Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 19. bis 25. Mai 2021

Hier lesen Sie alle Nachrichten zum Coronavirus und seinen Folgen für Thüringen im Zeitraum vom 19. bis 25. Mai 2021.

25. Mai

0 Uhr: Thüringer Fußballpokal: 16 Vereine machen weiter mit

Mit 16 Vereinen hat sich genau die Hälfte der 32 Teilnehmer im Thüringer Fußball-Landespokal bereit erklärt, im laufenden Wettbewerb weiter mitzuspielen. Die verzichtenden Teams erhalten 2000 Euro Entschädigung. Damit kann die 3. Runde übersprungen und das Achtelfinale komplett ausgelost werden. Dies soll in den nächsten Tagen geschehen. Dann würden auch gleich die Paarungen für Viertel- und Halbfinale bestimmt. Für eine Fortführung des Pokals sprachen sich trotz weiter schwieriger Corona-Trainingssituation bis auf den letztjährigen Finalisten FSV Martinroda alle höherklassigen Klubs aus.

19.02 Uhr: Städte mit Corona-Lockerungen melden kaum Neuinfektionen

In Jena, Weimar und Erfurt sind zum Ende des langen Pfingstwochenendes kaum bzw. gar keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. In Erfurt wurden demnach gar keine neuen Ansteckungen von Pfingstmontag auf Dienstag gemeldet. Auch Weimar gab bis Mitternacht bekannt, dass das Gesundheitsamt keine neuen Corona-Fälle registriert habe. In Jena seien ebenfalls bis Mitternacht nur zwei Neuinfektionen gemeldet worden.

19 Uhr: Testpflicht schreckt viele Friseurkunden ab

Als Anfang März nach elf Wochen Schließung die Friseursalons wieder öffnen durften, standen die Kunden vielerorts Schlange, wurden Extraschichten geschoben. Doch seit Ende April das Infektionsschutzgesetz verschärft wurde, hat sich die Lage ins Gegenteil verkehrt.

16.55 Uhr: Inzidenwerte in Eisenach und im Wartburgkreis sinken weiter

52,1 und 88,25 lauten die erneut gesunkenen Inzidenzwerte aus Eisenach und Wartburgkreis (Stand: 25. Mai, 0 Uhr). Auch die Zahl der aktiven Infektionen sinkt in den Orten der Region. auch den Hotspots. In Eisenach sind es noch 107, im Wartburgkreis noch 401.Im Eisenacher St. Georg-Klinikum werden noch 13 Covid-Patienten auf der Isolierstation betreut. Auf der Intensivstation werden zwei Covid-Patienten mit schwereren Symptomen behandelt.

16.18 Uhr: Corona-Inzidenz im Kreis Gotha liegt wieder bei 160

Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha liegt laut RKI seit Ausbruch der Corona-Pandemie bei 9000 (+4). Davon sind 365 Personen (-107) erkrankt. 35 Personen werden stationär behandelt, davon wiederum 15 auf Intensivstationen. 8391 (+ 111) Personen sind genesen, verstorben sind bislang 244 Personen. Die Inzidenz liegt bei 160,1.

15.22 Uhr: CDU fordert frühere Öffnung von Hotels und Innengastronomie

Bislang sieht ein erster Entwurf für eine neue Corona-Verordnung vor, dass Hotels und Gaststätten erst ab einer Inzidenz von 50 oder weniger öffnen dürfen. Der Thüringer CDU-Fraktion ist das zu spät - sie will Öffnungen bereits bei höheren Werten.

14.18 Uhr: Inzidenz im Altenburger Land weiter unter 100 - Lockerungen ab Donnerstag

Die 7-Tage-Inzidenz im Altenburger Land liegt am heutigen Dienstag den fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert 100. Ab diesen Donnerstag sind deshalb gemäß der aktuellen Thüringer Corona-Verordnung weitere Lockerungen erlaubt. Die Bundesnotbremse tritt für den Landkreis Altenburger Land außer Kraft. Das ist nun wieder möglich.

14.01 Uhr: 256 Eichsfelder mit Corona infiziert – Inzidenz bei 81

Ermutigende Nachrichten hat das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld am Dienstag verbreitet. In die Coronabilanz gehen null Neuinfektionen an diesem Tag ein. Aktuell sind noch 256 Bewohnerinnen und Bewohner des Eichsfeldes mit dem Coronavirus infiziert. Der vom Robert-Koch-Institut in Berlin ermittelte Sieben-Tages-Inzidenzwert wird am Dienstag mit 81 angegeben. Stationär werden laut der Behörde derzeit elf Patienten auf den Coronastationen im Heiligenstädter Krankenhaus behandelt. Sechs von ihnen haben mit einem schweren Verlauf der Lungenkrankheit zu kämpfen.

13.59 Uhr: Gewerkschaft warnt vor früher Rückkehr zu normalem Präsenzunterricht

Aus Sicht der Bildungsgewerkschaft GEW Thüringen sollte die Politik bei Schulöffnungen in Anbetracht der Corona-Lage noch Vorsicht walten lassen. "Bei aller Erleichterung wegen sinkender Infektionszahlen: Die Rückkehr in den normalen Präsenzunterricht ist zu früh", sagte die Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum laut einer Mitteilung von Dienstag. So begründet sie ihre Aussage.

13.43 Uhr: Gesundheitsamt Schleiz räumt mit Corona-Mythen auf

Bei einem Besuch am Pfingstwochenende erzählen Mitarbeiterinnen des Schleizer Gesundheitsamtes von ihrer täglichen Arbeit in der Pandemie und räumen auch mit einigen hartnäckigen Corona-Mythen auf.

13.05 Uhr: Todeszahlen in der 19. Kalenderwoche über dem Schnitt der Vorjahre

Die Sterbefallzahlen in Deutschland haben in der 19. Kalenderwoche (10. bis 16. Mai) über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre gelegen. Insgesamt starben in dem Zeitraum 18.324 Menschen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das seien sechs Prozent oder 991 Fälle mehr als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 für diese Kalenderwoche, hieß es. Eine Woche zuvor hatte der Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren sogar bei zehn Prozent gelegen.

Ein Vergleich der Todesfälle mit der Zahl der beim Berliner Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Corona-Sterbefälle ist aktuell bis einschließlich der 17. Kalenderwoche möglich (26. April bis 2. Mai). In diesem Zeitraum gab es laut dem RKI 1368 Todesfälle durch das Coronavirus. Das seien 73 Fälle weniger als in der Vorwoche, hieß es. Die gesamten Sterbefallzahlen hätten neun Prozent (1559 Fälle) über dem Durchschnitt der vier Vorjahre gelegen.

Für die einzelnen Bundesländer liegen den Statistikern Zahlen bis einschließlich der 16. Kalenderwoche (19. bis 25. April) vor. In diesem Zeitraum hätten die Sterbefälle in Mecklenburg-Vorpommern (plus 22 Prozent) und Thüringen (plus 21 Prozent) deutlich über dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 gelegen. Im Saarland dagegen lagen sie mit einem Minus von 15 Prozent deutlich darunter. (dpa)

12.50 Uhr: Inzidenz im Südharz im Sinkflug

Binnen vier Tagen hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Südharz nahezu halbiert. Lag diese vergangenen Freitag noch bei 153,5, beträgt der Wert am Dienstag nur noch 85,1. Hintergrund sind gerade einmal neun gemeldete Neuinfektionen seit Pfingstsonntag nach immerhin 60 Fällen am Samstag. Insgesamt 2880 Südharzer tauchen als Corona-Infizierte in der Statistik des Robert-Koch-Instituts auf. Die Zahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen liegt bei nunmehr 68.

12.35 Uhr: Acht Corona-Patienten in den Kliniken des Ilm-Kreises

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreis ermittelt aktuell zu 275 bestätigten, aktiven Corona-Fällen. 49 Fälle sind im Gesundheitsamt seit Freitag hinzugekommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden acht bestätigte Fälle, drei davon auf der Intensivstation, zwei davon beatmet, und fünf Verdachtsfälle, einer auf der Kinderstation, isoliert behandelt.

In einer Grundschule im Amt Wachsenburg ist ein Kind positiv getestet worden. An der Technischen Universität Ilmenau ist eine Personalkraft positiv getestet worden. In einem Kindergarten in einem Ilmenauer Ortsteil ist ein Kind positiv getestet worden, in einem Kindergarten im Amt Wachsenburg eine Personalkraft. In einem Kindergarten der Landgemeinde Geratal ist ein Kind ebenfalls positiv getestet worden. Des Weiteren heißt es aus dem Landratsamt, dass im Zeitraum vom 17. Mai bis einschließlich 24. Mai im Ilm-Kreis 8188 Bürger-Schnelltests durchgeführt wurden – 22 davon waren positiv.

12.04 Uhr: Von Pilzen und Bakterien zum Coronavirus – Forscher sind Infektionsstrategien auf der Spur

Pilze, Streptokokken und Corona-Viren sind völlig verschieden, denn es handelt sich um sehr unterschiedliche Arten von Organismen – doch sie haben eins gemeinsam: Sie können den Menschen sehr krank machen. Erkenntnisse über pathogene Pilze und Bakterien von Forschern aus Jena könnten helfen, die Geheimnisse des neuen Coronavirus zu entschlüsseln.

11.30 Uhr: Erfurt sagt Krämerbrückenfest erneut ab

Auch in diesem Jahr wird es in Erfurt kein Krämerbrückenfest geben. Das Krämerbrückenfest gilt eigentlich als das größte Altstadtfest Thüringens. Zuletzt lockte es 2019 mit seinem umfangreichen Kultur- und Musikprogramm mehr als 110.000 Menschen in die Landeshauptstadt. Auch im vergangenen Jahr konnte das Fest aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden.

10.47 Uhr: Inzidenz sinkt auch im Saale-Holzland-Kreis: Schulen öffnen

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Dienstag einen neuen Corona-Fall gemeldet. Der Inzidenzwert ist weiter gesunken, er liegt aktuell bei 65,1. Wie das Landratsamt mitteilt, können Schulen und Kindergärten ab heute wieder öffnen.

10.20 Uhr: Corona-Inzidenz geht in Thüringen zurück

In sieben Thüringer Landkreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag nach Pfingsten noch über dem Wert von 100. In drei Kreisen war die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage besonders hoch: Hildburghausen mit rund 174, Sonneberg mit rund 165 und Gotha mit rund 160. Für ganz Thüringen sank die Inzidenz demnach weiter deutlich auf rund 87. Erst am Pfingstmontag war der wichtige Wert zur Beurteilung des Pandemiegeschehens im Freistaat als letztes Bundesland mit knapp 97 unter die 100-Grenze gefallen. Dennoch war auch am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz in keinem anderen Bundesland höher als in Thüringen. Deutschlandweit lag der Wert laut RKI bei 58.

10 Uhr: Zwei Neuinfektionen in Jena

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert Koch-Institut zwei neue SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet. Fünf Personen wurden als genesen eingestuft.

