in Erfurt weckt die Hoffnungen der Gastronomen auf eine baldige Öffnung ihrer Außenbereiche. Nach vier Tagen unter einem Wert von 100 könnte es am Freitag soweit sein. Liegen die Zahlen bis Mittwoch fünf Werktage in Folge unter der Marke, können die Cafés und Restaurants ab Freitag wieder Gäste empfangen. Die Bedingungen sind vorherige Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung. Den meisten Unternehmen ist das noch aus dem vergangenen Jahr bekannt.

10.54 Uhr: Inzidenz sinkt im Südharz auf 110

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis Nordhausen auf nunmehr 110,3 gesunken. Am Dienstag wurden 18 neue Infektionsfälle in die Statistik aufgenommen, zugleich fielen aber 41 vom Dienstag vergangener Woche aus der Inzidenz-Berechnung heraus. Sollte auch am Mittwoch die Inzidenz unter 165 liegen, dürften Schulen und Kindergärten im Südharz ab Freitag wieder öffnen. Bei einem Wert unter 150 dürfte der Einzelhandel wieder zum "Click & Meet"-Modell mit negativem Schnelltest und Registrierung übergehen.

10.10 Uhr: Schulen und Kindergärten öffnen im Kyffhäuserkreis

Im Kyffhäuserkreis wird am Donnerstag an den Schulen wieder der Wechselunterricht aufgenommen und Kindergärten öffnen im eingeschränkten Regelbetrieb. Das teilte das Landratsamt mit. Die Siebentage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) hatte am vergangenen Mittwoch erstmals wieder den Richtwert von 165 unterschritten. Liegt er an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Wert, dann kann es am übernächsten Tag im Bildungsbereich Öffnungen geben. Sonn- und Feiertage werden nicht mitgezählt. Dass der Wert am Himmelfahrtstag erneut auf 176 gestiegen war, spiele für die Rechnung deshalb auch keine Rolle, teilte das Landratsamt auf Nachfrage mit. Schulen und die Träger der Kindertagesstätten werden über die Öffnung noch am Dienstag informiert, erklärte der Sprecher des Landratsamtes.

10 Uhr: Hoffnung auf Schulöffnungen in Gotha im Juni

Am Montag gab es erfreuliche Nachrichten aus dem Gesundheitsamt des Landkreises: Der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell an Corona Erkrankten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, ist laut Robert-Koch-Institut mit 194,9 erstmals seit Mitte April wieder unter 200 gesunken. Doch so positiv der fallende Trend ist, gehörte der Kreis Gotha am Montag damit immer noch zu den Regionen mit den höchsten Werten in Thüringen (Platz 2) und Deutschland (Platz 8).

9.36 Uhr: Veranstaltung im Erfurter Erinnerungsort Topf & Söhne verschoben

Die Midissage zur Ausstellung "Évas Apfelsuppe oder der Duft von Heimat. Eine Hommage an Éva Fahidi-Pusztai und das Leben", die im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Bücher aus dem Feuer" am 21. Mai 2021 im Erinnerungsort Topf & Söhne in Erfurt stattfinden sollte, muss aufgrund der corona-bedingten Schließung des Hauses verschoben werden. Ein neuer Veranstaltungstermin wird bekanntgegeben.

9.35 Uhr: Inzidenz der Stadt Gera unter 100

Die Inzidenz der Stadt Gera liegt am Dienstag bei 86,98 und ist damit erstmals unter 100 gesunken. Lediglich zwei Neuinfektionen wurden registriert, teilt der Krisenstab mit. Es gibt 222 (-23) aktiv Infizierte. 399 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5602 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5190 (+25) Personen gelten als genesen. 190 (+0) Menschen sind bisher an oder mit Covid gestorben.

9.32 Uhr: Geschäfte im Unstrut-Hainich-Kreis öffnen, wenn Inzidenz bis Samstag unter 150 liegt

Die Corona-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis ist im Laufe des Montages auf 124 gesunken. Das gibt das Robert-Koch-Institut am Dienstagmorgen an. Seit Dienstag vergangener Woche hatte der Wert über 150 und teilweise über 165 gelegen. Beide Marken sind wichtig, wenn es um die Öffnung von Geschäften abseits des täglichen Bedarfs sowie von Schulen und Kindergärten geht. Für eine Wiedereröffnung der Geschäfte muss die Inzidenz nun bis Samstag unter 150 liegen.

7.54 Uhr: Testverweigerern an Thüringer Schulen drohen Konsequenzen

In einer Schulamtsmail werden Konsequenzen für Testverweigerer unter Lehrern erwähnt: "Kolleg*innen, die Tests ablehnen, werden dem Schulamt gemeldet, und dieses informiert das Ministerium, es werden arbeitsrechtliche als auch disziplinarische Möglichkeiten geprüft." Diese Lehrer seien im Distanzunterricht einzusetzen und dürften andere unaufschiebbare Aufgaben übernehmen.

7.37 Uhr: Ende der Pandemie in Sicht: Wo Thüringen wieder aufmacht

In einigen Städten wie Erfurt können die Menschen wieder nach Terminvereinbarung in alle Geschäfte. Gleichzeitig dürfte zum Ende dieser Woche hin in Weimar, Jena, Erfurt und Suhl die sogenannte Bundesnotbremse nicht mehr gelten. Das Eichsfeld könnte zu Pfingsten folgen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

17. Mai

17.41 Uhr: So testet Gera ab Dienstag digitale Kontaktnachverfolgung

Gera testet ab Dienstag, 18. Mai, im Tierpark eine digitale Kontaktnachverfolgung. Hält der Trend der sinkenden 7-Tages-Inzidenz in Gera an, kann es in Gera Öffnungen geben, die diese Kontaktnachverfolgung voraussetzen. Sie zu vereinfachen, habe die Stadt Gera die browserbasierte Anwendung Darfichrein.de gekauft, teilt sie mit.

17 Uhr: Corona-Zahlen sinken in Wartburgregion

In den Statistiken von Robert-Koch-Institut und Gesundheitsamt sind für die Wartburgregion durchweg sinkende Zahlen zu lesen. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Eisenach liegt am Montag bei 118,3 und auch im Wartburgkreis liegt der Wert mit 147,1 unter den für Schulen und Handel so wichtigen Marken von 165 und 150. Bei den aktiven Infektionen geht es ebenfalls runter mit den Zahlen, selbst in den Hotspots. Im Kreisgebiet insgesamt sind 593 Fälle registriert. Im Klinikum Eisenach werden derzeit 24 Covid-Patienten auf den Isolierstationen betreut, zwei schwerer Erkrankte liegen auf der Intensivstation.

16 Uhr: 10 Neuinfektionen lassen Inzidenzwert im Eichsfeld wieder leicht steigen

Zum Stand Montagmorgen melden RKI und das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld zehn Neuinfektionen. Trotzdem bleibt der Inizdenzwert noch knapp unter 100, stieg aber von 94 am Sonntag auf 99 am Montag. 16 Patienten werden stationär behandelt, sieben mit einem schweren Verlauf. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie steigt im Landkreis Eichsfeld auf 6.064.

15 Uhr: Inzidenz in Nordhausen so niedrig wie seit einem Monat nicht mehr

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis Nordhausen mit 121,1 so niedrig wie seit 15. April nicht mehr. Am Montag wurden laut Statistik des Landratsamtes keine Neuinfektionen registriert. Unter 150 liegt die Inzidenz im Landkreis Nordhausen damit den fünften Tag in Folge. Weil für eine Wiederöffnung des kompletten Einzelhandels sowie der Schulen und Kindergärten allerdings die Feier- und Sonntage nicht mit berücksichtigt werden, müssten auch am Dienstag und Mittwoch die Inzidenzen unter 150 liegen, soll der Einzelhandel am Freitag öffnen dürfen. Für eine Öffnung der Schulen und Kindergärten wären Werte unter 165 die Bedingung.

14.55 Uhr: Inzidenz im Kreis Gotha sinkt unter 200

Die Inzidenz im Kreis Gotha sinkt seit vielen Wochen erstmals wieder unter 200. Rund 195 Personen wurden demnach in einer Woche pro 100.000 Einwohner positiv getestet. Lediglich eine Neuinfektion wurde am Montag gemeldet. Von 537 aktiven Corona-Infektionen im Kreis wird derzeit ausgegangen. 62 Infizierte liegen im Krankenhaus, einer weniger als noch am Sonntag. Weiterhin 17 davon werden auf Intensivstationen behandelt. Es bleibt bei 241 Todesfällen.

