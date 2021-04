Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 23. bis 27. April 2021

Hier lesen Sie alle Meldungen zum Coronavirus in Thüringen zwischen dem 23. und 27. April 2021.

27. April

19.23 Uhr: Arnstädter Malerin kritisiert: „Künstler sollen keine Meinung haben“

Künstler haben es seit Beginn der Corona-Krise – gelinde gesagt – nicht einfach, und das seit gut 14 Monaten. Aufträge: Fehlanzeige. Auftritte: Fehlanzeige. Reaktionen auf ihre Meinungsäußerungen: Manchmal sehr harsch. Bestes Beispiel dafür sind die auf die deutschlandweite Aktion der Schauspieler jetzt gerade im Internet. Egal, ob man diese Initiative nun gut findet oder nicht. Anja Schönberger kann ein Lied davon singen. Die Malerin und Grafikerin aus Arnstadt erfährt derzeit nach eigenen Worten, dass „ehrliche Kulturschaffende nichts im eigenen Lande gelten und von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Partisanen getrieben dem künstlerischen Schafott zum Opfer fallen“. Sie fragt: „Was darf Kunst, was darf ein Künstler, und was sollen sie dürfen?“

18.51 Uhr: Museumsnacht in Weimar abgesagt

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie kann die Weimarer Museumsnacht in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Das gab die Stadtverwaltung bekannt. Die Kulturdirektion bedauert die Absage der Langen Nacht der Museen sehr und freut sich gemeinsam mit dem Publikum auf eine ganz besondere .

18.49 Uhr: Polizei beendet Demo auf dem Markt in Eisenach

Die Eisenacher Polizei hat gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei bei einer Corona-Versammlung am Dienstag auf dem Markt 44 Platzverweise erteilt. Dabei soll es nach Schilderungen von Augenzeugen im sozialen Netzwerk zu einem Vorfall mit einer Demonstrantin gekommen sein, .

18.42 Uhr: Kranichfelder Stadtrat verschiebt Sitzung

Die für Donnerstag, 29. April, geplante Sitzung des Kranichfelder Stadtrates ist abgesagt: „Die Gesundheit der Ratsmitglieder geht vor“, sagte Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU) angesichts der jüngsten Pandemie-Zahlen. Einige Beschlussvorlagen aus dem nichtöffentlichen Teil, bei denen zeitliche Dringlichkeit gegeben sei, .

17.15 Uhr: Zehn Prozent der Thüringer mit vollständigem Covid-19-Impfschutz

Der Freistaat Thüringen durchbrach die Marke von zehn Prozent bei den vollständig gegen Covid-19 Geimpften als erstes Bundesland, wie aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervorgeht. Demnach haben 212.757 Menschen im Freistaat die notwendigen zwei Spritzen erhalten. Bei Erstimpfungen sind es 484.463, was einem Bevölkerungsanteil von 22,7 Prozent entspricht.

16.55 Uhr: Inzidenzzahl im Landkreis Greiz sinkt weiter

Laut Lagebericht des Thüringer Gesundheitsministeriums lag die Inzidenzzahl für den Landkreis Greiz am Dienstag, 27. April, 0 Uhr bei 254,6. Sie sinkt damit weiter, vor allem im Vergleich zur Situation der vergangenen Wochen. Im Vergleich zum Vortag sind laut Lagebericht nur drei neue Infektionsfälle registriert worden. Allerdings vermeldet das Ministerium zwölf weitere Todesfälle in der vergangenen Woche, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, und insgesamt 177 seit Pandemiebeginn.

16.52 Uhr: Elf schwere Krankheitsverläufe im Eichsfeld-Klinikum

Mit sieben Neuinfektionen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut im Landkreis Eichsfeld derzeit bei 141. 350 Menschen sind aktuell noch mit dem Coronavirus infiziert. 25 Patienten werden im Eichsfeld-Klinikum behandelt, elf davon mit einem schweren Verlauf.