Jenaer Statistik vom 24. Mai, 24 Uhr:

Anzahl aktiver Fälle: 276

davon in den letzten 24 Stunden: 2

stationäre Fälle: 10

davon schwere Verläufe: 4

Infizierungen der letzten sieben Tage: 57 (Vortag: 63)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 51,2 (gestern: 56,6; vorgestern: 57,5)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4315

Verstorbene insgesamt: 75

Genesene insgesamt: 3964

davon in den letzten 24 Stunden: 5

Personen in Quarantäne: 1050 (Stand 19.05.2021

9.47 Uhr: Inzidenzwert in Gera bleibt niedrig

Der niedrige Inzidenzwert der Stadt Gera bleibt auch am Dienstag stabil bei 36,5. Lediglich vier Neuinfektionen wurden über das lange Pfingstwochenende registriert, teilt der Krisenstab mit. Es gibt 93 aktiv Infizierte. 215 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5634 (+4) Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5346 (+48) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 195 (+0) Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

9.36 Uhr: Hendrik Streek fordert mehr Pragmatismus: Inzidenzen seien "willkürliche Werte"

Der Virologe Hendrik Streeck erklärte in seiner Weimarer Rede am Pfingstsonntag im DNT in Weimar Wege aus der corona-bedingten Pandemie-Situation. Der Lockdown sei gewiss nicht der einzige Weg in der jetzigen Situation. Angst und Panik seien schlechte Berater. Die Schwellenwerte bei den Inzidenzen seien „willkürliche Werte“. Von Anfang an wäre „mehr Pragmatismus nötig gewesen“.

9.25 Uhr: In Nordthüringens Innenstädten kehrt nur langsam das Leben zurück

Am Samstag durften im Kyffhäuserkreis die Geschäfte wieder öffnen, aber nur mit Termin und Negativtest. Kunden und Händler waren noch zögerlich. Kerstin Ränke steht allein in ihrem Modegeschäft in der Schlossgalerie in Sondershausen und wartet. Am Samstag um 9 Uhr hat sie ihren Laden das erste Mal seit 15. Dezember wieder geöffnet. Es ist der 22. Mai, Frühjahrskollektion hängt noch. Einige Sachen konnte sie auf Vorbestellung verkaufen. Die Kunden durften sie an der Tür abholen.

9 Uhr: Auch Dienstag keine Corona-Neuinfektionen in Erfurt

Die 7-Tage-Inzidenz in Erfurt ist weiter leicht gesunken und liegt am Dienstagmorgen bei 50,9 (Vortag: 58,4.). Wie bereits am Pfingstmontag wurden am Dienstag bis 8 Uhr laut Erfurter Gesundheitsamt keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell gibt es 251 nachgewiesene Infektionen.

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 8472 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt bei 7959. Unverändert die Zahl der gemeldeten Todesfälle: 262 Personen sind verstorben.

8.10 Uhr: Schulstart in Saalfeld-Rudolstadt ohne neue Coronafälle

Ohne neue Coronafälle sind die meisten Schulen im Landkreis am Freitag vor Pfingsten in eine neue Phase des Wechselunterrichts gestartet. Nach einer Übersicht des Thüringer Bildungsministeriums gibt es nur eine Schule mit mehreren bestätigten Infektionen und daraus folgender Quarantäne.

7.45 Uhr: Jena und Gera lösen die Corona-Notbremse

Als letztes Bundesland ist nun auch Thüringen mit der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie unter 100 gefallen. Allerdings war der Freistaat mit rund 97 registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage am Pfingstmontag weiterhin das am stärksten vom Coronavirus betroffene Bundesland. Regional gibt es große Unterschiede: In Jena waren seit Freitag Lockerungen möglich, auch Gera konnte nachziehen.

7.25 Uhr: Maskenförderung in Thüringen ohne Bundesförderung

Thüringer Unternehmen profitieren nicht von der Förderung des Bundes für die Herstellung von Filtervliesen und die Schaffung von Produktionskapazitäten für Schutzmasken. Die Betriebe hatten einen Grund, darauf zu verzichten.

6.54 Uhr: Inzidenz im Landkreis Sömmerda liegt bei 121

Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 121,0 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner für den Landkreis Sömmerda. Dafür sorgen 84 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen. Die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn nachgewiesen mit Covid 19 Infizierten erhöht sich im Landkreis auf 4099. Der Zuwachs zum Vortag beträgt vier. Erfasst wurden 128 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus.

6.30 Uhr: Infektionsgeschehen in Thüringen hat viele Ursachen

n Gera liegt die Inzidenz bei unter 50, in Hildburghausen bei knapp 200. Das Infektionsgeschehen in Thüringen ist diffus und lässt sich schwer erklären. Das Gesundheitsministerium erläutert, wie es zu den großen regionalen Unterschieden kommt.

24. Mai

18.30 Uhr: 600 Demonstranten in Schmalkalden – Steimle als Honecker

Etwa 600 Menschen sind am Pfingstmontag zu einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen der Politik nach Schmalkalden gekommen. Damit war die Höchstzahl der erlaubten Teilnehmer für die Veranstaltung auf dem Altmarkt erreicht, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte. Kabarettist Uwe Steimle trat als Erich Honecker auf.

18.15 Uhr: Neues Impfzentrum öffnet bald

Das neue Nordthüringer Impfzentrum in der Leinefelder Obereichsfeldhalle öffnet in der ersten Juniwoche und wird an sieben Tagen in der Woche von 7.30 bis 20.30 Uhr zur Verfügung stehen. Über einen Newsletter kann man sich .

18 Uhr: 40 Corona-Kranke im Kreis Gotha im Krankenhaus

Die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten im Kreis Gotha ist von Freitag zu Pfingstmontag um 25 auf 472 gestiegen. Davon werden 40 Menschen im Krankenhaus behandelt, wiederum 15 von ihnen auf einer Intensivstation. Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus Getesteten nach der Zählweise des RKI erhöhte sich über die Feiertage um 40 auf 8996. Als inzwischen genesen gelten 8280 Personen, 15 mehr als am Freitag. 244 Menschen sind bisher an oder mit Covid-19 gestorben.

17.30 Uhr: Einkaufen im Unstrut-Hainich-Kreis mit Termin wieder möglich

Einzelhandelsgeschäfte im Unstrut-Hainich-Kreis können ab Dienstag, 25. Mai, wieder öffnen, wenn Kunden dafür vorher einen Einkaufstermin gebucht haben. Möglich ist das, weil der Corona-Inzidenzwert im Kreis seit mehr als fünf Werktagen hintereinander unter 150 liegt.

17 Uhr: Inzidenz sinkt im Wartburgkreis erstmals wieder unter 100

Erstmals seit Monaten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Wartburgkreis unter 100 gesunken, auf 99,2 (Stand 24. Mai, 3.13 Uhr). Dieser Wert über mehrere Tage gehalten wäre Voraussetzung für die Öffnung von Einrichtungen wie etwa von Mini-a-thür und Sommerrodelbahn in Ruhla.

16 Uhr: Weniger als 90 Infizierte in Weimar

Die Corona-Inzidenz sinkt in Weimar langsam, aber stetig. Nach vier Neuinfektionen, die das städtische Gesundheitsamt von Sonntag zu Montag registrierte, liegt sie derzeit bei 76,65.

15.25 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen erstmals wieder unter 100

Als letztes Bundesland ist nun auch Thüringen mit der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie unter 100 gefallen. Allerdings war der Freistaat mit rund 97 registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage am Pfingstmontag weiterhin das am stärksten vom Coronavirus betroffene Bundesland.

14.35 Uhr: Inzidenz im Landkreis Nordhausen sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Nordhausen bereits den dritten Tag rückläufig. Lag der Wert am Freitag noch bei 153,5, sank er auf den darauffolgenden Tagen auf 127,1 (Samstag) und 125,9 (Sonntag). Am Pfingstmontag wurden sieben Fälle neu gemeldet, der Inzidenzwert fiel damit weiter auf 113,9. In den vergangenen sieben Tagen traten 97 neue Corona-Fälle auf, in der Vorwoche waren es noch 144 gewesen. Das ist ein Rückgang um 33 Prozent.

14.24 Uhr: Landkreis Saalfeld-Rudolstadt tritt in Sachen Inzidenz auf der Stelle

Nach 19 Neuinfektionen von Sonnabend bis Pfingstmontag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 118,2 und damit etwas höher als vor dem langen Wochenende. 15 davon vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonnabend, vier am Montag. Am Sonntag war nichts gemeldet worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus verstarben, erhöhte sich um einen auf 276.

13.40 Uhr: Keine Neuinfektionen in Gera

Am Pfingstmontag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Gera nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (Stand 03.13 Uhr) bei 36,5. Damit weist Gera weiterhin den niedrigsten Inzidenzwert in ganz Thüringen auf. Es wurden am Montag keine Neuinfektionen und keine neuen Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 5634 Infektionen gemeldet worden.

12.29 Uhr: Weiter geringes Infektionsgeschehen im Weimarer Land

Mit zwei Infektionen blieben die gemeldeten Coronafälle im Weimarer Land auch am Pfingstmontag sehr gering. Am Pfingstsonntag waren ebenfalls zwei und am Vortag neun Neuinfektionen gemeldet worden. Die 63 Neuinfektionen der letzten Woche entsprechen einer 7-Tage-Inzidenz von 76,7. .

11.45 Uhr: Wenig Bewegung bei Corona-Infektionen in Jena

In Jena war am Pfingstsonntag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion zu beklagen. Lediglich ein neuer Corona-Fall war vom Gesundheitsamt gemeldet worden. Da gleichzeitig fünf Personen als genesen eingestuft wurden, gibt es in der Saalestadt aktuell 278 aktive Fälle.

11.05 Uhr: Inzidenz im Landkreis Sömmerda steigt wieder

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz wird am Montag vom Robert-Koch-Institut für den Landkreis Sömmerda mit 125,3 angegeben und ist damit gegenüber dem Vortag wieder angestiegen. Verursacht wird dies durch neun neue bestätigte Infektionen mit Covid-19. Außerdem gibt es auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronainfektion innerhalb der vergangenen 24 Stunden und somit 128 seit Pandemiebeginn.

10.25 Uhr: Die Siebentageinzidenz bleibt im Kyffhäuserkreis unter 100

Das Robert-Koch-Institut gibt sie mit 68,7 an. Das Gesundheitsamt meldet wie am Vortag zwei Neuinfektionen. Allerdings ist ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben.

10.20 Uhr: Erfurt hat nun Inzidenz von 58,4

Am Montag wurden in Erfurt insgesamt 8472 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 58,4. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 7928. 262 Personen sind versrorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 282 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

10.10 Uhr: Inzidenz im Eichsfeld weiter unter 100

Auch am Pfingstwochenende blieb im Landkreis Eichsfeld der Inzidenzwert unter dem Schwellenwert von 100. Am Montagmorgen meldete die Kreisverwaltung drei Neuinfektionen. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit Stand 0 Uhr bei 82,0 Von denjenigen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen momentan elf im Krankenhaus behandelt werden, sechs von ihnen mit einem schweren Verlauf.