13.49 Uhr: FDP-Politiker fordert sächsischen Impfgipfel für mehr Tempo

Der Dresdner FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst hat das Impftempo im Freistaat kritisiert und einen sächsischen Impfgipfel gefordert. Sachsen sei bei den Erstimpfungen erneut Schlusslicht in ganz Deutschland, kritisierte Herbst am Montag. Angesichts der regional immer noch hohen Infektionszahlen in Sachsen forderte der FDP-Politiker mehr Tempo bei den Erstimpfungen. Zudem sollte es aus Sicht von Herbst einen Impfgipfel mit Vertretern von DRK, Haus- und Betriebsärzten, Krankenhäusern und kommunalen Entscheidungsträgern geben. "Ziel muss es sein, die vielen ungenutzten Impfdosen in Sachsen endlich schnell zu verabreichen." In diesem Zusammenhang müsse auch darüber nachgedacht werden, die Zeitdauer zwischen Erst- und Zweitimpfung innerhalb des erlaubten Rahmens zu strecken, um mehr Erstimpfungen zu ermöglichen.

Bei den Zweitimpfungen liegt Sachsen dagegen nach wie vor mit einer Quote von 15 Prozent im bundesweiten Vergleich vorn - nur in Thüringen sind etwas mehr Menschen schon vollständig geimpft (15,1 Prozent). Bundesweit liegt die Quote bei 11,2 Prozent. (dpa)

13.48 Uhr: Thüringer Rettungsschwimmer blicken mit Sorge auf Badesaison 2021

Wegen der Corona-Pandemie rechnet die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Thüringen in diesem Jahr mit einer schwierigen Badesaison. Sollten Freibäder geschlossen sein, obwohl das Wetter zum Baden einlädt, würden viele Menschen an unbewachten Flüssen und Seen Abkühlung suchen, teilte die Wasserwacht am Montag mit. Die Unfallgefahr sei dort besonders groß. Das Risiko, dort zu ertrinken, sei um ein Vielfaches höher als in Schwimmbädern und an bewachten Badegewässern. Im Moment ist mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Lage noch nicht klar, wann Frei- und Hallenbäder in Thüringen wieder öffnen können.

13.23 Uhr: Gewerkschaft fordert Zusatzkurse für Bäcker-Prüflinge

Weil auch Lehrlinge in der Pandemie häufig wenn überhaupt nur digitalen Unterricht hatten, pocht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf zusätzliche Kurse zur Prüfungsvorbereitung für Bäckerei-Azubis. Viele von ihnen hätten wichtigen Stoff verpasst und blickten daher mit Bauchschmerzen auf die anstehende Abschlussprüfung, sagte Jens Löbel von der NGG-Region Thüringen. "Die Branche hat ohnehin große Schwierigkeiten, genügend Nachwuchs für die harte Arbeit in der Backstube oder am Verkaufstresen zu finden". Fielen viele bei den Gesellenprüfungen durch, würde das den Fachkräftemangel weiter verschärfen, sagte Löbel. (dpa)

13.20 Uhr: Inzidenz im Altenburger Land sinkt auf 108,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land ist in den zurückliegenden Tagen stetig gesunken. Der Wert lag am Montag bei 108,5. Sofern diese gute Entwicklung weiter anhält, könnte es für die Bürger im Kreis bald Erleichterungen geben. Seit vergangenem Freitag hat das Gesundheitsamt 21 Neuinfektionen registriert. Zu beachten ist jedoch, dass bedingt durch den Feiertag, den Brückentag und das Wochenende auch etwas weniger getestet wurde und Menschen bei Symptomatik an diesen Tagen möglicherweise keinen Arzt aufgesucht haben.

12.47 Uhr: Schulöffnung im Saale-Holzland bald möglich

Mit einer am Montag gemeldeten Sieben-Tage-Inzidenz von 142,25 sind Lockerungen im Saale-Holzland-Kreis in Aussicht. So könnten Schulen nach wochenlangem Notbetrieb wieder in den Wechselunterricht übergehen, wenn die Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 165 bleibt. Bei einer fünftägigen Inzidenz von 150 können am übernächsten Tag wieder die Geschäfte für Click & Meet öffnen – einkaufen mit Termin und Test (frühestens nächste Woche). Insgesamt wurden bis Sonntagabend vier neue Corona-Fälle im Kreis gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 ist damit auf 4643 gestiegen. Derzeit befinden sich 1620 Menschen im Saale-Holzland in Quarantäne, 116 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

10.53 Uhr: Erzgebirgskreis und Schweinfurt bundesweite Corona-Hotspots

Der sächsische Erzgebirgskreis und das bayerische Schweinfurt sind zurzeit die bundesweiten Corona-Hotspots - mit jeweils 228,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Dies zeigt die Übersicht des RKI vom Montag. Im Vergleich der Bundesländer liegt Thüringen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 122,5 an der Spitze, gefolgt von Sachsen (112,3) und Baden-Württemberg (101,1). Den mit Abstand niedrigsten Wert verzeichnet weiter Schleswig-Holstein mit 35,1. (dpa)

10.51 Uhr: Orgelmatinee zum Pfingstfest in Mühlhausen abgesagt

Die Stadtverwaltung Mühlhausen informiert, dass die für Pfingstmontag, 24. Mai, 11 Uhr, geplante Orgelmatinee im Rahmen "800 Jahre St. Marien" nicht stattfinden kann. Geplant war ein musikalisches Geburtstagsständchen aus Anlass des 130. Geburtstages der Sauerorgel, die am 24. Mai 1891 – genau vor 130 Jahren – in der Marienkirche geweiht wurde.

10.51 Uhr: Ramelow: Impfpriorisierung in Thüringen soll aufgehoben werden

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Aufhebung der Impfpriorisierung im Freistaat angekündigt. "In dem Moment, wo in den Hausarztpraxen ausreichend Impfmaterial da ist, kann der Hausarzt das entscheiden", sagte der Linken-Politiker am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Schon jetzt gebe es Hausärzte, die in der Entscheidung freier sind. Die Impfpriorität der Ständigen Impfkommission diene aber als Orientierung. (dpa)

10.47 Uhr: Zwei Neuinfektionen in Jena - Inzidenz weiter unter 100

Für Jena wurden zwei neue SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet. Keine Person wurde als genesen eingestuft. Heute liegt die Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Werktag in Folge unter dem Schwellenwert 100. Sollte in den nächsten beiden Tagen die Inzidenz weiter unter 100 liegen, dann treten am Freitag, 21. Mai, weitere Lockerungen in Kraft. U.a. darf der Einzelhandel mit Auflagen wieder vollständig öffnen. Auch Außengastronomie ist mit Terminvereinbarung und Kontaktnachverfolgung möglich. Schulen können ab Freitag wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb starten. Eine Übersicht aller Lockerungen gibt es auf der Corona-Webseite der Stadt Jena.

10.47 Uhr: Corona-Inzidenzwert bei fünf Kommunen unter 100

Nach Himmelfahrt, Brückentag und dem Wochenende hat sich die Corona-Lage in Thüringen anscheinend weiter entspannt. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage lag am Montag bei 122,5 (Vortag: 127,5). Allerdings war das nach Angaben des Robert Koch-Instituts bundesweit weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Ähnlich hoch war der Wert am Montag demnach nur in Sachsen mit 112. Deutschlandweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 83. (dpa)

9.21 Uhr: Inzidenz in Gera knapp über 100

Die Inzidenz der Stadt Gera ist am Montag weiter gesunken und liegt bei 104,26. Über das Wochenende wurden 21 Neuinfektionen registriert. Es gibt 245 (-33) aktiv Infizierte. In Quarantäne befinden sich 462 Menschen. Seit Beginn der Pandemie sind 5600 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5165 (+54) Personen gelten als genesen. 190 (+0) Menschen sind bisher an oder mit Covid gestorben.

9.16 Uhr: Geschäfte im Unstrut-Hainich-Kreis öffnen frühestens in der Woche nach Pfingsten

Die Zahl der mit Corona Infizierten ist im Unstrut-Hainich-Kreis über das Wochenende gesunken. Die Kreisverwaltung gibt sie am Montagmorgen mit 317 an. Damit sank auch die Inzidenz leicht; sie liegt aktuell bei 151,6. Allerdings braucht es fünf Tage unter dem Wert von 150, ehe die Geschäfte - abgesehen die für den täglichen Bedarf - wieder mit Terminvergabe öffnen können. Das heißt: Das wird frühestens in der Woche nach Pfingsten der Fall sein.

9.15 Uhr: 25 Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

25 neue Corona-Infektionen im Vergleich zum Vortag ändern im Landkreis Gotha nichts an der Tendenz. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Mit Stand Montag 0 Uhr gibt sie das Robert-Koch-Institut mit 123,9 (Vortag 141,2) an. Die Zahl der seit Pandemiebeginn nachweislich mit Covid-19 Infizierten übersteigt die 4000er-Marke (4006). 121 Menschen sind an oder mit Corona im Landkreis bisher verstorben.