16.13 Uhr: Streit um Gastronomie auf dem Erfurter Buga-Gelände - Geschäftsführung prüft Klagen

Die Bundesgartenschau erwägt wegen Vorwürfen angeblich erlaubter Außengastronomie auf dem Buga-Gelände Unterlassungsklagen gegen Verbreiter entsprechender Äußerungen und Fotos in sozialen Medien. "Wir lassen das derzeit anwaltlich prüfen", sagte Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß am Dienstag in Erfurt. Es gehe darum, Schaden von der Buga und den dort tätigen Gastronomen, die Snacks zum Mitnehmen anbieten, abzuwenden. Die Buga folge mit ihrem Gastronomiekonzept vollständig den Regelungen der Thüringer Anti-Corona-Verordnung, stellte Weiß klar. "Es gibt keine Sonderregelung für die Buga."

15.50 Uhr: Testen, testen, testen - aber wo, wann und wie?

Für den Einkauf im Supermarkt braucht es keinen negativen Corona-Test, für den Baumarkt oder den Friseurbesuch und nun auch den Eisenberger Tiergarten aber schon. Für viele Bewohner im Saale-Holzland sind die Pflichten und Möglichkeiten zu Corona-Tests inzwischen unüberschaubar. Auf Leseranfrage hat unsere Redaktion deshalb nachgehakt.

15.38 Uhr: Leichter Anstieg der Corona-Zahlen im Saale-Holzland

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Holzland-Kreis ist leicht gestiegen – auf 236,3. Bis Montagabend wurden 21 neue Corona-Fälle bekannt. 2058 Menschen im Kreis befinden sich derzeit in Quarantäne. Nachweislich waren seit Pandemiebeginn 4184 Personen infiziert, 310 Fälle gelten derzeit als aktiv.

15.16 Uhr: Sinkende Corona-Zahlen in der Wartburgregion

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist in der Stadt Eisenach binnen 24 Stunden mit 172,8 wieder unter die 200er-Marke gesunken. Es gibt 169 aktive Infektionen. Im Wartburgkreis liegt der Inzidenz-Wert bei 257,2. Die Zahl der aktiven Infektionen wird vom Gesundheitsamt auf 789 beziffert. Auch in den Hotspots gehen die Zahlen zurück. Bad Salzungen hat mit 153 weiterhin die meisten aktiven Infektionen, gefolgt von Gerstungen (114) und Werra-Suhl-Tal (879). Unverändert angespannt bleibt die Situation im Eisenacher Klinikum. Dort werden 40 Covid-Patienten auf den Isolierstationen behandelt. Acht Menschen liegen mit schweren Symptomen auf der Intensivstation, drei davon müssen beatmet werden.

15.13 Uhr: Großes Rätselraten statt Riesenparty in Altenburg

Ähnlich wie schon im vergangenen Jahr ist auch zum Welttanztag 2021 am Donnerstag, 29. April, keine große Party möglich. Stattdessen hatte Initiatorin Anja Losse zusammen mit der Stadtmensch-Initiative und dem Kulturmanagement der Stadt Altenburg kleinere, coronakonforme Flashmobs in der Altenburger Innenstadt geplant.Da auch diese Variante ob der aktuellen Bestimmungen nicht stattfinden kann, setzt die Tanzpädagogin nun auf eine minimal bewegte, aber dafür rätselhafte Aktion.

15.02 Uhr: Testpflicht sorgt im Kyffhäuserkreis für Unsicherheit

Foto: Henning Most

Im Friseursalon von Cäcilie Schmidt in Sondershausen waren am Montagmittag alle Stühle leer. Die Kunden seien verunsichert. "Wer bringt denn schon ein Zertifikat über einen negativen Corona-Test mit, wenn er sich die Haare schneiden lassen will? ", ärgert sie sich. Außerdem sei ihr Plan, Kunden zum Schnelltest in die Apotheke über die Straße zu schicken, geplatzt. "Dort wird nur noch mit Termin getestet… mit Tagen Vorlauf." Mit 50 Schnelltest-Sets, die sie für ihre Mitarbeiter besorgt hat, will sie nun Kunden im Laden aushelfen. "Aber was sind denn solche Tests wert, die nicht einmal in Gegenwart von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden? Die kann man sich eigentlich sparen."