23. Mai

20 Uhr: Letztmals Impftermine nach Priorisierung vergeben

Am Pfingstwochenende wurden in Thüringen letztmalig Impftermine für Impfwillige der Prioritätsstufen 1 bis 3 vergeben. Wie die Kassenärztliche Vereinigung mitteilte, konnten Termine für 13 der 29 Impfstellen sowie erstmals auch für das künftige überregionale Impfzentrum Nordthüringen in Leinefelde gebucht werden. Bis Sonntagnachmittag waren sämtliche Termine vergeben. So geht es künftig beim Impfen weiter.

18 Uhr: Elf Regionen unter 100 – aber drei Landkreise besonders hart betroffen

Thüringen ist auch am Sonntag das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen Bundesland geblieben. Zwar ging die Zahl der erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage im Vergleich zum Vortag um den Wert von vier auf rund 101 zurück. Damit war der Freistaat nach Angaben des Robert Koch-Instituts aber weiter das einzige Bundesland mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100. Deutschlandweit lag die Zahl bei 64.

Elf kreisfreie Städten und Landkreise unterschritten dem RKI zufolge am Sonntag in Thüringen den Schwellenwert von 100. Die Stadt Gera wies mit rund 37 den thüringenweit geringsten Wert auf. Unter den zehn Landkreisen mit der höchsten Inzidenz in Deutschland sind jedoch auch drei aus Thüringen.

17.30 Uhr: Acht Neuinfektionen in Weimar

Von Samstag zu Sonntag registrierte das Gesundheitsamt der Stadt acht Neuinfektionen in Weimar. Vier der positiv Getesteten steckten sich im Familien- oder Freundeskreis an. In den übrigen vier Fällen ist der Infektionsweg unklar.

17 Uhr: Gotha mit dritthöchster Inzidenz in Deuschland

Mit 180,9 bleibt der Inzidenzwert im Landkreis Gotha nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) auch am Pfingstsonntag auf einem hohen Niveau. Gegenüber Samstag ging er zwar um 4,4 zurück, ist aber für Landkreise und kreisfreie Städte immer noch der zweithöchste Wert in Thüringen (nach Hildburghausen) und der dritthöchste Wert deutschlandweit (nach Memmingen und Hildburghausen). 15 Personen müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

16.30 Uhr: Zwei Corona-Neuinfektionen im Weimarer Land

Zum Pfingstsonntag wurden im Weimarer Land zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zusammen mit dem niedrigen Infektionsgeschehen der letzten Woche verbleibt die 7-Tage-Inzidenz mit 79,1 erneut deutlich unter der 100er-Marke. Aber noch sind nicht alle schweren Fälle der Vergangenheit über den Berg.

16.15 Uhr: Ansturm auf Buga-Tickets nach Wegfall der Testpflicht

Die gelockerten Corona-Bestimmungen und das lange Pfingstwochenende bei durchwachsen-sonnigen Wetter haben deutlich mehr Besucher auf die Buga in Erfurt gelockt. Auch die Außengastronomie darf wieder öffnen. Was Besucher trotzdem beachten sollten.

15.45 Uhr: Saale-Holzland dritten Tag unter 100er Inzidenz

Am 22.05. wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises neun neue Corona-Fälle gemeldet. Darunter sind, wie bereits am 21.05., überwiegend Personen, die bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne waren; Einrichtungen sind nicht betroffen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 ist auf 4.704 gestiegen. Der Inzidenzwert ist weiter leicht gesunken, auf aktuell 73,5, und liegt damit den dritten Tag in Folge unter 100.

14.45 Uhr: Zahl der aktiven Fälle im Kyffhäuserkreis sinkt

Das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises meldet am Sonntag zwei Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 67,4. Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 171. Das Gesundheitsamt betreut zudem 124 Kontaktpersonen. Wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung werden aktuell noch acht Menschen im Krankenhaus behandelt.

11.34 Uhr: Inzidenz im Landkreis Sömmerda stagniert

Das Robert Koch-Institut meldet für den Landkreis Sömmerda zum Sonntag sieben weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 118,1, also genauso hoch wie am Vortag, beziffert. Neue Todesfälle gibt es nicht.

11.06 Uhr: Eichsfeld meldet 15 neue Corona-Fälle

Fünfzehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Landratsamt am Sonntagvormittag für den Landkreis Eichsfeld. Den Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt das Robert Koch-Institut (RKI) mit 89,0 an (Stand Sonntag, 0 Uhr). Nachdem der Wert fünf Werktage am Stück unter 100 lag, greift ab Sonntag gemäß der Regeln die Bundes-Notbremse nicht mehr.

10.30 Uhr: 14 Neuinfektionen in Erfurt

Stand Sonntag wurden in Erfurt insgesamt 8472 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 14 Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 58,4. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 7928. 262 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 282 nachgewiesene Infektionen.

10 Uhr: Inzidenz in Jena leicht angestiegen

Der Fachdienst Gesundheit meldet am Sonntag neun weitere positiv auf das Coronavirus getestete Personen innerhalb der vergangenen 24 Stunden. 16 seien als genesen eingestuft worden. Derzeit gibt es 283 aktive Fälle in Jena. Die Inzidenz liegt bei 57,5.

Die Jenaer Statistik im Überblick (Stand Sonntag, 0 Uhr):

Anzahl aktiver Fälle: 283

davon in den letzten 24 Stunden: 9

stationäre Fälle: 10

davon schwere Verläufe: 3 Infizierungen der letzten sieben Tage: 64 (Vortag: 61)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 57,5 (gestern: 54,8; vorgestern: 60,2) Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.311

Verstorbene insgesamt: 74 Genesene insgesamt: 3.954

davon in den letzten 24 Stunden: 16

Personen in Quarantäne: 1.050 (Stand 19.05.2021)

22. Mai

18 Uhr: Entwurf sieht Öffnung von Restaurants bei Inzidenz unter 50 vor

Restaurants und Hotels, aber auch Saunen, Fitnessstudios und Bordelle sollen bei einer stabilen Inzidenz von unter 50 unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Das sieht ein Entwurf für eine neue Corona-Verordnung für Thüringen vor. Die neuen Regeln in der Verordnung sollen kommende Woche im Landtag diskutiert werden - Änderungen sind danach nicht ausgeschlossen. Das sieht die neue Corona-Verordnung für Thüringen im Einzelnen vor.

16.10 Uhr: Inzidenz im Eichsfeld liegt bei 87

13 Neuinfektionen meldet die Kreisverwaltung am Pfingstsamstag für den Landkreis Eichsfeld. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut Angaben des RKI mit Stand 0 Uhr bei 87,0.

15.31 Uhr: Sieben Neuinfektionen und 1430 Schnelltests in Weimar

Das Weimarer Gesundheitsamt registrierte am Freitag sieben neue Infektionen mit Sars-CoV-2. Das RKI wiederum meldet am Samstag für Weimar aufgrund eines erneuten Meldeverzuges einen Fall weniger mit einer entsprechend niedrigeren Sieben-Tage-Inzidenz. Die tatsächliche städtische Inzidenz beträgt bei 52 Neuinfektionen im Moment 79,72.

Die aktuellen Weimarer Zahlen:

Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv Getesteten: 2566 (Veränderung zum Vortag: +7)

Zahl der aktuell Infizierten: 97 (-2)

Zahl der Genesenen: 2369 (+9)

Zahl der Verstorbenen: 100 (0)

Zahl der stationär in Kliniken Behandelten: 7 (0)

Personen in Quarantäne: 330 (-41)

Sieben-Tage-Inzidenz (laut RKI): 78,19/100.000 Einwohner (Berechnungsbasis: 51 Neuinfektionen auf 65.228 Einwohner)

Schnelltests in den städtischen Testzentren am Vortag: 1430, davon zwei positiv

14.36 Uhr: Maskierte protestieren in Gera - Vermummte zünden Pyrotechnik

Zwischen 100 und 150 teils vermummte Menschen - darunter laut MDR Thüringen auch Kinder - sind am Freitagabend durch Gera gezogen und haben dabei Pyrotechnik abgebrannt. Der Aufzug sei nicht angemeldet gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag auf dpa-Nachfrage. Einsatzkräfte seien erst vor Ort gewesen, als sich die Gruppe aufgelöst habe. Im Nachgang seien aber zwei mutmaßliche Teilnehmer festgestellt worden. Sie erhielten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Welchen genauen Hintergrund der Aufzug hatte, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Die Teilnehmer trugen teils sogenannte Guy Fawkes-Masken, die immer wieder bei Demonstrationen verwendet werden - auch bei Protesten gegen die Corona-Politik.

14.30 Uhr: Inzidenz im Landkreis Gotha auf 185,3 gestiegen

Nachdem der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, am Freitag im Landkreis Gotha auf 143,1 gesunken war, ist er am Samstag wieder stark gestiegen – auf nun 185,3. Was das für Schulöffnungen bedeutet.

12.26 Uhr: Weiterer Todesfall in Erfurt - Inzidenz liegt bei 60,8

Am Samstag wurden in Erfurt insgesamt 8458 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 13 Neuinfektionen gemeldet. Ein weiterer Todesfall wurde registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 60,8.

11.51 Uhr: Zwei weitere Todesfälle in Jena

Für Jena wurden drei neue Sars-CoV-2-Infektionen gemeldet. 50 Personen wurden als genesen eingestuft. Zwei weitere Todesfälle sind in Folge einer Corona-Erkrankung zu beklagen.

10.59 Uhr: Hotspot mit einer Inzidenz von 273,7 - Thüringen am stärksten von Corona betroffen

Beim Corona-Infektionsgeschehen in Thüringen hat sich zum Beginn des Wochenendes eine leichte Entspannung abgezeichnet. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage lag im Freistaat am Samstag bei 105, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Am Freitag lag der Wert bei 106,4. Zudem war Thüringen am Samstag laut RKI das einzige Bundesland, in dem die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz mehr als 100 betrug. Mit 86 war der Wert in Sachsen am zweithöchsten - in Schleswig-Holstein mit 33 am niedrigsten. Bundesweit belief er sich auf 67.

10.57 Uhr: Testpflicht bremst Händler in Erfurt weiter aus

Über die Anrufbeantworterschleife meldet der Museumskeller noch den Corona-Lockdown. Aber am Nachmittag ab 17 Uhr wird im Biergarten ausgeschenkt. Aber schon den ganzen Tag flanierten die Erfurter durch die Innenstadt. Vor Geschäften waren Wartegemeinschaften zu sehen. Männer vor Klamottenläden. Ja, die Kunden kommen schon langsam wieder, sagt auch Anja Scheinpflug, die einen Modeladen in der Marktstraße hat. Aber: "Für die Gaststätte braucht man keinen Test, um in einen Laden zu gehen aber doch einen, das geht doch gar nicht", so Scheinpflug, die mehrfach engagiert für die City-Händler eintrat.