9.11 Uhr: Corona in Erfurt: Sieben-Tage-Inzidenz liegt den dritten Werktag unter Schwellenwert 100

Keinen neuen Coronafall hat das Erfurter Gesundheitsamt am Montagmorgen zu vermelden. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt wie am Vortag bei 73,4 und liegt damit den dritten Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 100. Aktuell gibt es in Erfurt 397 nachgewiesene Coronainfektionen.

9.09 Uhr: Jenaer Einzelhändler über mögliche Öffnungen: "Die schwerste Phase kommt erst noch"

Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) will zur nächsten Ratssitzung das "Maßnahmepaket" präsentieren, das innerstädtischen Händlern und Gastronomen nach Abklingen der Pandemie helfen soll. In der seit März tätigen AG Neustart haben die Betroffenen über ihren Verein "Initiative Innenstadt" dabei mitgewirkt. Von Außenflächen-Verkauf und Sperrzeit-Verkürzung bis Gutschein-Karte und "Heimat-Shoppen-Markt", prima. Nur sind die Akteure nicht in große Euphorie verfallen.

7.42 Uhr: Pandemielage entspannt sich: Thüringer Städte wollen öffnen

In Thüringen entspannt sich die Pandemielage. Die Zahl der binnen einer Woche registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sank auf 127,5. In mehreren Städten liegt die Inzidenz stabil unter 100. Falls der Trend anhält, könnten in Erfurt, Jena, Weimar und Suhl bis Ende dieser Woche die Geschäfte ohne Terminvergabe sowie die Außengastronomie öffnen. Auch die nächtliche Ausgangssperre fiele dann automatisch weg.

7.30 Uhr: Terminshopping in Erfurt - Schulöffnungen in Suhl

In Thüringen gibt es angesichts sinkender Infektionszahlen weitere Lockerungen. So öffnen im südthüringischen Suhl nach den Kindergärten nun an diesem Montag auch die Schulen wieder im eingeschränkten Regelbetrieb. Unterrichtet wird nach Angaben der Stadtverwaltung in festen Gruppen und im Wechselmodell. In Erfurt ist ab heute ein Einkaufsbummel nach vorheriger Terminbuchung möglich. Müssen Händler den Ausweis kontrollieren? Was passiert im Falle eines Positivtests? Hier die Antworten zu den wichtigsten Fragen.

7.24 Uhr: Wie der Rausch für einen Jugendlichen im Ilm-Kreis zum Horrortrip wird

"Am Anfang war es noch ganz lustig, doch dann begann der Horrortrip und ich verstand die Welt nicht mehr. Das war der komplette Kontrollverlust", beschreibt Michel den Rausch von Legal Highs. Die Wirkung dieser neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) hatte der Jugendliche völlig unterschätzt. Er verlor er das Bewusstsein, kam erst im Krankenhaus wieder zu sich. Auch zwei Monate nach dieser Drogenerfahrung hat er noch immer Flashbacks. Seine Mutter versucht, für ihren Sohn da zu sein. Anderen Eltern rät sie, vor allem jetzt in Corona-Zeiten ein waches Auge zu haben: "Das kann jedem Kind passieren, und die Pandemie ist für die Jugend eine riesige Herausforderung. Da werden viele sicherlich anfälliger dafür, solche Drogen auszuprobieren."

16. Mai

16.40 Uhr: Inzidenz im Kyffhäuserkreis sinkt weiter

Der Inzidenzwert liegt im Kyffhäuserkreis am Sonntag laut RKI bei 133,4. Das Gesundheitsamt meldete 9 neue Coronafälle. Aktuell betreuen die Mitarbeiter 258 positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen und 240 Kontaktpersonen. 26 Menschen gelten neu als genesen. im Krankenhaus werden wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung 18 Menschen betreut. Es gibt keinen neuen Todesfall. Bislang starben im Zusammenhang mit Corona 130 Menschen.

14.40 Uhr: Landkreis Gotha in Deutschland an 7. Stelle

589 Personen, das sind 31 mehr als gestern, gelten im Landkreis Gotha als an Corona erkrankt. Ingesamt wurden seit der Pandemie-Ausrufung laut Zählweise des Robert-Koch-Institutes 8764 Menschen positiv auf Sars-Cov-2 getestet, 7934 gelten als wieder genesen. Stationär aufgenommen sind 63 Patienten, drei mehr als gestern, unverändert 17 sind auf der Intensivstation. 241 Tote sind zu beklagen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 202,4. Das ist der 7. Platz in Deutschland.

11.20 Uhr: Erfurter Bischof: Corona-Pandemie lähmt die Menschen

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat in der Corona-Krise zur Solidarität aufgerufen. Es sei nach 14 Monaten der Pandemie eine große Lähmung durch das Coronavirus zu spüren, sagte Neymeyr am Sonntag in seiner Predigt beim Frauenwallfahrts-Gottesdienst auf dem Kerbschen Berg bei Dingelstädt. «Diejenigen, die direkt oder indirekt von der Covid-19-Krankheit betroffen sind, brauchen unseren Trost.» Die 60. Frauenwallfahrt im Eichsfeld stand unter dem Motto «Hoffnung verrückt Leben». Coronabedingt war die Teilnahme an den drei geplanten Gottesdiensten auf dem Gelände vor dem ehemaligen Franziskanerkloster nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Auch die Teilnehmerzahl war stark begrenzt. (dpa)

11 Uhr: 21 Neuinfektionen in 48 Stunden im Kreis Sömerda

Die 7-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Landkreis Sömmerda sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut gibt sie am Sonntag mit 141,2 an. Am Samstag lag sie bei 158,4. Registriert wurden demnach am Freitag 13 Neuinfektionen sowie am Samstag weitere 8. Seit Pandemiebeginn wurden im Landkreis 3981 bestätigte Covid-19-Fälle gezählt. Zu beklagen ist ein weiterer Todesfall an oder mit Corona. Die Zahl der Opfer erhöhte sich auf 121.

10.40 Uhr: Eichsfeld ist unter Inzidenzwert 100

Trotz 15 gemeldeter Neuinfektionen am Sonntagmorgen, ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Eichsfeld auf 94 gesunken. Auch gibt es weniger Patienten im Krankenhaus. 16 werden noch stationär behandelt, sieben mit einem schweren Verlauf. Wie es jetzt mit Lockerungen weitergehen könne, darüber wolle der Krisenstab des Landkreises Eichsfeld zu Wochenbeginn sprechen. Allerdings müsse die Inzidenz fünf Tage unter der Marke von 100 bleiben, damit eventuelle Lockerungen in Kraft treten können.

10.30 Uhr: 11 Neuinfektionen im Weimarer Land

Insgesamt sind derzeit 455 Personen positiv getestet. In sieben Tagen gab es 99 neue Fälle, womit der Inzidenzwert bei 120,5 liegt.Unverändert sind 28 Personen in stationärer Behandlung, 73 Bürger starben bisher an oder mit Corona.

956 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 36 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie gab es im Weimarer Land 4033 Fälle. 3505 Personen gelten als genesen.

10.20 Uhr: 19 neue Coronafälle in Erfurt - Inzidenzwert weiter gesunken

19 weitere Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Sonntagmorgen. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 73,4, am Samstag wurde sie bei 80,8 notiert. Aktuell gibt es 458 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt 8348 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt wie am Vortag bei 7638. 252 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben.

10 Uhr: Corona-Inzidenzwert in Thüringen sinkt weiter

In Thüringen hat sich die Corona-Situation weiter entspannt. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Sonntag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 127,5 (Vortag: 132,1). Dennoch bleibt der Freistaat weiterhin das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland. Neben Thüringen weisen nur noch Sachsen (111,5) und Baden-Württemberg (102,3) einen Wert von über 100 auf.

9.30 Uhr: Inzidenz fällt in Gera leicht

Der Corona-Inzidenzwert für Gera setzt seinen leichten Abwärtstrend fort und liegt am Sonntag nur noch knapp über 100. Nach 113,8 am Vortag liegt der Wert nun bei 104,2. Im Landkreis Greiz liegt die Sieben-Tage-Inzidenz minimal höher als am Samstag, stieg laut Zahlen des Robert-Koch-Institutes von 128,3 auf 130,4, bleibt damit aber weiterhin unter den Marken von 165 und 150.

9 Uhr: Sinkende Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt

17 am Sonnabend, drei am Sonntag: Am Wochenende meldete das Robert-Koch-Institut für Saalfeld-Rudolstadt nur noch 20 Neuinfektionen und keinen weiteren Todesfall. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist weiter gesunken und liegt aktuell mit 118,2 auf dem niedrigsten Wert seit Anfang April. Bleiben die Zahlen unter den für Lockerungen maßgeblichen Werten von 165 bzw. 150, können am Freitag vor Pfingsten Bildungseinrichtungen und Einzelhandelsgeschäfte im Landkreis wieder öffnen.