14.20 Uhr: Geraer Erfolgsrezept jetzt auch für Jena

Mit seinem Geraer Erfolgsrezept will Gastronom Steffen Kutschmar, Inhaber der „Finkenstube“ in Gera, jetzt auch in Jena landen. Im Mai 2020 startete er seinen Lieferdienst „Der perfekte Braten“. Die Marke hat er sich inzwischen schützen lassen. Fast ein Jahr später muss er sich manchmal entschuldigen, wenn er nicht mit Karton angetroffen wird, erzählt der 40-Jährige. „Ich kann mit dem Lieferdienst nicht auffangen, was die Gaststätte an Umsatz verliert. Doch ich kann Kontakt zu meinen Gästen halten“, sagt der 40-Jährige und erzählt, dass sich Stammkunden am Telefon bei ihm für das Mahl bedanken.

14.07 Uhr: Menschen protestieren in Sondershausen gegen Corona-Maßnahmen

Foto: Timo Götz

Um gegen die geltenden Pandemie-Einschränkungen zu protestieren, zogen am Montagabend rund 200 Menschen – so die Einschätzung der Polizei – durch die Sondershäuser Innenstadt. Die Versammlung war nicht angemeldet. Im Internet und per Wurfzettel in Briefkästen war zu der als "Spaziergang" deklarierten Veranstaltung aufgerufen worden.

13.33 Uhr: Ein weiterer Corona-Todesfall im Kyffhäuserkreis

Vier Neuinfektionen binnen 24 Stunden und einen weiteren Todesfall meldet das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt stabil bei 188. Bei allen Coronafällen handle es sich nach Angaben des Landratsamtes um Einzelfälle.

Derzeit werden im Kyffhäuserkreis 327 positiv SARS-CoV-2 getestete Personen und 391 Kontaktpersonen betreut. Seit November sind 126 Menschen an oder mit Corona gestorben.

13.17 Uhr: Durchsuchung bei Weimarer Amtsrichter nach Maskenurteil

Im Zuge der Ermittlungen gegen einen Weimarer Amtsrichter wegen des Verdachts der Rechtsbeugung haben Ermittler dessen Büro, Wohnung und Auto durchsucht. Dabei seien sein Handy und weitere Beweismittel sichergestellt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt am Dienstag auf Anfrage.

12.44 Uhr: 44 Neuinfektionen an Corona in der Stadt Gera

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Gera liegt am Dienstag bei 270,60. 44 Neuinfektionen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden registriert. Aktuell gibt es 435 (-33) aktiv Infizierte, teilt der Krisenstab mit. Seit Beginn der Pandemie sind 5110 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 4500 (+75) Personen gelten als genesen. Zwei weitere Menschen ist an oder mit Covid-19 verstorben. Damit sind in Gera insgesamt 175 Pandemie-Tote zu beklagen.

12.36 Uhr: Derzeit 666 aktive Corona-Fälle im Landkreis Sömmerda

Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle im Landkreis Sömmerda ist weiterhin hoch, mit Stand 27. April, 0 Uhr, lag sie laut Landratsamt bei 666. 21 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Bislang sind im Landkreis 113 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) sank laut Robert-Koch-Institut auf 315,4. Tags zuvor hatte sie bei 347,1 gelegen.

12.35 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis hat niedrigsten Inzidenzwert in Thüringen

Mit 108,6 hat der Unstrut-Hainich-Kreis am Dienstag den niedrigsten Inzidenzwert in Thüringen erreicht. Er sank im Vergleich zu Montag um etwa zehn. 269 Menschen im Kreis sind aktuell infiziert, fünf weniger als am Vortag. Bislang gab es im Kreis 228 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, davon fünf in den letzten sieben Tagen.

12.34 Uhr: Zwei weitere Corona-Tote im Weimarer Land

Insgesamt acht Corona-Neuerkrankungen meldet das Gesundheitsamt mit Stand vom 27. April, 10 Uhr, für das Weimarer Land. Damit gibt es 419 Aktivkranke. Innerhalb von sieben Tagen gab es 204 Neuerkrankungen. Inzidenzwert: 248,3. Bisher verstarben 62 Personen an oder mit Corona. Das sind zwei mehr als zuvor gemeldet. Stationär behandelt werden 23 Personen. 585 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 41 Reiserückkehrer in Absonderung. 3645 Krankheitsfälle gab’s bisher, 3165 Personen gelten als genesen.