10.29 Uhr: Drei weitere Todesfälle im Kreis Sömmerda

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Sömmerda am Samstag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Pandemiebeginn starben demnach 127 Menschen an oder mit dem Virus. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 118,1 (Vortag 119,6) beziffert. Sie bezieht sich auf 82 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage. Die Gesamtzahl der noch oder früher Infiziert betrage 4079, heißt es. Das sind 17 mehr als am Freitag.

10.29 Uhr: Mehr Freiheiten in Gera ab Montag - Notbremse tritt außer Kraft

Keine Testpflicht für Besuche im Tierpark, keine Ausgangsbeschränkung und mehr Präsenzunterricht an Schulen: Bewohner und Besucher Geras können sich von Montag an auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen einstellen. Hintergrund ist, dass die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in der drittgrößten Stadt Thüringens fünf Werktage in Folge den Schwellenwert von 100 unterschritten habe, wie die Stadtverwaltung am Samstag mitteilte.

9.53 Uhr: Inzidenz im Kyffhäuserkreis liegt weiter unter 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) lag im Kyffhäuserkreis fünf Tage stabil unter 150. Nach einem Karenztag ist somit am Samstag das Einkaufen in allen Geschäften des Einzelhandels wieder möglich, allerdings muss zuvor ein Termin vereinbart werden. Auch die Allgemeinverfügung hat der Landkreis zum Samstag aufgehoben. Die Inzidenz lag am Freitag auch bereits den zweiten Tag unter 100.

9.18 Uhr: Gesundheitsministerin Heike Werner bremst bei schnellen Lockerungen

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) tritt beim Wunsch nach schnelleren Corona-Lockerungen auf die Bremse – und warnt. CDU und FDP machen indes Druck. Davor warnt das Gesundheitsministerium jetzt.

21. Mai

15.55 Uhr: Weiteres Testzentrum in Erfurt für Einkaufswillige

Zum Shopping-Erlebnis am morgigen Pfingstsamstag in Erfurt öffnet die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Johannitern ein neues Corona-Testzentrum direkt am Erfurter Anger. Von 10 bis 18 Uhr können sich Einkaufswillige im Angermuseum kostenfrei testen lassen. Das Testzentrum sei speziell für Einkaufende gedacht, weshalb die Öffnungszeiten an den Handel angepasst seien, hieß es von der Stadtverwaltung. Da Pfingstmontag die Geschäfte geschlossen bleiben, sei auch das Zentrum zu. Ansonsten sind die Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr. Am Pfingstmontag öffnet das Testzentrum im Haus der sozialen Dienste (HsD) zusätzlich von 18 bis 20 Uhr.

14.50 Uhr: Wurzbach mit Inzidenz von 329,4

Die Stadt Wurzbach führt mit einem Wert von 329,4 die Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis an. Die Kreisverwaltung veröffentlicht nun auf ihrer Internetseite die Zahl der Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage aufgeschlüsselt auf die einzelnen Städte und Verwaltungsgemeinschaften. Im Fall der 3036-Einwohner-Stadt Wurzbach wurden die Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet, sodass der Wert von 329,4 zustande kam, erklärte Kreisverwaltungspressesprecher Alexander Hebenstreit. Dagegen gibt es in Tanna und Pößneck derzeit null Neuinfektionen und folglich Inzidenz 0,0.

14.30 Uhr: Inzidenzwert bei 123,3 – Lockerungen im Ilm-Kreis in Aussicht

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt aktuell zu 318 bestätigten, aktiven Fällen. 15 Fälle sind im Gesundheitsamt am Donnerstag hinzugekommen. Von den Neuinfektionen sind auch ein Kindergarten und eine Grundschule betroffen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 17 bestätigte Fälle, vier davon auf Intensivstation, zwei davon beatmet, und sechs Verdachtsfälle, einer auf der Kinderstation, isoliert behandelt. Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag 99 Abstriche gemacht. Der Inzidenzwert liegt bei 123,3. Die Entwicklung der Fallzahlen bringt erste Lockerungen für Schulen und Kindergärten in Aussicht.

14.12 Uhr: Corona-Lage in der Wartburgregion entspannt sich weiter

Mit 68,8 und 117,7 werden am Freitag die Werte für die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Eisenach und im Wartburgkreis angegeben. Und damit sind die Werte noch einmal ein kleines bisschen im Vergleich zum Vortag gesunken. Laut Robert Koch-Institut kamen in den vergangenen sieben Tagen in der Stadt Eisenach 29 Neuinfektionen hinzu, im Verlauf der vergangenen 24 Stunden waren es sechs. Im Wartburgkreis mussten binnen sieben Tagen 140 neue Infektionen hinzugezählt werden, in den vergangenen 24 Stunden waren es 14 neue Fälle. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in der Region ist auf 302 gestiegen. Im Kreis kamen zwei Fälle hinzu, es sind nun seit Pandemiebeginn 232. In der Stadt Eisenach liegt die zahl weiter beim 70, so das für Stadt und Kreis zuständige Gesundheitsamt (Stand: 21. Mai, 9 Uhr).

In der Stadt Eisenach gibt es derzeit 167 Menschen mit aktiven Infektionen. Im Wartburgkreis sind es insgesamt 552. Seit Pandemiebeginn haben sich in Stadt und Kreis insgesamt bereits über 10.000 Menschen mit dem Virus infiziert (genau sind es 10.039). Davon kamen 8129 aus dem Kreisgebiet und 1910 in der Stadt Eisenach. Unter den Infizierten sind 9018 Menschen, die nach einer überstandenen Infektion als genesen gelten.

13.45 Uhr: Inzidenz im Saale-Holzland fällt unter 100

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Freitag sechs neue Corona-Fälle gemeldet. Derzeit seien nur noch 63 Infektionen aktiv. Der Inzidenzwert sei damit erstmals seit dem 13. Februar wieder unter 100 gesunken, auf aktuell 78,4. Damit liege der Inzidenzwert seit nunmehr fünf Werktagen unter der Marke von 165, was die Öffnung von Schulen und Kitas ab dem Dienstag nach Pfingsten (25. Mai) ermöglicht. Zugleich sind auch weitere Lockerungen in Sicht.

13.42 Uhr: Ärztekammer: Nöte von Heranwachsenden in der Pandemie rasch lindern

Die Landesärztekammer hat eine rasche Normalisierung der Bildungs- und Betreuungsangebote für von der Corona-Pandemie gebeutelte Kinder und Jugendliche verlangt. Dies müsse "höchste Priorität des Freistaates Thüringen" haben, erklärte Kammerpräsidentin Ellen Lundershausen am Freitag. (dpa)

13.41 Uhr: Inzidenz im Saale-Holzland fällt unter 100

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Freitag sechs neue Corona-Fälle gemeldet. Derzeit seien nur noch 63 Infektionen aktiv. Der Inzidenzwert sei damit erstmals seit dem 13. Februar wieder unter 100 gesunken, auf aktuell 78,4.

13.39 Uhr: Vorsichtige Öffnung für Besucher am Universitätsklinikum Jena

Zuspruch, Fürsorge und liebevolle Berührungen durch Angehörige waren den Kranken im Universitätsklinikum Jena wegen Corona lange verwehrt. Weil aber thüringenweit die Inzidenzwerte sinken, lockert auch das Klinikum sein strenges Regime und erlaubt ab morgen wieder Besuche auf den Krankenstationen. Allerdings gibt es dafür Regeln.

13.37 Uhr: Patienten des Helios Klinikums Erfurt dürfen wieder Besucher empfangen

Es gibt Lockerungen bei den Besucherregeln des Helios Klinikums Erfurt. Für Geimpfte und Genesene entfällt die Testpflicht bei Besuchen in Krankenhäusern. Damit wird es im Helios Klinikum Erfurt möglich, das Besuchsverbot zu lockern – für Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete. Jeder Patient darf pro Tag zwei Besucher für jeweils maximal zwei Stunden empfangen. Besuche sind täglich von 16 bis 20 Uhr erlaubt. Der Einlass erfolgt von 16 bis 18 Uhr. An Wochenenden ist die Besuchszeit ausgeweitet – von 14 bis 20 Uhr (Einlass ist von 14 bis 18 Uhr).

12.44 Uhr: Inzidenz im Weimarer Land bleibt weiter unter 100

Am zweiten Tag in Folge ist die Corona-Inzidenz im Kreis Weimarer Land unter dem Schwellenwert von 100 geblieben. Für Donnerstag teilte das Landratsamt am Freitag einen Wert von 91,3 mit. Tags zuvor lag er bei 86,4. Dennoch kamen auch bis zum Freitagvormittag wieder 17 Menschen hinzu, die positiv auf das Virus getestet wurden.

12.15 Uhr: Digitale Schnittstelle soll Corona-Kontaktnachverfolgung vereinfachen

Um Gesundheitsämtern die Nachverfolgung von Corona-Fällen zu erleichtern, hat Thüringen jüngst den Zuschlag für eine digitale Übermittlungslösung für Kontaktdaten vergeben. Die Dabei handle es sich um eine Art digitale Brücke, teilte das Finanzministerium am Freitag mit, das für die kürzlich abgeschlossene Vergabe zuständig ist. Etwa 400.000 Euro werden dafür in die Hand genommen.

12.12 Uhr: Ein weiterer Todesfall im Unstrut-Hainich-Kreis

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das Landratsamt Unstrut-Hainich am Freitag gemeldet. Damit steigt die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen auf insgesamt 244. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag leicht auf 125,2 gestiegen. 19 Neuinfektionen gab es im Vergleich zum Vortag. Seit Pandemiebeginn haben sich etwa 6200 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, etwa 5600 sind bisher wieder genesen.

11.29 Uhr: 22 Corona-Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle in Erfurt

Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Freitagmorgen. 22 Neuinfektionen wurden registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 66,8 (Vortag: 56,5). Aktuell gibt es in Erfurt aktuell 340 nachgewiesene Corona-Infektionen. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt bei 7844. Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 8445 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

11.19 Uhr: Neue Corona-Fälle in Jenaer Seniorenheim

Der Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena hat dem Robert Koch-Institut am Donnerstag, 20. Mai, 13 neue Sars-CoV-2-Infektionen gemeldet. 18 Personen wurden als genesen eingestuft. Zwei Fälle wurden nachträglich an andere Gebietskörperschaften übergeben, so dass die Gesamtzahl der aktuell Erkrankten bei 342, die der Infizierten seit Beginn der Pandemie bei 4302 liegt. Nach vorgenommenen Abstrichen in einem Seniorenheim haben sich bei vier Bewohnern und einer Person des Personals positive PCR-Tests gezeigt.

11.14 Uhr: Inzidenz über 100 – Bundesnotbremse im Kreis Greiz wird nicht ausgesetzt

Der positive Trend des Donnerstags hat sich bezüglich der Inzidenzzahlen im Landkreis Greiz nicht bestätigt. Laut Lagebericht des Thüringer Gesundheitsministeriums kletterte die Inzidenzzahl mit Stand Freitag, 0 Uhr, wieder über die 100er-Marke und lag bei 114. 27 Neuinfektionen kamen in den vergangenen 24 Stunden hinzu. Damit ist der Countdown zur Aussetzung der Bundesnotbremse vorerst wieder gestoppt und beginnt wieder von vorn, sobald der Wert erneut unter 100 fällt. Einige Lockerungen sind aber dennoch möglich.