15. Mai

20 Uhr: Wenn der Rausch in Coronazeiten zum Horrortrip wird

„Am Anfang war es noch ganz lustig, doch dann begann der Horrortrip und ich verstand die Welt nicht mehr. Das war der komplette Kontrollverlust“, beschreibt ein Jugendlicher den Rausch von Legal Highs. Die Wirkung dieser neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) hatte der Jugendliche völlig unterschätzt. Er verlor er das Bewusstsein, kam erst im Krankenhaus wieder zu sich. Auch zwei Monate nach dieser Drogenerfahrung hat er noch immer Flashbacks. Die Pandemie sei eine große Herausforderung für Jugendliche.

18.05 Uhr: Klinik appelliert, weiterhin alle Vorsorgetermine wahrzunehmen

Mit Beginn der Corona-Pandemie begann für viele Arbeitnehmer die Arbeit im Home-Office. Auch Kathrin Friedrich aus Sangerhausen arbeitete von Zuhause aus weiter und widmete sich nach ihrer Arbeit dem Home-Schooling – mit fatalen Folgen für ihre Hüfte. Die Schmerzen, die sie seit Jahren versuchte hinauszuzögern, trieben sie dazu, endlich die Angst vor der ihr geratenen Operation zu überwinden. Auch Petra Wachowitz aus Nordhausen stand vor der Frage: Muss eine Hüftoperation in der Pandemie wirklich sein?

17.15 Uhr: Autokorso gegen Corona-Regeln in Gera

Mit einem Autokorso haben am Samstag in Gera laut Polizeiangaben mehr als 180 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die etwa 100 Fahrzeuge wurden von der Polizei durch die Innenstadt begleitet.

16.48 Uhr: So soll Händlern in Jena nach der Corona-Pause geholfen werden

Ein Maßnahmepaket zur Förderung der innerstädtischen Händler und Gastronomen ist in Jena entwickelt worden, um mit dem Abklingen der Pandemie handlungsfähig zu sein. Einige Beispiele dazu: Reduzierung der Sondernutzungsgebühren für die Außenbewirtschaftung, Verkauf von Waren auch auf Außenflächen, Gutschein-Karte für Jena und die Region und mehr.

16.25 Uhr: Lions spenden für durch Corona in Not geratene Studenten

Der Lions Club Weimar Classic spendet 1800 Euro an den Förderverein Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar. Die limitierten Hilfen werden vornehmlich für Lebensmittel, aber auch für Krankenkassenbeiträge und Mieten aufgewandt, die den Studierenden nicht erlassen oder reduziert werden. Die Pandemie entzog ihnen nahezu jegliche Möglichkeit, bezahlte Nebenjobs auszuführen. Auftritte, Unterrichtsstunden, Dienstleistungen, etwa in der Gastronomie, fielen komplett aus.

15.30 Uhr: Landesmittel gehen an Schulen im Kreis Gotha

Auf weitere Landesmittel können sich die Schulträger im Landkreis Gotha freuen. So werden insgesamt 285.000 Euro für Investitionen in der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt, wie Landtagsabgeordneter Sascha Bilay (Linke) aus Gotha bestätigte. Auf den Landkreis entfallen rund 230.600 Euro, die Stadt Gotha erhält 41.300 Euro und Waltershausen werden 13.500 Euro bereit gestellt.

14.30 Uhr: Inzidenz sinkt in Saalfeld-Rudolstadt auf 126,9

Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonnabend zum fünften Mal hintereinander gesunken und liegt jetzt bei 126,9. Damit werden den zweiten Tag in Folge die für die Öffnung von Schulen und Einzelhandelsgeschäften (Click & Meet) maßgeblichen Werte von 165 bzw. 150 unterschritten. Hält dieser Trend an, sind noch vor Pfingsten Lockerungen möglich.

14 Uhr: Inzidenz im Saale-Holzland sinkt auf 178,4

Am Freitag und am Samstag wurden im Saale-Holzland-Kreis insgesamt 35 neue Corona-Fälle registriert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist mit Stand Samstagmittag auf 178,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gesunken. Laut Landratsamt belaufe sich die Gesamtzahl der Infizierten im Saale-Holzland seit Beginn der Pandemie im März 2020 auf 4632 Personen. In der Liste der deutschen Landkreise mit den höchsten Fallzahlen führt das RKI den Saale-Holzland-Kreis am Samstag auf Platz 13.

12.20 Uhr: Inzidenz im Eichsfeld runter auf 101

Zum Samstag melden Robert-Koch-Institut und das Eichsfelder Gesundheitsamt 5 Neuinfektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz beläuft sich auf 101. 16 Patienten werden stationär behandelt, sieben mit einem schweren Verlauf. Leider seien zwei Todesfälle zu beklagen.

12 Uhr: Neun Neuinfektionen in Weimar

Das Weimarer Gesundheitsamt registrierte gestern neun neue Infektionen mit SARS-CoV-2. Zudem erfolgte die Nachmeldung einer Neuinfektion (Ansteckungsursache: Arbeitsumfeld) aus den vergangenen Tagen.

Die aktuellen Weimarer Zahlen

Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv Getesteten: 2.514 (Veränderung zum Vortag: +10)

Zahl der aktuell Infizierten: 112 (+1)

Zahl der Genesenen: 2.303 (+9)

Zahl der Verstorbenen: 99 (0)

Zahl der stationär in Kliniken Behandelten: 8 (+1)

Personen in Quarantäne: 390 (+20)

7-Tage-Inzidenz (lt. RKI): 90,45/100.000 Einwohner (Berechnungsbasis: 59 Neuinfektionen auf 65.228 Einwohner)

11.30 Uhr: Derzeit 444 aktive Corona-Fälle im Weimarer Land

10 neue, positiv getestete Personen meldet das Gesundheitsamt mit Stand vom 15. Mai. Damit gibt es aktuell 444 positiv Getestete. In sieben Tagen wurden 103 neue Fälle registriert, womit der Inzidenzwerte bei 125,4 liegt. Weiterin in stationärer Behandlung sind 28 Personen. 73 Bürger verstarben bisher an oder mit Corona. 949 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, 36 Reiserückkehrer sind in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden 4022 Fälle registriert, 3505 Personen gelten als genesen.

11.20 Uhr: Infektionslage in Thüringen entspannt sich

Das Infektionsgeschehen hat sich in Thüringen deutlich abgeschwächt. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Samstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 132,1 (Vortag: 162,4). Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 87,3. Trotz sinkenden Inzidenzwertes ist Thüringen aber nach wie vor das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland.

Interaktiv - Corona-Dashboard Thüringen

11 Uhr: Ohne Masken und Abstand: Polizei beendet Party in Südthüringen

Die Polizei hat am Samstagmorgen im südthüringischen Wasungen eine Gartenparty beendet. Acht Menschen hatten in einer Gartenanlage bei lauter Musik ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Abstand gefeiert, wie die Polizei mitteilte. Gegen die Partygäste wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt. Sie müssen nun mit Bußgeldbescheiden rechnen, wie es hieß.

10.20 Uhr: 12 Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Der Inzidenzwert liegt am Samstag laut RKI bei 137,4. Das Gesundheitsamt meldete 12 neue Coronafälle. Aktuell betreuen die Mitarbeiter 275 positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen und 262 Kontaktpersonen. 19 Menschen gelten neu als genesen. im Krankenhaus werden wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung 19 Menschen betreut. Es gibt keinen neuen Todesfall. Bislang starben im Zusammenhang mit Corona 130 Menschen im Kyffhäuserkreis.

10.10 Uhr: 26 Neuinfektionen und sechs Todesfälle wegen Corona in Erfurt

Sechs neue Todesfälle wurden in Zusammenhang mit Covid-19 registriert, meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Samstagmorgen. Damit sind bislang 252 Menschen verstorben. Weitere 26 Menschen haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell gibt es in Erfurt aktuell 439 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt bei 80,8 (Vortag: 91,1).Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 8329 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

10 Uhr: Intensivpfleger auf Geraer Covid-Station: Seit einem Jahr unter „Dauerstrom“

Michael Schatz (43) ist ausgebildeter Intensivpfleger. Seit seinem 16. Lebensjahr in der Pflege tätig, arbeitet er seit einigen Jahren auf der ITS im SRH Wald-Klinikum in Gera. Er berichtet über den Berufsalltag auf der Covod-Station und Wege aus dem Pflegenotstand.

9.50 Uhr: Zwei weitere Todesfälle in Jena

Der Fachdienst Gesundheit in Jena hat dem Robert-Koch-Institut am Freitag, 14.05.2021 (bis 24 Uhr) 9 neue SARS-CoV-2 Infektion gemeldet. 13 Personen wurden als genesen eingestuft. Leider sind 2 Todesfälle in Folge einer Coronaerkrankung zu beklagen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun den 2. Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 100.