11.11 Uhr: Inzidenz im Altenburger Land am dritten Werktag in Folge unter 100

Die Infektionszahlen im Altenburger Land gehen weiter zurück. Fünf Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am h Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 59,3 und liegt damit den dritten Werktag in Folge unter dem in der "Bundesnotbremse" verankerten Schwellenwert vom 100.Sollte diese Tendenz anhalten, wären ab Donnerstag der kommenden Woche (27. Mai) gemäß Bundesverordnung weitere Lockerungen möglich (die Inzidenz muss fünf Werktage in Folge unter dem Schwellenwert 100 liegen; dann dürfen am übernächsten Tag Lockerungen in Kraft treten).

10.25 Uhr: Inzidenz rutscht im Kreis Gotha unter 165

Unter den kritischen Wert 165 ist die Inzidenz im Kreis Gotha am Freitag gesunken. Mit 33 Neuinfektionen binnen 24 Stunden liegt der Sieben-Tage-Wert nun bei 143,1. Bleibt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tage unter 165, dürfen die Schulen wieder öffnen. Jedoch wurde auch ein neuer Todesfall gemeldet. 447 Personen sind momentan nachweislich erkrankt, 43 liegen im Krankenhaus, 17 auf der Intensivstation.

10.23 Uhr: Starke Unterschiede in Thüringen – Inzidenz in Corona-Hotspot Nr.1 steigt weiter

In Thüringen ist Gera als erste kreisfreie Stadt nach vielen Wochen unter eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 bei Corona-Neuinfektionen gerutscht. Das Robert Koch-Institut gab am Freitag einen Wert von 49,4 neuen Fällen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen für die ostthüringische Stadt an. Mit einem Wert von 59,3 steht der Kreis Altenburger Land nur noch knapp über diesem Schwellenwert, die Stadt Jena lag bei einer Inzidenz von 60. Andererseits ist mit Hildburghausen ein thüringischer Kreis der bundesweit am stärksten von der Pandemie betroffene Landkreis. Hier wurde die Inzidenz am Freitag mit knapp 247 angegeben.

10 Uhr: Einkaufen mit Termin: Im Wartburgkreis geht es Samstag los

Nachdem für den Wartburgkreis der Inzidenzwert seit fünf Tagen unter 150 liegt dürfen am Samstag, 22. Mai, alle Geschäfte im Landkreis wieder öffnen. Es gilt auch dort das Prinzip „Click & Meet“: Einkaufen ist mit beschränkter Kundenzahl und Termin erlaubt – mit negativem Testergebnis und Kontaktnachverfolgung.

9.38 Uhr: Gera mit niedrigster Inzidenz in ganz Thüringen

Am Freitag ist die Inzidenz von Gera auf 49,4 gesunken. Damit hat die Stadt den niedrigsten Inzidenzwert in ganz Thüringen. Lediglich vier Neuinfektionen wurden registriert, teilt der Krisenstab mit. Allerdings gibt es auch neue Corona-Todesfälle.

9.10 Uhr: Weimar öffnet und will mehr – Modellphase 2 beim Land beantragt

Als erste Stadt in Thüringen hat Weimar seit Donnerstag weitere Öffnungsschritte vorgenommen. Die stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 machte es möglich, die nächtliche Ausgangssperre aufzuheben, die Außengastronomie zu ermöglichen und Geschäfte ohne Terminvereinbarung (click & meet) öffnen zu lassen. Auch die Kontaktbeschränkungen lassen jetzt Treffen eines Haushaltes mit bis zu zwei zusätzlichen Personen aus verschiedenen Haushalten zu. Die Stadt hat eine Modellphase 2 beim Freistaat beantragt. Bald schon könnte diese mit weiteren Lockerungen starten.

8.24 Uhr: Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt steigt wieder

19 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Robert-Koch-Institut am Freitag für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Damit erhöht sich die Zahl der neu festgestellten Ansteckungen innerhalb einer Woche auf 123. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit wieder an.

8.16 Uhr: 13 Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Laut RKI meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda in den vergangenen 24 Stunden 13 Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis beläuft sich auf 84 Menschen. 4075 Menschen im Landkreis waren bzw. sind seit Beginn der Pandemie an Corona erkrankt. Im Landkreis sind bislang 124 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben.

7.35 Uhr: Erste Öffnungen in Thüringen: Lockerungen in Weimar, Erfurt und Jena

In drei Thüringer Städten wird das Leben in der Corona-Pandemie etwas leichter. Wegen stabiler Sieben-Tage-Inzidenzen unter 100 profitieren die Menschen in Weimar seit Donnerstag von etlichen Lockerungen, Erfurt und Jena folgen am Freitag. Das Eichsfeld hat seit Montag eine Inzidenz unter 100. Bleibt die Region bis einschließlich am Freitag unter dem Wert, könnte es dort Sonntag so weit sein.

Interaktiv - Corona-Dashboard Thüringen

6.39 Uhr: Außengastronomie in drei Städten erlaubt – Wirte verunsichert

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga rechnet damit, dass zu Pfingsten nur ein Teil der Gastwirte in Erfurt, Jena und Weimar die dort wieder erlaubte Außengastronomie anbieten wird. "Die einen hoffen auf den Befreiungsschlag, die anderen sind skeptisch wegen der schlechten Wetteraussichten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands in Thüringen, Dirk Ellinger. (dpa)

6.38 Uhr: Nach Festnahme bei Anti-Corona-Demo: Post vom Staatsanwalt für Ex-Landrat von Saalfeld-Rudolstadt

Post von der Staatsanwaltschaft Berlin erhielt in diesem Monat der frühere parteilose Landrat von Saalfeld-Rudolstadt, Hartmut Holzhey. Es geht um den Vorwurf des Verstoßes gegen das Vermummungsverbot, festgestellt durch die Berliner Polizei bei einer Anti-Corona-Demonstration am 10. Oktober vorigen Jahres. In dem Schreiben teilt ein Staatsanwalt Ploog dem 63-jährigen Saalfelder mit: "Das gegen Sie geführte Ermittlungsverfahren habe ich gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt". Dieser Paragraf findet Anwendung, wenn die Ermittlungen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft keinen genügenden Anlass zur Klageerhebung bieten.

20. Mai

19 Uhr: Schulbesuchspflicht trotz fehlender Selbsttests – ganze Klasse in Quarantäne

„Gemeinsam immer wieder gute Bildung und Gesundheitsschutz unter einen Hut bekommen“, dafür warb Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) Anfang April in einem Brief an die Thüringer Schulen. Inzwischen ist eine Testpflicht eingeführt. Wer nicht dazu bereit ist und damit keinen Negativnachweis hat, darf nicht in die Schule. Was aber, wenn es keine Tests gibt? Die Frage stand vorige Woche in der Niedergebraer Grundschule im Raum. Die meisten Kinder sind wegen der lange hohen Inzidenz im Landkreis Nordhausen zwar im Homeschooling, nicht aber die vierte Klasse als Abschlussklasse. Wegen eines Positivfalls muss nun die gesamte Klasse bis 25. Mai in Quarantäne. Eltern kritisieren Pflicht zum Schulbesuch trotz fehlender Tests und sind in Sorge um ihre Kinder.

17.55 Uhr: Wirte und Gäste fiebern der Lockerung in Erfurt entgegen

Emsiges Treiben und Wirtschaften in den Fußgängerzonen und anderswo in Erfurt ist nicht nur auf das seit dieser Woche wieder erlaubte Einkaufen mit Test und Terminanmeldung zurückzuführen. Die Außengastronomie darf wegen anhaltend niedriger Zahl von Coronafällen am Freitag nach mehr als einem halben Jahr draußen wieder Essen und Trinken servieren. Darum wird an allen Ecken geputzt, gewischt, gewienert und geräumt. Selbst dort, wo die schlechte Wetterprognose und mangelnde regensichere Plätze die Wiedereröffnung auf die Zeit nach Pfingsten verschieben.

17.23 Uhr: Heiligenstadt rüstet alle Kindergärten mit Luftreinigern aus

Während der Landkreis Eichsfeld seine Schulen über Fördermittel mit Luftreinigern ausstatte, sei dies für Kindergärten nicht vorgesehen. Ute Althaus (CDU), Beigeordnete in Heiligenstadt, erklärte: Man wisse, dass professionelle Luftreiniger mit modernen Filtersystemen und verbessertem HEPA-Schutz die Atemluft filtern und dabei auch zuverlässig Keime und Viren neutralisieren. Darum habe man den Plan gefasst, alle sieben Kindergärten der Stadt Heiligenstadt mit derartigen Filteranlagen auszustatten.

16.54 Uhr: Landratsamt des Saale-Orla-Kreises versendet Bescheide für Genesene

Am Donnerstag und Freitag versendet das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises mehrere tausend Bescheide, mit denen Bürgerinnen und Bürger offiziell nachweisen können, dass sie als Corona-Genesene gelten und damit weitgehend von der Test- und Quarantänepflicht sowie von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen befreit sind. Darüber informiert die Kreisverwaltung am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Das ist Voraussetzung für den Nachweis.

16.15 Uhr: Vier positive Fälle an der Technischen Universität Ilmenau

Das Gesundheitsamt Ilm-Kreis ermittelt zu 346 bestätigten, aktiven Corona-Fällen. 32 Fälle sind im Gesundheitsamt am Mittwoch hinzugekommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 17 bestätigte Fälle, vier davon auf Intensivstation, zwei davon beatmet, und drei Verdachtsfälle isoliert behandelt. Das Amt hat 244 Abstriche gemacht. Positiv getestet wurden in einem Kindergarten in einem Ilmenauer Ortsteil ein Kind sowie an der Technischen Universität eine Personalkraft und drei Studierende.

15.23 Uhr: Weiterer Todesfall im Altenburger Land

Im Altenburger Land werden momentan noch sechs Covid-19-Patienten stationär behandelt. Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen, eine 92-Jährige. Damit erhöht sich die Zahl der durch Corona verstorbenen Landkreisbewohner auf 287 Personen.

15.11 Uhr: Sechs Covid-Patienten im Eichsfeld mit schwerem Verlauf

18 Neuinfektionen meldet das Eichsfelder Gesundheitsamt am Donnerstag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert wird mit 91 angegeben. Zwölf Patienten werden stationär behandelt, sechs davon mit einem schwerden Verlauf.

15 Uhr: Inzidenz im Weimarer Land erstmals nach Vierteljahr wieder unter 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Weimarer Land liegt das erste Mal seit gut einem Vierteljahr wieder unter der Grenze von 100. Inklusive der neun am Donnerstag neu gemeldeten Coronafälle haben sich in der vergangenen Woche 71 Personen mit dem Virus infiziert. Das entspricht einem Inzidenzwert von 86,4. Laut Landratsamt datierte der letzte Wert unter 100 auf den 10. Februar. Leider sind auch zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Coronainfektionen im Landkreis zu beklagen.

14.45 Uhr: Lage in der Wartburgregion entspannt sich weiter

Am Donnerstag sind die Inzidenzwerte für die Wartburgregion mit 68,6 in der Stadt Eisenach und 116,8 im Wartburgkreis gemeldet worden. Lediglich die Stadt Ruhla mit 92 aktiven Infektionsfällen bildet die unrühmliche Ausnahme, überall sonst sinken die Coronazahlen in den Gemeinden und Städten der Region. Im Eisenacher St. Georgs-Klinikum entspannt sich die Situation auch weiter. 15 Covid-Patienten werden dort auf den Isolierstationen betreut, zwei Covid-Patienten mit schwereren Symptomen werden auf der Intensivstation behandelt.

14.26 Uhr: In Gera dürfen Kunden wieder in die Läden

„Es fühlt sich an wie vor der Eröffnung“. Manuela Spindler von der Kindertruhe auf der Sorge darf wie alle Einzelhändler in Gera ab Freitag wieder Kunden in ihr Geschäft lassen. Am Mittwoch hat sie die Nachricht vom Terminshopping gepostet. „Die ersten Termine habe ich schon“, sagt sie am Donnerstagvormittag.

13.53 Uhr: Landratsamt des Saale-Orla-Kreises versendet Bescheide für Genesene

Am Donnerstag und am Freitag versendet das Landratsamt Saale-Orla-Kreis mehrere tausend Bescheide, mit denen Bürger offiziell nachweisen können, dass sie als Corona-Genesene gelten und damit weitgehend von der Test- und Quarantänepflicht sowie von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen befreit sind. Im Laufe der kommenden Woche sollten die Bescheide bei den Betroffenen eingegangen sein.

13.51 Uhr: Weimar hebt nächtliche Ausgangssperre auf – Außengastronomie und Geschäfte geöffnet

Als erste Stadt in Thüringen ist in Weimar die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Die Außengastronomie darf öffnen, und die Geschäfte müssen keine Termine mehr mit ihren Kunden vereinbaren. Das Geschäftsleben lief am Donnerstag dennoch ruhig an. Der Innenstadt fehlt noch ihr wichtigster Faktor: die Touristen. Außerdem gelten neue Kontaktregeln: Ein Haushalt darf sich mit zwei Personen aus verschiedenen Haushalten treffen.

13.49 Uhr: Inzidenz 218,4: Hildburghausen wieder bundesweiter Corona-Hotspot

Die Corona-Situation in Thüringen hat sich weiter entschärft. Die Sieben-Tage-Inzidenz bewegte sich am Donnerstag mit 106,8 weiter in Richtung der Marke von 100, wie aus Zahlen der Staatskanzlei hervorgeht, die auf Daten des Robert Koch-Instituts basieren. Am Mittwoch hatte es noch 115,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen gegeben. Trotz des Rückgangs ist Thüringen weiterhin das Bundesland, das am stärksten von der Pandemie betroffen ist. Mit dem Kreis Hildburghausen stellt Thüringen nach einer kurzen Pause auch wieder den regionalen Corona-Hotspot bundesweit mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 218,4.

12.49 Uhr: Messe JOBfinder findet in diesem Jahr digital statt

Die IHK Erfurt, die HWK Erfurt und die Agentur für Arbeit Erfurt haben sich darauf verständigt, die Messe JOBfinder in diesem Jahr virtuell durchzuführen. Unternehmen und Institutionen aus Thüringen, die dringend Fachkräfte, Mitarbeiter oder Auszubildende suchen oder Praktika-Plätze bereitstellen, präsentieren ihre Angebote online. Auf der Plattform finden auch Pendler, die ihren Arbeitsplatz nach Thüringen zurückverlegen wollen, ein vielfältiges Angebot freier Ausbildungs- aber auch Arbeitsstellen.

12.47 Uhr: Click & Meet gilt ab morgen in Eisenach

Nach monatelangem Teil-Lockdown dürfen am Freitag, d. 21. Mai, alle Geschäfte in Eisenach wieder öffnen. Es gilt das Prinzip "Click & Meet": Einkaufen ist mit beschränkter Kundenzahl und Termin erlaubt – mit negativem Testergebnis und Kontaktnachverfolgung. "Ich freue mich sehr, dass sich die Infektionszahlen in Eisenach stabilisiert haben, sodass wieder ein Stück Normalität möglich wird", sagt Oberbürgermeisterin Katja Wolf.

12.45 Uhr: Altenburger Land nimmt SormasX in Betrieb

Als einer der ersten Landkreise Thüringens nimmt die Kreisverwaltung des Altenburger Lands SormasX, die neueste Software zur Fallübermittlung und Kontaktpersonennachverfolgung, in Betrieb. Aufgrund dieser Softwareumstellung wird am Freitag und Samstag dieser Woche keine Kontaktpersonennachverfolgung und kein Versand von Quarantänebescheiden möglich sein.

12.31 Uhr: Verkürzte Schlossfestspiele 2021 in Sondershausen

Die Schlossfestspiele kehren nach Sondershausen zurück – die Pandemie fordert aber auch in diesem Sommer ihren Tribut. Im vergangenen Jahr mussten die Aufführungen komplett abgesagt werden, mit den Sommernächten gab es nur eine Ersatzvariante zudem auf dem Heringer Schlosshof. In diesem Jahr musste Intendant Daniel Klajner mit seinem Team den Spielplan kürzen. .

12.16 Uhr: Inzidenz im Hotspot Greiz unter 100er-Marke gefallen

Im ehemaligen Corona-Hotspot Greiz ist die Inzidenz laut Angaben im Lagebericht des Thüringer Gesundheitsministeriums mit Stand Donnerstag, 0 Uhr, unter die wichtige 100er-Marke gefallen. Sie lag bei 98,6. Sollte der Trend der sinkenden Inzidenzzahlen anhalten und diese Marke an fünf Werktagen (also inklusive Donnerstag und Samstag, aber ohne Pfingstmontag) unter 100 bleiben, würde die Bundesnotbremse ab dem übernächsten Tag nicht mehr greifen und weitreichende Lockerungen wären möglich. Das würde für den Landkreis also bedeuten, dass bei gleichbleibender oder sinkender Inzidenz der fünfte Werktag am Mittwoch, dem 26. Mai, erreicht wäre und dann ab Freitag die Bundesnotbremse außer Kraft treten würde. Sollte der Wert allerdings wieder über 100 gehen und danach erneut unter die Schwelle fallen, würde die Zählung von vorn beginnen.

11.52 Uhr: Fallzahlen im Kreis Gotha steigen wieder leicht

Nach einem tagelangen Abwärtstrend steigen die Fallzahlen am Donnerstag im Landkreis Gotha leicht. Mit 59 Neuinfektionen binnen 24 Stunden klettert die Inzidenz auf rund 184 Personen, die in einer Woche pro 100.000 Einwohner positiv getestet wurden. Zudem ist ein weiterer Todesfall bekannt geworden und lässt die Gesamtzahl auf 243 steigen. 48 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, 17 liegen auf Intensivstationen. Weitere 60 Personen gelten als genesen.

11.47 Uhr: Bundesverfassungsgericht soll über Rechtmäßigkeit der Thüringer Corona-Verordnung entscheiden

Ob die Corona-Verordnung der Thüringer Landesregierung zum Teil-Lockdown im vergangenen November rechtmäßig war, soll jetzt das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat diesbezüglich "erstmals in seiner Geschichte", wie er selbst mitteilt, das höchste deutsche Gericht angerufen. Die AfD-Landtagsfraktion hatte geklagt, weil es die angeordneten Schließungen für unverhältnismäßig hält. Fraktionschef Björn Höcke sprach von der "größten Grundrechtseinschränkung in der Geschichte der Bundesrepublik".

9.35 Uhr: Fahrgäste in Erfurt dürfen vorerst wieder medizinische Maske tragen

Ab Freitag, d. 21. Mai, können Fahrgäste, die mit Bussen und Stadtbahnen der Evag in Erfurt unterwegs sind, wieder medizinische Masken tragen. Möglich machen es die niedrigen Inzidenzwerte in Erfurt. FFP2-Masken sind nicht mehr notwendig, solange die Sieben-Tage-Inzidenzen die 100 nicht überschreiten.

9.30 Uhr: Inzidenz der Stadt Gera bei 54,8

Am Donnerstag wurden für die Stadt Gera lediglich sechs Neuinfektionen registriert, teilt der Krisenstab mit. Die Inzidenz der Stadt Gera ist auf 54,8 gesunken. Es gibt 162 (-36) aktiv Infizierte. 334 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5621 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5266 (+40) Personen gelten als genesen. Zwei weiterere Menschen sind jedoch an oder mit Covid verstorben, womit sich die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 193 erhöht hat.

9.03 Uhr: Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt wieder über 100 - Schulöffnungen aber nicht gefährdet

Unterbrochen ist seit Donnerstag der Countdown für das Ende der Ausgangsbeschränkungen und das Öffnen der Außengastronomie im Landkreis. Nach 32 Neuinfektionen meldete das Robert-Koch-Institut für Saalfeld-Rudolstadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 106,6 pro 100.000 Einwohner. Es ist wohl auch nicht damit zu rechnen, dass die Inzidenz schnell wieder unter 100 sinkt.

9 Uhr: Corona-Inzidenz in Erfurt sinkt unter 60 - Drei weitere Todesfälle registriert

33 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen. Zudem wurden drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt bei 56,5 (Vortag: 67,8). Aktuell gibt es in Erfurt 380 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt bei 7782. Insgesamt 261 Personen sind verstorben.

8.58 Uhr: Abschlussklassen bewerten Prüfungsvorbereitung mit Note 4

Derzeit wird an Thüringer Schulen gebüffelt und gepaukt: Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen befinden sich in der Prüfungszeit – eine entscheidende Phase ihres Leben. In den letzten Monaten ist der herausfordernde Parcours aus Wechselunterricht und Homeschooling noch dazugekommen. Die Mitglieder der Schülervertretung Ostthüringens wollten es nun genau wissen: Wie kommen Schüler mit dem monatelangen Home-Schooling klar? Wie gut fühlen sich Schüler der Abschlussklassen auf die Prüfung vorbereitet?

8.57 Uhr: Erneut 25 Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Laut RKI meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda in den vergangenen 24 Stunden erneut 25 Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis beläuft sich auf 83 Menschen. 4062 Menschen im Landkreis waren bzw. sind seit Beginn der Pandemie an Corona erkrankt. Im Landkreis sind bislang 124 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. Das RKI gibt die Sieben-Tage-Inzidenz mit Stand Donnerstag 0 Uhr für den Landkreis Sömmerda mit 119,6 an. Am Mittwoch lag sie bei 138,3 und am Dienstag bei 118,1.

8.54 Uhr: Sollten Kinder wirklich gegen das Coronavirus geimpft werden?

Perspektivisch sollen auch Kinder ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Während viele Eltern sich selbst impfen lassen, hegen sie bei ihren Kindern große Zweifel, ob das wirklich notwendig ist. Hans Proquitté, stellvertretender Direktor der Kinderklinik des Universitätsklinikum Jena, beantwortet die wichtigsten Fragen.