Anzahl aktiver Fälle: 449

davon in den letzten 24 Stunden: 9

stationäre Fälle: 12

davon schwere Verläufe: 8 Infizierungen der letzten sieben Tage: 94 (Vortag: 102)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 84,4 (gestern: 91,6; vorgestern: 97,9) Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.243

Verstorbene insgesamt: 72 Genesene insgesamt: 3.725

davon in den letzten 24 Stunden: 13

Personen in Quarantäne: 1.298 (Stand 12.05.2021)

9.40 Uhr: Pößnecker Ehepaar schreibt Lyrik gegen Corona-Frust

Eine Wortschöpfung des letzten Jahres ist der Begriff „Corona-Literatur“. Hierbei geht es nicht nur um Sach- und Fachbücher zu den verschiedensten Aspekten der Pandemie, sondern auch um Lyrik und Prosa. Ursula und Horst Bachstein aus Pößneck-Nord wollen mit Versen über Corona zum Nachdenken anregen. Seit März ist ein bislang dreiteiliger Zyklus entstanden, welchen das Rentnerehepaar eher bescheiden mit „Corona-Splitter 2021“ überschrieben hat. Hier lesen Sie mehr.

9.10 Uhr: Inzidenz im Kreis Sömmerda bei 158

Die 7-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Landkreis Sömmerda sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut gibt sie am Samstag mit 158,4 an. registriert wurden demnach am Freitag 13 Neuinfektionen. Seit Pandemiebeginn wurden im Landkreis 3973 bestätigte Covid-19-Fälle gezählt.

9 Uhr: Inzidenzen in Gera und Kreis Greiz sinken

Die Corona-Inzidenzwerte in Gera und im Landkreis Greiz sind erneut gesunken. Laut der Zahlen des Robert-Koch-Instituts am Samstagmorgen liegt der Wert für den Landkreis Greiz nunmehr bei 128,3, während er sich in Gera mit 113,8 mittlerweile sogar der Marke von 100 annähert.

14. Mai

16.10 Uhr: Schulöffnungen im Saale-Orla-Kreis rücken in Sichtweite

Der positive Trend der vergangenen Tage hält an und lässt die Infektionszahlen im Saale-Orla-Kreis weiter sinken. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 145,7 erreicht der Landkreis den niedrigsten Wert des Jahres, womit die Menschen in der Region auf baldige Lockerungen hoffen dürfen.

16 Uhr: Mehr als eine Million Corona-Impfungen in Thüringen

Fast 15 Prozent der Menschen im Freistaat verfügen nach zwei Spritzen über den vollständigen Impfschutz. Das ist der bundesweite Spitzenwert.

15.07 Uhr: Corona-Lage im Eisenacher Klinikum entspannt sich etwas

139,6 lautet der Inzidenzwert für die Stadt (Stand: 14. Mai,0 Uhr). Auch im Wartburgkreis geht dieser Wert runter, auf 158,9. Die Zahl der aktuellen Infektionen wird vom Gesundheitsamt für den Kreis auf 747 beziffert (Stand: 14. Mai, 8.50 Uhr). Besonders betroffen sind Bad Salzungen (116 Fälle), Ruhla (90), Werra-Suhl-Tal (79) und Gerstungen (60). In der Stadt Eisenach sind es 225 Fälle. Im Eisenacher Klinikum entspannt sich die Lage ebenfalls etwas. 27 Covid-Patienten werden auf den Isolierstationen betreut. Vier weitere werden auf der Intensivstation behandelt, ein Patient muss beatmet werden.

15.05 Uhr: Corona-Situation verbessert sich im Kyffhäuserkreis

Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) lag am Freitag mit 157,7 den ersten Tag wieder unter 165. Das Gesundheitsamt meldete 11 neue Coronafälle. Aktuell betreuen die Mitarbeiter 282 positiv SARS-CoV-2 getestete Personen und 295 Kontaktpersonen. 29 Menschen gelten neu als genesen. im Krankenhaus werden wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung 19 Menschen betreut, einer weniger als am Vortag.

15 Uhr: Inzidenz im Kreis Nordhausen gesunken

Auf 136,7 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Nordhausen am Freitag angesichts von 22 Corona-Neuinfektionen gesunken.

14.35 Uhr: Weltsichten-Festival in Bad Blankenburg ohne Saal-Publikum

Noch ist nicht alle Hoffnung gestorben, aber eine Woche vor dem Beginn des 23. Weltsichten-Festivals zu Pfingsten in Bad Blankenburg sieht alles danach aus, dass das Stelldichein des Fernwehs in diesem Jahr gänzlich ohne Saalpublikum stattfindet. "Aufgrund behördlicher Anordnungen und nicht gesunkener Inzidenz in unserem Landkreis können wir dieses Jahr keine Zuschauer in den Saal lassen. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes müssen wir Euch daher leider auch bitten, nicht zum Festival anzureisen. In und um die Stadthalle Bad Blankenburg findet dieses Jahr nichts statt", schreibt Organisator Axel Brümmer auf der Internetseite der Veranstaltung an "alle Festivalbegeisterte und Karteninhaber".

14.26 Uhr: Pandemie trifft Brunnenfeste in Bad Langensalza und Bad Tennstedt

Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr, wird es auch 2021 kein Brunnenfest in Bad Langensalza geben. Die Stadtverwaltung hat die Veranstaltung wegen der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie abgesagt. Darüber informiert Martina Schnell vom Kulturamt.

14.21 Uhr: Erfurts Oberbürgermeister nach Corona-Verstoß: „Regeln gelten auch für mich“

Erlaubte sich der Erfurter Oberbürgermeister einen feuchtfröhlichen Herrentagsausflug und verstieß damit gegen die geltenden Coronavorschriften in Thüringen? Als wir ihn am Freitag telefonisch erreichen, kennt Andreas Bausewein (SPD) die Bilder, die auch dieser Redaktion vorliegen, bereits. Sie zeigen ihn am Himmelfahrtstag mit fünf weiteren Personen. Abstand? Masken? Fehlanzeige. Auch die Regel, dass sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten in Thüringen treffen dürfen, wird nicht eingehalten. Bausewein erklärt seine Sicht der Dinge und gibt sich einsichtig.

13.57 Uhr: Acht neue Corona-Infektionen im Kreis Sömmerda

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Sömmerda seit Ausbruch der Pandemie stieg laut Robert-Koch-Institut um acht auf jetzt 3960 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) sank nach Informationen des RKI weiter und liegt mit Stand Freitag, 0 Uhr, bei 165,6.

13.49 Uhr: Landkreis Gotha mit zweithöchsten Inzidenzwert in Deutschland

600 Einwohner des Landkreises Gotha gelten am 14. Mai als an Corona erkrankt, meldet das Landratsamt,12 mehr als am Vortag. Davon sind 57 stationär aufgenommen, 14 auf der Intensivstation. Die Gesamtzahl der bislang auf Sars-Cov-2 positive Getesteten beträgt laut Robert-Koch-Institut nun 8717, 7876 gelten als genesen. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen bleibt unverändert bei 241. Der amtliche Inzidenzwert liegt bei 275, der zweithöchste Wert in Deutschland.

13.32 Uhr: 13 weitere Corona-Fälle im Weimarer Land

13 weitere, positiv getestete Personen meldet das Gesundheitsamt im Weimarer Land mit Stand vom 14. Mai, 10 Uhr. Damit sind aktuell 434 Personen betroffen. In sieben Tagen gab es 117 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt bei 142,4. Stationär behandelt werden 28 Personen, 73 Bürger starben an oder mit Corona. 939 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 36 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden 4012 registriert, 3505 Personen gelten als genesen.

12.08 Uhr: Altenburger Land muss Zahl der Todesfälle deutlich nach oben korrigieren

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land in den zurückliegenden Wochen permanent um den Wert 200 lag, gibt es nun Grund zu vorsichtigem Optimismus: Die Inzidenz lag am Freitag bei 138,7. Betreffend sogenannter sensibler Einrichtungen im Landkreis meldet das Gesundheitsamt die Neuinfektion eines Kindes in der Tagesgruppe des Vereins Innova Sozialwerk. Nachdem es im Seniorenheim Am Brückenplatz in Schmölln in dieser Woche bereits sieben bestätigte Coronafälle gab, hat das Gesundheitsamt am Mittwoch das komplette Heim – circa 160 Bewohner und Mitarbeiter – getestet. Die Ergebnisse dieser PCR-Tests liegen noch nicht vor.

Leider deutlich nach oben korrigiert werden musste die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Insgesamt 18 Sterbefälle, die aus den zurückliegenden ungefähr fünf Wochen datieren, wurden dem Amt jetzt nachgemeldet – das Gesundheitsamt kann diese Sterbefälle erst in die Statistik aufnehmen, wenn ihm die entsprechenden Totenscheine vorliegen.