7.12 Uhr: Viele Thüringer wollen zweite Corona-Spritze früher - Urlaubspläne

Impfzentren, Impfstellen und Hausarztpraxen in Thüringen sehen sich zunehmend mit der Ungeduld von Menschen konfrontiert, die vollständig gegen Covid-19 geimpft in den Sommerurlaub fahren wollen. Für etwa 1000 bereits vereinbarte Zweittermine in Impfzentren und -stellen gebe es aktuell den Wunsch, sie vorzuziehen, sagte Jörg Mertz, Leiter des Pandemiestabs bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Meistens werde Urlaub als Grund angegeben - und meistens seien es Menschen über 60 Jahre, die diesen Wunsch äußerten. Dabei gehe es fast immer um Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca.

6.48 Uhr: Erfurter Sommerkomödie: Flexibel zurück zur Außenkultur

„Wo es Außengastronomie gibt, muss es auch Außenkultur geben dürfen“, sagt Volker Nienstedt, der am 16. Juni mit einer Neuauflage seines „Pandemistischen Gartentheaters“ und der Sommerkomödie die Ruine der Barfüßerkirche bespielen will. Nach zunächst 30 Tagen täglich wechselndem Kulturprogramm sollen sich ab Ende Juli die Vorstellungen von „Cyrano de Bergerac“ anschließen. Ob jedoch Anne Martin mit ihren „One Nighters“ das Gartentheater-Programm am 16. Juni eröffnen kann, hängt von der Politik und deren Corona-Nachfolgeverordnungen ab. Ein Appell an die Politik.

6.30 Uhr: Eisenach macht wieder auf

Am Freitag, 21. Mai, werden in der Stadt Eisenach die ersten Öffnungsschritte aus den Corona-Beschränkungen erfolgen und auch der Wartburgkreis bereitet sich darauf vor. Das ist für Schulen, Kindergärten, Handel und Tests geplant.

19. Mai

20.08 Uhr: Welche Kosten entstehen dem Landkreis Altenburger Land durch die Pandemie?

Ein Leser wunderte sich unlängst über einen Artikel, in dem es hieß, dass dem Kreis Altenburger Land durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hohe Kosten entstanden sind. So konnte im Nachtragshaushalt nicht, wie noch vor einem halben Jahr erwartet, die Kreisumlage gesenkt werden. „Wie allgemein bekannt, sind doch die Tests, die in den Testzentren durchgeführt werden kostenlos“, merkte der Leser an und fragte nach den Ursachen der hohen Kosten. Wir haben beim Landratsamt nachgehakt.

19.30 Uhr: Schulbetrieb startet wieder im Kreis Saalfeld-Rudolstadt: „Jeder Tag Schule zählt“

Am Freitag startet im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wieder der Schulbetrieb für alle Klassenstufen. Das hat das Thüringer Bildungsministerium offiziell am Mittwoch bestätigt. Wir sprachen darüber mit Daniel Wranik, Leiter der Regelschule Neusitz.

19.05 Uhr: Neuer Corona-Härtefallfonds für Unternehmen in Thüringen gestartet

Thüringens neuer Corona-Härtefallfonds ist gestartet. Von jetzt an könnten Unternehmen, die trotz pandemiebedingt schwieriger wirtschaftlicher Lage keinen Zugang zu den regulären Hilfsprogrammen hätten, finanzielle Unterstützung beantragen, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Anträge auf Hilfen bis zu 100.000 Euro pro Fall könnten im Internet gestellt werden.

"Es gibt eine Reihe von Einzelfällen, in denen Unternehmen oder Selbstständige durch das Netz der Wirtschaftshilfen von Bund und Land gefallen sind", erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Geschäftsaufgaben wegen der Corona-Krise müssten verhindert werden.

18.51 Uhr: Großer Andrang in Eisenach beim „Impfen für Alle“

160 Impfwillige erhielten AstraZeneca verabreicht. 25 Interessiert mussten vertröstet werden. Schon eine Stunde vor Beginn bildete sich eine lange Schlange. Trotz strömendem Regen.

18.31 Uhr: „Darfichrein“ – nicht alles reibungslos mit Nachverfolgung in Gera

Die Kontaktnachverfolgung wird die Menschen in der Pandemie noch eine ganze Weile begleiten. Oft ist sie Voraussetzung für weitere Lockerungen, die bei sinkenden Inzidenzzahlen kommen könnten. Um die Kontaktnachverfolgung zu vereinfachen, wird seit längerem schon an digitalen Varianten gearbeitet. Entstanden dafür ist unter anderem auch die Luca-App, die aber umstritten bezüglich des Datenschutzes ist. Die Stadt Gera testet nun seit Dienstag, 18. Mai, die browserbasierte Anwendung Darfichrein.de. Wie die ersten Tests liefen.

18.16 Uhr: Hotels im Kreis Gotha: Sehnsucht nach baldiger Öffnung

Mehr als ein halbes Jahr sind Hotels und Gaststätten im Landkreis Gotha aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie geschlossen. Aus diesem Grund sehnen Hoteliers und Gastronomen einer Öffnung herbei.

18.01 Uhr: Schwimmunterricht ab Dienstag: Kyffhäuserkreis hebt Verfügung auf

Ab kommendem Dienstag werden die ersten Drittklässler im Landkreis wieder schwimmen lernen können. Die Allgemeinverfügung des Landkreises, die unter anderem den Schwimmunterricht untersagt hatte, werde voraussichtlich ab Samstag aufgehoben, erklärte der Sprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele, am Mittwoch. .

17.34 Uhr: Corona: Unterschiedliche Stufen in Weimar und Weimarer Land

Weitgehende Lockerungen für Handel, Außengastronomie, Dienstleistungen und Kontaktbeschränkungen treten am 20. Mai in Weimar in Kraft. Die Ausgangssperre entfällt komplett. Im ÖPNV reicht eine medizinische Maske (Kinder von 6 bis 14 mit Alltagsmaske), die FFP2-Maske ist dort nicht mehr nötig. Denn die Stadt hat an fünf aufeinander folgenden Werktagen den Inzidenzwert 100 unterschritten.

16.44 Uhr: Pfingsten im Grünen mit Gottesdiensten und Taufen

Ob im Freien oder in der Kirche auf Abstand: Die Christen begehen das Pfingstfest angesichts der Corona-Pandemie wie schon im Vorjahr anders als gewohnt. Dazu gehören Gottesdienste im Grünen wie im Wald, auf dem Spielplatz oder in Gärten, wie ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Mittwoch mitteilte. Dabei gelten wie in den Kirchen die Abstands- und Hygieneregeln. In die Gottesdienste zu Pfingsten werden den Angaben nach in diesem Jahr auch Taufen sowie Konfirmationen integriert. Diese mussten teilweise 2020 angesichts des damaligen Infektionsgeschehens abgesagt werden. Zudem sind musikalische und ökumenische Veranstaltungen geplant.

16.03 Uhr: Landrätin rügt Regierungschef Ramelow für Kritik an Landbevölkerung

Die Greizer CDU-Landrätin Martina Schweinsburg hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) für dessen Kritik am aus seiner Sicht nachlässigen Verhalten der Landbevölkerung in der Corona-Pandemie gerügt. "Hier im ländlichen Raum leben nicht selten mehrere Generationen unter einem Dach, was überhaupt nichts mit illegalen Feiern zu tun hat, während das Leben in den Städten mehr individualisiert ist", sagte Schweinsburg am Mittwoch. In ländlichen Regionen gebe es einen anderen Zusammenhalt als in einer Großstadt. Ramelows Einschätzung zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen sei im "höchsten Maße empörend". Schweinsburg betonte, dass nicht der ländliche Raum daran Schuld sei, dass Thüringen bundesweit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz habe. Sie sieht die Gründe dafür bei der Landesregierung.

15.35 Uhr: Ab Freitag in Erfurt: Offene Biergärten und Buga ohne Test

Die sinkende Inzidenz erlaubt in Erfurt weit reichende Lockerungen der Corona-Regeln. Ab Freitag darf laut Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) die Außengastronomie wieder öffnen. Das Einkaufen wird erleichtert, die Schulen gehen in den eingeschränkten Regelbetrieb über. Die Testpflicht auf der Buga und im Zoo entfällt. Aber die Regeln für Gastronomie und Geschäfte sind nicht ganz einfach.

15.01 Uhr: Inzidenz im Kyffhäuserkreis seit drei Monaten erstmals wieder knapp über 100

Die Siebentageinzidenz fällt weiter und lag am Mittwoch bei 102,4. Das Gesundheitsamt meldete allerdings einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona. 133 Menschen sind demnach seit November an Corona gestorben. Sechs Neu-Infektionen hatten sich laut Gesundheitsamt bestätigt. Im Landkreis werden aktuell noch 217 positiv SARS-CoV-2 getestete Personen und 181 Kontaktpersonen betreut. Wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung liegen 13 Menschen in Kliniken.

14.30 Uhr: Fünf Corona-Tote im Eichsfeld, aber Inzidenz bleibt unter 100

Zwar müssen für Mittwoch 29 Neuinfektionen im Landkreis verzeichnet werden, doch bleibt der Inzidenzwert mit 88 weiter unter der Marke von 100. Das Landratsamt muss aber fünf Todesfälle innerhalb von fünf Tagen mitteilen, die amtlich bestätigt mit einer Covid-19-Infektion zusammenhängen. Zu betrauern seien seit Samstag vier Frauen im Alter von 82, 69, 62 und 61 Jahren sowie ein Mann im Alter von 83. Genesen sind seit Beginn der Pandemie 5583.

14.28 Uhr: Thüringen als einziges Bundesland noch mit einer Inzidenz über 100

Thüringen ist in Deutschland das einzige Bundesland mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Institutes vom Mittwoch hervor. Demnach lag die Inzidenz im Freistaat am Mittwoch bei 115,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche.

14.13 Uhr: In Ostthüringen stehen Schulen und Kitas vor der Wiedereröffnung

Die Landräte der vier Ostthüringer Landkreise Saale-Orla, Saale-Holzland, Altenburger Land und Greiz wollten nach dem Pfingstwochenende die Schulen in ihrer jeweiligen Trägerschaft wieder zu öffnen, heißt es in einer Mitteilung des Greizer Landratsamtes. Die sinkenden Inzidenzen würden dies zulassen. Das sind die Planungen im Einzelnen.

13.59 Uhr: So lockert Gera

Die Stadt Gera verzeichnet am Mittwoch eine Inzidenz von 70,9. Damit werden laut Stadt Gera am fünften Tag in Folge die Schwellenwerte von 165 und 150 unterschritten. Das bedeutet, dass ab 21. Mai die Kindergärten in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen und die Schulen Wechselunterricht durchführen. Aber auch für viele weitere Bereiche werden die Beschränkungen gelockert.