11.40 Uhr: Inzidenz im Eichsfeld sinkt

Trotz 17 weiterer bestätigter Neuinfektionen mit Stand von Freitagvormittag, 14. Mai, sinkt der Sieben-Tages-Inzidenzwert nach Berechnungen des Robert-Koch-Institutes für den Landkreis Eichsfeld auf einen Wert von 110. Aktuell, so teilte das Eichsfelder Gesundheitsamt am Freitag mit, seien 337 Einwohner des Landkreises mit dem Coronavirus infiziert.Noch immer werden 23 Menschen stationär im Krankenhaus behandelt, bei sechs von ihnen handelt es sich um einen schweren Verlauf der Krankheit. Seit Beginn der Pandemie steigt die Gesamtzahl der im Eichsfeld gemeldeten Fälle auf 6034. 230 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bislang verstorben.

11.35 Uhr: Inzidenz der Stadt Gera am Freitag bei 139,6

Binnen einer Woche ist die Inzidenz der Stadt Gera von 250 auf 139,6 (Stand Freitag) gesunken. Diese Entwicklung gibt Anlass, an erste Lockerungen zu denken, die laut geltender „Bundesnotbremse“ möglich sind, informiert der Krisenstab der Stadt.

Sollte der Inzidenzwert an fünf Tagen (ohne Sonn- und Feiertage) unter 165 liegen, dürften die Kinder der Stadt Gera wieder die Schulen und Kindergärten besuchen, ist bei anhaltender Inzidenz unter 150 auch Terminshopping möglich.

11.24 Uhr: Inselzoo Altenburg eröffnet am Freitag

„Im Inselzoo herrschte in den vergangenen Tagen Hochbetrieb. Denn vor der Wiedereröffnung hat sich der beliebte Tierpark herausgeputzt. Nach der coronabedingten Schließung können nun endlich wieder Besucher kommen“, sagt der Leiter des Ressorts Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadtverwaltung, Christian Bettels, mit Blick auf eine große Hinweistafel, die Besucher über die Öffnungszeiten, Eintrittspreise bis hin zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen informiert.

11.15 Uhr: Countdown für Öffnungen läuft in Saalfeld-Rudolstadt

Erstmals seit dem 8. April haben sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt innerhalb von sieben Tagen weniger als 150 Personen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Nach 148 Neuinfektionen seit vorigem Sonnabend sank die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Freitag auf 143,4. Neun neue Fälle wurden dem Robert-Koch-Institut am Feiertag gemeldet. Damit kommen jetzt Öffnungen in Sicht.

11.05 Uhr: Alkohol ist Droge Nummer 1 im Saale-Holzland

Die Suchtberatung registriert eine steigende Zahl von Suchtkranken im Kreis im Pandemie-Jahr 2020 – auch bei Jüngeren und bei Frauen. Die Corona-Pandemie mit all den Einschränkungen, Kurzarbeit und Aussichtslosigkeit, dem „Dicht auf Dicht“ von Familien in Homeoffice und Homeschooling trage verstärkt dazu bei, Sucht zu forcieren oder Süchte, die bisher nicht auffielen, an die Oberfläche zu bringen, hat Judith Völlmer festgestellt. Im Pandemiejahr 2020 ist die Zahl der neu hinzugekommenen Abhängigen und Rückfälligen wie auch die Zahl der Angehörigen, die Beratung und Hilfe gesucht haben, im Saale-Holzland-Kreis sprunghaft angestiegen.

10.45 Uhr: Entspannungsexpertin aus Triebes rät zu liebevoller Annahme von allem, was ist

Eine Studentin aus Triebes beschäftigt sich mit Stressbewältigung und erzählt, was Eltern und Kinder tun können. Während der Arbeit mit den Schülern habe sie viel von deren Befindlichkeiten mitbekommen. „Wegen der Belastungen in der Pandemie kommt es in den Familien viel häufiger zum Streit“, sagt die 44-Jährige. Das Stresslevel sei recht hoch, sodass sich Kleinigkeiten zu heftigsten Streitereien hochschaukeln können. „Denn Eltern übertragen ihren Stress auf die Kinder“, sagt Kristin Debus. „Daher müssten eigentlich zuerst die Eltern etwas unternehmen, um Entspannung zu finden.“

10.34 Uhr: Corona-Fälle in Kindergarten und Schule in Jena

Der Fachdienst Gesundheit meldet am Freitag sechs Neuinfektionen in Jena. Das teilt die Stadt mit. Die Neuinfektionen gehen den Angaben nach auf positive Fälle in einem Kindergarten und einer Schule zurück. Einzelne Gruppen befinden sich nun in Quarantäne. Weitere Infektionen seien im beruflichen Umfeld festgestellt worden. Elf weitere Personen gelten als genesen. Aktuell gibt es 455 aktive Fälle in Jena.

Die Jenaer Statistik im Überblick (Stand Freitag, 0 Uhr):

Anzahl aktiver Fälle: 455

davon in den letzten 24 Stunden: 6

stationäre Fälle: 12

davon schwere Verläufe: 8 Infizierungen der letzten sieben Tage: 102 (Vortag: 109)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 91,6 (gestern: 97,9; vorgestern: 100,6) Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.237

Verstorbene insgesamt: 70

Genesene insgesamt: 3.712

davon in den letzten 24 Stunden: 11

Personen in Quarantäne: 1.298 (Stand 12.05.2021)

10.15 Uhr: „Seelenrelevant – Auszeit mit Musik und Kunst“ in Geras Orangerie

„Wir haben uns über diese Einladung sehr gefreut. Endlich mal wieder Musik hören – wir als passionierte Orchesterzuhörer“, freut sich Horst Thomas. Gemeinsam mit seiner Frau Monika kam er gestern in den Genuss an der kleinen Konzertreihe unter dem Titel „Seelenrelevant – Auszeit mit Musik und Kunst!“ teilzuhaben. Jesús Antonio Clavijo Rojas spielte eigens für die beiden Bad Köstritzer auf seinem Violoncello Stücke von Bach.

9.55 Uhr: Corona-Lage in Thüringen bleibt stabil, aber auf hohem Niveau

In Thüringen stagniert die Situation bei Corona-Neuinfektionen auf im Bundesvergleich überdurchschnittlichem Niveau. Der Inzidenzwert, der die Zahl der neuen Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, verharrte am Freitag beim Vortageswert von 162,4, wie die Staatskanzlei mitteilte. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 96,5.

Von Donnerstag zu Freitag wurden 368 neue Fälle gemeldet, weitere Todesfälle kamen zunächst nicht hinzu. Allerdings kann es an Feiertagen wie auch an Wochenenden zu Meldeverzögerungen kommen. Unter dem für bestimmte Lockerungen der Corona-Regelungen wichtigen Schwellenwert von 100 lag am Freitag neben Suhl (87), Jena (91,6) und Weimar (96,6) auch Erfurt (91,6). Aktiv infiziert sind laut Robert Koch-Institut rund 7500 Menschen, ihre Zahl ist seit Donnerstag um 300 gesunken.

9.30 Uhr: Vorfreude nach fünf Monaten Schließzeit bei Bibiliothek Zeulenroda

Nach fünf Monaten Schließzeit öffnet die Stadtbibliothek in Zeulenroda am Montag wieder ihre Türen. Auch die Zweigstelle in Triebes hat dann wieder geöffnet. Wir haben mit Mitarbeiterin Kerstin Sorg über diesen besonderen Moment gesprochen.

9 Uhr: Jugendweihen in Erfurt sollen wegen Corona nicht noch einmal verschoben werden

Im vollen Gange sind die Vorbereitungen für die angesetzten Jugendweihe-Feiern im Juli. Wegen Corona mussten sie im April und Mai abgesagt und in den Sommer verlegt werden. „Zwei Orte haben wir für diese Feiern – den Kaisersaal und einen Saal im Steigerwaldstadion – und damit jede Menge Optionen, um auf die dann aktuellen Corona-Bestimmungen einzugehen“, erklärt Dana Grosch, Geschäftsführerin des Jugendweihe-Vereins. Die Juli-Termine sollen jedenfalls nicht noch einmal verschoben werden.

8.22 Uhr: Einzelhandel darf am Montag in Erfurt öffnen

Seit Beginn der Pandemie sind in Erfurt insgesamt 8303 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit ist die Zahl innerhalb der vergangenen 24 Stunden nicht gestiegen, teilt die Stadtverwaltung am Freitagmorgen mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 91,1 gesunken. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 46 auf 7616 gestiegen. 246 Personen sind bislang im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 441 nachgewiesene Infektionen.

Da der Inzidenzwert heute den fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 150 liege, darf der Einzelhandel am Montag unter Auflagen öffnen, so die Stadtverwaltung. Der Schwellenwert von 100, für den das Infektionsschutzgesetz des Bundes weitere Lockerungen vorsieht, ist heute den ersten Werktag unterschritten.