13.43 Uhr: Erste Lockerungen nach gesunkener Inzidenz im Saale-Orla-Kreis

Nach vielen Wochen der Entbehrungen dürfen sich die Bürger im Saale-Orla-Kreis auf die ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen freuen. Das teilt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege zum heutigen Mittwoch bei 135,7 und damit den fünften Werktag in Folge unter dem Grenzwert von 150 beziehungsweise 165. Entsprechend der Regelung der Bundesnotbremse greifen damit zum Freitag, 21. Mai, die ersten Lockerungen. So dürften bislang geschlossene Geschäfte des Einzelhandels ab Freitag wieder Kunden in ihre Geschäfte lassen. Allerdings gibt es dafür vier wesentliche Bedingungen.

12.17 Uhr: Landrat hält Notbremse-Regeln für zu streng

Mehr Verantwortung für Landkreise und kreisfreie Städte fordert Unstrut-Hainich-Landrat Harald Zanker (SPD), wenn es um Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie geht. „Vor Ort können wir besser auf die Situation reagieren.“ Die aktuelle Bundesnotbremse hält er für „überzogen“, ihre Maßnahmen seien „in einer Situation wie unserer mit Inzidenzen zwischen 100 und 150 nicht angemessen“.

12.07 Uhr: Positiver Fall in Ilmenauer Kindergarten

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt zu 356 bestätigten, aktiven Fällen. Elf Fälle sind im Gesundheitsamt am Dienstag hinzugekommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 19 bestätigte Fälle, fünf davon auf Intensivstation, zwei davon beatmet, und sieben Verdachtsfälle isoliert behandelt. In einem Kindergarten in Ilmenau ist ein Kind positiv getestet worden. In einer Grundschule in einem Ilmenauer Ortsteil ist ein Kind positiv getestet worden.

12.03 Uhr: Trotz Negativtests gibt es im Ballstädt-Prozess einen Corona-Verdacht

Trotz Negativtests besteht bei mindestens einem Angeklagten im Ballstädt-Prozess die Möglichkeit einer Corona-Infektion. Der Schnelltest vor Verhandlungsbeginn sei bei zwei der Angeklagten negativ gewesen, teilte das Gericht am Mittwoch zu Sitzungsbeginn mit. Beide Männer sollen vor der Verhandlung Unwohlsein bekundet haben.

11.57 Uhr: Kein Corona auf "Schloss Einstein"

Um die neuen Folgen für die KiKA-Serie "Schloss Einstein" zu drehen, mussten sich die Macher an viele Corona-Regeln halten. In der Serie selbst soll Corona aber kein Thema sein. "Die Zuschauer wollen von dem Thema auch einmal abschalten können", sagt die Redaktionsleiterin Anke Lindemann. (dpa)

11.33 Uhr: Zweite Auflage von GettingTough 5Elements soll in Oberhof stattfinden

Der 2. GettingTough 5Elements-Run in Oberhof im Thüringer Wald soll am Samstag, den 14. August 2021, stattfinden. Die Veranstalter planen wieder mit zwei Streckenvarianten: neben der 17 Kilometer langen Schleife wird es erneut auch eine auf neun Kilometer verkürzte Runde geben.

11.31 Uhr: Corona-Lockerungen ab Freitag in Jena

Heute liegt in Jena die Sieben-Tage-Inzidenz den fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 100. Damit tritt die "Bundesnotbremse" aus dem Infektionsschutzgesetz außer Kraft. Mit der aktuellen Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung sind ab Freitag, den 21. Mai 2021, weitere Lockerungen in Jena möglich.

11.31 Uhr: Oberlandesgericht hebt umstrittenes Maskenurteil von Weimar auf

Das Oberlandesgericht (OLG) in Jena hat den umstrittenen Beschluss eines Weimarer Amtsrichters zur Maskenpflicht aufgehoben. Familiengerichte seien zur Überprüfung von Corona-Schutzmaßnahmen nicht zuständig, hieß es zur Begründung. Damit wurde der Beschwerde des Thüringer Bildungsministeriums stattgegeben.

10.30 Uhr: Frühestens nach Pfingsten Wechselunterricht im Saale-Holzland

Der Saale-Holzland-Kreis kann voraussichtlich am Dienstag nach Pfingsten die Schulen wieder in den Wechselunterricht bringen. Vorausgesetzt die Corona-Inzidenz liegt weiter stabil unter 165. Stand Mittwochmorgen ist der Inzidenzwert weiter gesunken.

10.16 Uhr: Inzidenz der Stadt Gera sinkt weiter

Am Mittwoch wurden für die Stadt Gera 13 Neuinfektionen registriert, teilt der Krisenstab mit. Die Inzidenz der Stadt Gera liegt liegt bei 70,9 und ist damit weiter gesunken. Es gibt 198 (-24) aktiv Infizierte. 370 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5615 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5226 (+36) Personen gelten als genesen. Ein weiterer Mensch ist jedoch an oder mit Covid verstorben, womit sich die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 191 erhöht hat.

10.13 Uhr: Inzidenz im Landkreis Gotha liegt bei 181,6

Ein langsamer Rückgang setzt sich bei den Fallzahlen im Kreis Gotha fort. Mit 77 Neuinfektionen am Mittwoch sinkt die Inzidenz auf 181,6. Während die Belegung in den Krankenhäusern abnimmt, wird auch wieder ein Todesfall vermeldet und lässt die Gesamtzahl auf 242 steigen. 49 Infizierte werden stationär behandelt, fünf weniger als am Dienstag. 17 davon liegen auf Intensivstationen, zwei weniger als zuvor. Weitere 53 Personen sind genesen.

10.12 Uhr: 27 neue Coronafälle in Erfurt

Innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt in Erfurt bis Mittwochmorgen 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 67,8 (Vortag: 66,4) und damit den fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 100. Aktuell gibt es in der Landeshauptstadt 394 nachgewiesene Infektionen.

10.05 Uhr: Thüringer Tourismus steht in den Startlöchern - Testpflicht entfällt in diesen Bereichen

Nach monatelangen Schließungen sehen die Thüringer Touristiker und Gastronomen Lockerungen entgegen, die in manch anderen Bundesländern schon auf den Weg gebracht sind. Für die Pfingstfeiertage bedeutet die sinkende Inzidenz die mögliche Öffnung von Außengastronomie, Campingplätzen, Ferienhäusern und -wohnungen sowie der Außenbereiche von Museen, Gedenkstätten, Burgen und anderen Sehenswürdigkeiten in den Regionen, in denen die Inzidenz stabil unter dem Wert von 100 liegt. Voraussetzung in vielen Bereichen ist nach wie vor die Kontaktnachverfolgung sowie zum Teil die Terminvergabe. Eine Testpflicht bzw. ein Nachweis für Geimpfte und Genesene ist nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums nicht notwendig. Das gilt auch für die Bundesgartenschau.

9.14 Uhr: Teststelle in Weißenborn wird gut angenommen

Mehr als 430 Personen haben sich bereits in der neuen Teststelle in Weißenborn auf das Coronavirus testen lassen. Getestet wird in Räumlichkeiten der Tagespflege, montags bis freitags allerdings erst nach 16 Uhr, wenn die dortigen Gäste das Haus bereits wieder verlassen haben. Am Pfingstmontag ist aber nicht geöffnet.

9.08 Uhr: Im Juni deutlich größere Mengen Covid-19-Impfstoff für Thüringer Arztpraxen

Ärzte in Thüringen können von Juni an mit deutlich mehr Covid-19-Impfstoff rechnen als bisher. Nach aktuellen Prognosen sollen dann wöchentlich zwischen rund 88.000 und rund 95.000 Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs an Arztpraxen und Betriebsärzte nach Thüringen geliefert werden, wie das Thüringer Gesundheitsministerium mitteilte. Damit würde sich der Lieferumfang im Vergleich zum Mai etwa verdoppeln. Die Liefermengen für Praxen und Betriebsärzte sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung im Juni somit voraussichtlich größer als jene für die Impfzentren und regionalen Impfstellen.

8.50 Uhr: Landkreis Nordhausen steht vor Öffnungsschritten

Das Etappenziel ist erreicht: Am Freitag dürfen Geschäfte im Südharz für Kunden mit negativem Coronatest und Termin ebenso wieder öffnen wie Schulen und Kindergärten. Denn der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis erreichte am Mittwoch den fünften Werktag infolge einen Wert unter 150.

8.40 Uhr: Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt unter 100

Stück für Stück zurück zur Normalität - das gilt bei fallenden Infektionszahlen auch für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis 25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und erstmals seit vielen Wochen eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. 103 seit Donnerstag bekannt gewordene Fälle ergeben einen Wert von 99,8 pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der Coronatoten seit November verbleibt bei 274. Durch die sinkenden Zahlen sind schon bald Lockerungen möglich.

8.18 Uhr: Neues Bürgertestzentrum in Geras Innenstadt

Heute nimmt ein neues Bürgertestzentrum in Geras Innenstadt seine Arbeit auf. Dafür funktionierte das DRK seine Kleiderkammer in der Laasener Straße 22 um. Das Testzentrum bietet auch die Möglichkeit, PCR-Tests durchzuführen – für all jene, die zuvor einen positiven Schnelltest hatten. Zu diesen Zeiten hat es geöffnet.

7.26 Uhr: Weiterer Todesfall im Landkreis Sömmerda

Laut RKI meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda in den vergangenen 24 Stunden 25 Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis beläuft sich auf 96 Menschen. 4037 Menschen im Landkreis waren bzw. sind seit Beginn der Pandemie an Corona erkrankt. Leider wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Im Landkreis sind somit bislang 124 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. Das RKI gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Sömmerda mit Stand Mittwoch 0 Uhr nach mehreren Tagen mit sinkenden Werten wieder erhöht an. Sie liegt aktuell bei 138,3. Am Dienstag waren es noch 118,1 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

7.26 Uhr: Im Juni deutlich größere Mengen Covid-19-Impfstoff für Arztpraxen

Ärzte in Thüringen können von Juni an mit deutlich mehr Covid-19-Impfstoff rechnen als bisher. Nach aktuellen Prognosen sollen dann wöchentlich zwischen rund 88.000 und rund 95.000 Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs an Arztpraxen und Betriebsärzte nach Thüringen geliefert werden, wie das Thüringer Gesundheitsministerium mitteilte. Damit würde sich der Lieferumfang im Vergleich zum Mai etwa verdoppeln. Die Liefermengen für Praxen und Betriebsärzte sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung im Juni somit voraussichtlich größer als jene für die Impfzentren und regionalen Impfstellen. (dpa)

7.23 Uhr: Tausende Corona-Testergebnisse von Buga-Besuchern landen offen im Netz

Um die Buga in Erfurt zu besuchen, muss man einen negativen Corona-Test vorweisen können. U.a. in der Messehalle 3 der Landeshauptstadt wird deshalb ein Testzentrum betrieben. Die Registrierung erfolgte online. Doch durch eine Sicherheitslücke waren die Anmeldedaten von Besuchern und deren Testergebnisse gut zwei Wochen lang von 27. April bis 12. Mai im Netz auch für Unbefugte zugänglich. Inzwischen ist das Leck zwar behoben, aber Datenschützer sind alarmiert.