8 Uhr: Läden im Unstrut-Hainich-Kreis dürfen nur noch zum Abholen bestellter Ware öffnen

Die Corona-Inzidenz bleibt im Unstrut-Hainich-Kreis den vierten Tag nacheinander über der Marke von 150. Das Robert-Koch-Institut gab sie am Freitagmorgen mit 157,5 an.

Die Marke von 150 ist wichtig, wenn es darum geht, Geschäfte offen zu halten. Nun dürfen Läden – außer denen für den täglichen Bedarf – ab Samstag nur noch zum Abholen bestellter Ware öffnen. So verlangt es die Bundesnotbremse. Die kritische Marke für Schulen und Kindergärten liegt bei 165. Dieser Wert wurde diese Woche zweimal überschritten, allerdings nicht an aufeinander folgenden Tagen.

Stand Freitagmorgen gab es 346 Infizierte aus dem Unstrut-Haiinich-Kreis; es mussten 745 (Donnerstag 746, Mittwoch 739) Menschen wegen einer eigenen Infektion oder wegen des direkten Kontaktes mit einem Infizierten in häusliche Quarantäne geschickt werden.

7.30 Uhr: Handel setzt verstärkt auf Abholung bestellter Ware – teilweise auf Kosten der Kunden

Viele Händler bieten in der Krise die kontaktlose Abholung bestellter Waren an. Das Modell „Click & Collect“ – also die Abholung von Waren, die online oder telefonisch bestellt wurden, vor dem Laden – habe in der Krise einen spürbaren Wachstumsschub erlebt, bestätigt auch der Handelsverband Deutschland (HDE). Während jedoch das Gros der Handelsbetriebe die Abholung kostenlos anbietet, erhebt der Möbelriese Ikea dafür eine Gebühr.

13. Mai

20.05 Uhr: Corona-Situation entspannt sich weiter

Die leichte Entspannung der Corona-Situation in Thüringen hat sich am Donnerstag fortgesetzt, dennoch bleibt der Freistaat das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, sank nach Angaben der Staatskanzlei am Donnerstag auf 162,4 (Bund: 103,6). Unter dem für Lockerungen der Pandemiebestimmungen entscheidenden Schwellenwert von 100 lagen mit Jena (98), Suhl (92) und Weimar (97) drei kreisfreie Städte. Dagegen wiesen die Kreise Gotha (250), Hildburghausen (234), Sonneberg (203) und der Wartburgkreis (200) Inzidenzwerte von 200 und mehr auf.

In Suhl sollen die Schulen vom Montag an wieder den eingeschränkten Regelbetrieb aufnehmen. Unterrichtet wird dann erneut in festen Gruppen und im Wechselmodell, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Kindergärten sollen bereits ab Freitag wieder im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen.

Von Mittwoch zu Donnerstag wurden in Thüringen 653 neue Infektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle überstieg die Marke von 4000. Seit Pandemie-Beginn starben 4032 mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierte Menschen. Infiziert haben sich bislang rund 123 300 Menschen, von denen etwa 111 500 als wieder genesen gelten.

19.34 Uhr: Sterbebegleitung im Altenburger Land: Der letzte Gang ist oft ein Tabu

33 Frauen und Männer begleiten sterbende Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wenn sie und ihre Familien es möchten und zulassen. Die Jüngste in diesem Team ist unter 30 Jahre alt, die Älteste über 80 Jahre. Die zeitliche Grenze für ihre Begleitung, bei der allein die Wünsche des Sterbenden zählen, setzt allein der Tod. Dieses Ehrenamt für den Hospizdienst setzt eine Ausbildung voraus. Elke Hörügel aus Papiermühle absolviert sie gerade beim Malteser Hilfsdienst in Altenburg. Normalerweise dauert sie rund ein halbes Jahr von Frühling bis Herbst und ist mit Präsenzunterricht freitags, samstags und sonntags sowie anschließendem mehrwöchigem Praktikum sehr intensiv.

Sterbebegleitung im Altenburger Land: Der letzte Gang ist oft ein Tabu

19.10 Uhr: Thüringen ändert Impf-Priorisierung vorläufig nicht

Derweil ist in Thüringen anders als etwa in Baden-Württemberg, Bayern und Berlin vorerst nicht geplant, die Impf-Reihenfolge (Priorisierung) für alle verfügbaren Impfstoffe bei Ärzten freizugeben. Das Land setze hier auf ein bundesweit abgestimmtes und möglichst einheitliches Handeln, teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. «Wir rechnen damit, dass mit den angekündigten Liefermengen auch in Thüringen die Impfpriorisierung im Juni aufgehoben werden kann», erklärte eine Ministeriumssprecherin. Aufgehoben wurde die Reihenfolge in Thüringen bislang nur für die Immunisierung mit dem Vakzin von Astrazeneca in den Arztpraxen.

18.23 Uhr: Inzidenz in der Wartburgregion weiter hoch

Die Corona-Inzidenz liegt in der Stadt Eisenach aktuell bei 163,3 und im Wartburgkreis bei genau 200 (Stand 13. Mai, 0 Uhr). In den 24 Stunden zuvor wurden in der Stadt 16 und im Kreis 54 Neuinfektionen registriert. Seit Pandemiebeginn zählt das gemeinsame Gesundheitsamt für Eisenach insgesamt 1872 Infiziertet und den Kreis 7969 angesteckte Personen. In Eisenachs Klinikum werden derzeit 3 und im Bad Salzunger Klinikum 7 Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut.

17.49 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis: Corona-Inzidenz am zweiten Tag über 150

Zum zweiten Mal nacheinander wurde am Mittwochmorgen im Unstrut-Hainich-Kreis ein Corona-Inzidenzwert von mehr als 150 gemeldet. Ein Wert, der wichtig ist, wenn es darum geht, Geschäfte offen zu halten. Wird die Marke an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, dürfen Geschäfte – abgesehen von Waren des täglichen Bedarfs – ab dem übernächsten Tag nur noch zum Abholen bestellter Ware öffnen. Die kritische Marke für Schulen und Kindergärten ist 165. Bei Schnelltests an Schulen springt teilweise das Land ein. Zudem sollen Rettungsschwimmer möglicherweise im Schwimmuntericht unterstützen. Unstrut-Hainich-Kreis: Corona-Inzidenz am zweiten Tag nacheinander über 150

17.20 Uhr: 15 Neuinfektionen im Kreis Sömmerda

Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 wurde im Landkreis Sömmerda gemeldet, somit sind bislang 120 Personen an oder mit Corona verstorben. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch 15 Neuinfektionen. Damit haben sich innerhalb einer Woche im Landkreis 113 Menschen infiziert. Am Donnerstag waren bzw. sind seit Pandemiebeginn 3952 Menschen an Corona erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 178,6.

17 Uhr: Neues Testzentrum eröffnet am Rosarium in Sangerhausen

Neben dem Dieses dürfen alle ohne Termin und kostenfrei nutzen, nicht nur Rosariums-Besucher, die für den Eintritt einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen müssen.

16.40 Uhr: Inzidenzwert im Weimarer Land sinkt

31 weitere positiv getestete Personen meldet das Gesundheitsamt mit Stand vom 13. Mai. Damit gibt es aktuell 421 positiv getestete Personen im Weimarer Land. Innerhalb von sieben Tagen gab es 129 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt bei 157,0. Damit sinkt er weiter. Stationär behandelt werden 28 Personen, 73 verstarben an oder mit Corona. 939 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 36 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. An der Grundschule Wormstedt ist ein Pädagoge positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

16.10 Uhr: Anzeige bei Querdenker-Demo: DJV stellt sich hinter Geschäftsführer

Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) solidarisierte sich mit dem DJV-Geschäftsführer. "Sebastian Scholz hat Zivilcourage geübt und einer Person gezeigt das Thüringen kein rechtsfreier Raum ist. Danke dafür". Das ist passiert.

15.24 Uhr: Lage in Klinken im Landkreis Nordhausen weiter angespannt

Die Berg- und Talfahrt der Corona-Kurve für den Südharz setzt sich fort. Nach zwei Tagen mit einer Inzidenz über 170 rutschte dieser Wert am Donnerstag auf 142,7 ab. Insgesamt registrierte das Robert-Koch-Institut seit Pandemiebeginn im Landkreis Nordhausen 2648 Corona-Infektionen. 66 Menschen überlebten diese nicht, 290 mussten stationär behandelt werden. Die Lage in den Kliniken ist weiter angespannt.

15.10 Uhr: Dutzende Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis – Inzidenz wieder über Grenzwert

Das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises meldet am Donnerstag 35 neue Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Inzidenz steigt nach einem Tag wieder über den Wert von 165. Ein Cluster kann das Landratsamt nicht feststellen, bei der überwiegenden Zahl der Neuinfektionen handle es sich um Einzelfälle, heißt es. Auch die Zahl der Menschen, die wegen eines schweren Krankheitsverlaufs stationär behandelt werden müssen, ist in den vergangenen Tagen wieder gestiegen. Derzeit müssen 20 Menschen in Kliniken behandelt werden.

14.25 Uhr: Zehntausende Anfragen nach elektronischem Corona-Impfnachweis

In Thüringen gibt es einen regelrechten Ansturm auf den elektronischen Nachweis für Corona-Impfungen. Seit dem Start der Abrufmöglichkeit habe es rund 60.000 Anfragen danach gegeben, sagte Jörg Mertz, Leiter des Pandemiestabs bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Nachweis in Gestalt eines PDF-Dokuments mit QR-Code kann seit Mittwochvormittag auf dem Terminvergabeportal www.impfen-thueringen.de auf das Smartphone oder den PC heruntergeladen werden. Er enthält den Namen des Geimpften, den verabreichten Impfstoff und das Datum der beiden Einzelimpfungen. Auch der Papierausdruck ist möglich.

13.54 Uhr: Inzidenz in Erfurt weiter gesunken

Um 57 ist die Zahl der positiv getesteten auf das Coronavirus getesteten Personen am Donnerstagmorgen gestiegen, meldet das Erfurter Gesundheitsamt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken und liegt aktuell bei 108,0, am Mittwoch wurde ein Wert von 110,8 notiert. Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 8303 Personen positiv auf das Virus getestet. Aktuell gibt es 487 nachgewiesene Infektionen. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 83 auf 7570 gestiegen. 246 Personen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

13.36 Uhr: 30 Neuinfektionen im Landkreis Gotha

8652 Personen aus dem Landkreis Gotha wurden seit Beginn der Corona-Pandemie positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Das Robert-Koch-Institut vermeldete am Donnerstag einen weiteren Anstieg um 30 Personen. Derzeit gelten 588 Menschen als infiziert, 12 weniger als am Vortag. 52 Personen werden stationär in Kliniken behandelt, davon 15 auf Intensivstationen. Inzwischen sind 7823 Menschen genesen. 241 Menschen sind bislang an oder im Zusammenhang mit Corona verstorben.

13.16 Uhr: Inzidenz im Saale-Orla-Kreis fällt unter 200er Marke

Die Inzidenz im Saale-Orla-Kreis ist erstmals seit längerer Zeit unter die Marke von 200 gefallen. Das Robert-Koch-Institut hat für die Region zum 13. Mai den Sieben-Tage-Wert von 186,8 gemeldet. Die Zahl der Corona-Infektionen, die seit Beginn der Pandemie bei Frauen und Männern aus dem Saale-Orla-Kreis festgestellt wurden, liegt nach 18 neuen Fällen jetzt bei 6333. An oder mit Corona sind 159 Menschen aus dem Oberland und Orlatal gestorben. Landrat Thomas Fügmann (CDU) appelliert, die Aussicht auf baldige Normalität nicht zu gefährden.

13 Uhr: Inzidenzwert im Eichsfeld sinkt

Der Inzidenzwert im Eichsfeld fällt auf 113. Für Donnerstagmorgen werden im Kreis 16 weitere Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der stationären Patienten erhöht sich auf 23, dafür sinkt aber die Zahl der schweren Verläufe von acht auf sechs. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Eichsfeld 6017 Einwohner infiziert, 230 sind im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben. Das Gesundheitsamt hilft bei Bescheinigungen für Genesene.

12.21 Uhr: 31 Neuinfektionen und weitere Todesfall im Saale-Holzland-Kreis

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises sind 31 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das hat das Landratsamt am Donnerstag mitgeteilt. Von den Neuinfizierten sind elf Kreisbewohner bereits unter Quarantäne als Kontaktpersonen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 ist auf 4.597 gestiegen. Davon sind 242 Fälle noch aktiv, 4.355 sind beendet. Derzeit befinden sich 1.754 Menschen im Saale-Holzland-Kreis in Quarantäne, für 16.766 ist die Quarantänezeit beendet. Der Inzidenzwert ist zwischenzeitlich auf 196,5 gesunken.

Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen. Im Zusammenhang mit dem Virus sind im Landkreis bisher 115 Menschen verstorben.

10.48 Uhr: Erfurt hat Chance auf Außengastronomie zu Pfingsten

Die sinkende Sieben-Tage-Inzidenz ermöglicht erste Lockerungen bei den Corona-Regeln. Bereits ab Montag ist voraussichtlich das Einkaufen mit Anmeldung („Click and Meet“) wieder in Erfurt erlaubt. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hält es im besten Fall für möglich, dass ab Pfingsten auch wieder die Außengastronomie unter Auflagen öffnen darf.

10.05 Uhr: 66 neue Corona-Fälle in Saalfeld-Rudolstadt – Inzidenz nähert sich Wert von 165

66 Neuinfektionen in den vergangenen zwei Tagen (35 am Mittwoch und 31 am Donnerstag) sind im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt damit auf 177,3 und nähert sich somit weiter dem Wert von 165, ab dem Schulöffnungen möglich werden, wenn er in fünf Werktagen in Folge unterschritten wird.

Die Zahl der Menschen, die im Landkreis im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich seit Mittwoch um einen auf 274. In den Thüringen-Kliniken wurden am Feiertag etwas mehr als 30 Covid-Patienten behandelt, davon zehn auf der Intensivstation.

9.45 Uhr: Inzidenz in Jena fällt unter 100 – Lockerungen frühestens am 21. Mai

Der Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist in Jena erneut unter 100 gesunken. Das teilt die Stadt am Himmelfahrtstag mit. Da der heutige Feiertag sowie der kommende Sonntag nicht in die Zählung der fünf aufeinander folgenden Werktage eingehen und 20. Mai als Brückentag gelte, könnten bei einer bleibenden Inzidenz unter 100 weitere Lockerungen ab dem 21. Mai in Kraft treten.

Der Fachdienst Gesundheit meldet zudem 15 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. 52 weitere Personen sind zudem genesen. Ein weiterer Todesfall in Folge einer Corona-Erkrankung sei zu beklagen.

Die Jenaer Statistik im Überblick (Stand Donnerstag, 0 Uhr):

Anzahl aktiver Fälle: 460

davon in den letzten 24 Stunden: 15

stationäre Fälle: 12

davon schwere Verläufe: 8 Infizierungen der letzten sieben Tage: 109 (Vortag: 112)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 97,9 (gestern: 100,6; vorgestern: 96,1) Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.231

Verstorbene insgesamt: 70 Genesene insgesamt: 3.701

davon in den letzten 24 Stunden: 52

Personen in Quarantäne: 1.298 (Stand 12.05.2021)

9.22 Uhr: Inzidenzwerte in Gera und Kreis Greiz sinken unter 165

Nach längerer Zeit ist der Inzidenzwert in Gera unter die Marke von 165 gesunken. Das Robert-Koch-Institut und auch das städtische Corona-Infoportal melden am Donnerstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 157,9. Auf der Seite corona.gera.de wird an die Regelung erinnert: „5 Werktage unter 165: Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb, Schulen im Wechselunterricht“.

Laut der aktuellen Zahlen des RKI sind 21 weitere Menschen positiv auf das Virus getestet worden, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bleibt gegenüber Mittwoch unverändert bei 190.

Auch für den Landkreis Greiz meldet das RKI am Himmelfahrtstag eine Inzidenz von 159,1 und damit ebenfalls weniger als 165.

9 Uhr: Christi Himmelfahrt mit Gottesdiensten und Wanderungen

Vierzig Tage nach Ostern feiern die Kirchen am Donnerstag Christi Himmelfahrt – auch in diesem Jahr wieder überschattet von der Corona-Pandemie. So schrumpft die bekannte katholische Männerwallfahrt zur Kapelle Klüschen Hagis im Eichsfeld, zu der normalerweise Tausende Gläubige strömen, zu einem Stationenweg an der Kapelle. Evangelische Kirchengemeinden feiern Gottesdienste teilweise ebenfalls im Freien. Im Augustinerkloster Erfurt steht der Himmelfahrtsgottesdienst im Zeichen des ökumenischen Kirchentags in Frankfurt am Main, der sich in diesem Jahr überwiegend auf digitale Angebote konzentriert.

Den Himmelfahrtstag begehen viele Menschen als Männertag mit Wanderungen und Ausflügen. In Thüringen gelten wegen der nach wie vor überdurchschnittlich hohen Corona-Infektionszahlen für die meisten Menschen allerdings Kontakt- und nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Ausflugsgaststätten und Campingplätze dürfen noch nicht öffnen.

Himmelfahrt und Corona: Was in Thüringen heute erlaubt ist