12.20 Uhr: Thüringen mit den meisten Zweitimpfungen

Zehn Prozent aller Thüringerinnen und Thüringer sind vollständig, also zweimal gegen das Corona-Virus geimpft. Das geht aus der heutigen Impfstatistik des Robert-Koch-Instituts hervor. Thüringen überschreitet damit als erstes deutsches Bundesland diese markante Schwelle, teilten das Gesundheitsministerium und die KV Thürigen mit. Deutschlandweit haben bislang 7,3 Prozent der Menschen zwei Impfdosen erhalten. Insgesamt wurden in Thüringen Stand heute 697.220 Impfdosen verabreicht. 22,7 Prozent der Thüringerinnen und Thüringer haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Mehr als die Hälfte aller Vakzin-Dosen (51 Prozent) und damit der größte Anteil der Impfungen wurde in den 29 wohnortnahen Impfstellen verabreicht. Etwa ein Fünftel (18 Prozent) entfällt auf die drei überregionalen Impfzentren Erfurt, Gera und Meiningen. Rund 15 Prozent der Impfungen wurden durch die mobilen Impfteams vorgenommen. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Thüringen haben bislang etwa jede zehnte Impfung verabreicht, das entspricht etwa 70.000 Impfdosen.

12.15 Uhr: Schmöllner IT-Dienstleister Indu-Sol "international auf Null gefahren"

Geschäftsführer René Heidl über Einsparungen, Konsequenzen der Krise und Perspektiven: "Als Dienstleister der IT-Branche traf uns die Corona-Pandemie voll. Unsere Messtechniker im Servicebereich konnten von heute auf morgen nirgendwo mehr hinfahren oder -fliegen. Über Nacht brach uns der Umsatz weg. Im Corona-Jahr macht das für uns zwei Millionen Euro weniger, eine Hausnummer bei einem Gesamtumsatz von 13 Millionen Euro. In normalen Zeiten wäre das der Untergang, weil das keiner kompensieren könnte."

11.30 Uhr: Familie aus Greiz hat Angst vor der Zukunft

Generation Corona: Eine Familie aus Gommla kämpft mit psychischen Belastungen und hadert mit Corona-Verordnungen. Madeline Sandig aus Gommla ist mit einigen Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung nicht einverstanden. Hält sie für überzogen, ja sogar schädlich. Und sie hat Angst. In Gedanken zeichnet sie ein dystopisches Bild der Zukunft, vergleicht die kommende Zeit mit der Orwellschen Welt des 1949 erschienenen Romans 1984, in der alles und jeder tagtäglich überwacht wird.

11.05 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Gotha

Im Landkreis Gotha sind zwei weitere Menschen an oder mit Covid-19 gestorben und damit 229 seit Beginn der Pandemie. Um 32 auf insgesamt 7848 hat sich die Zahl der Infizierten laut Landratsamt Gotha von Montag- zu Dienstagmorgen erhöht. Aktuell sind 716 Menschen erkrankt, 85 weniger als am Tag zuvor. 62 werden im Krankenhaus behandelt, davon neun auf einer Intensivstation. Der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, ist laut Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden um 8,2 auf 309,1 am Dienstag gesunken.

10.58 Uhr: 27 Neuinfektionen in Erfurt

In Erfurt sind 7607 insgesamt 7607 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit ist die Zahl innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 27 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 186,9. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 28 auf 6680 gestiegen. 242 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 685 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

10.40 Uhr: Neustart von Museum Haus Schwandke am Sonntag hat keine Chance

Am kommenden Sonntag sollte nach einer etwa halbjährigen Neugestaltung das Triptiser Stadtmuseum feierlich wiedereröffnet werden. „Das wird jetzt natürlich nichts, keine Chance!“, sagte der Triptiser Kulturamtsleiter Jan Wißgott am Montag auf Nachfrage. Die Corona-Lage mit den entsprechenden Infektionsschutzvorschriften hat dem Neustart einen Strich durch die Rechnung gemacht.

7 Uhr: Sollten Geimpfte Vorteile haben?

Die Corona-Krise ist inzwischen ein mehr als ein Jahr dauernder Ausnahmezustand, der auch ethische Fragen aufwirft. Wir sprachen mit Nikolaus Knoepffler, dem Leiter des Ethikzentrums der Universität Jena mit Schwerpunkt medizinischer Ethik über moralische Fragen in der Corona-Krise.

6.30 Uhr: Warum das Thüringer Gastgewerbe keine Hoffnung für Pfingsten hat

Heftige Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz übt Thüringens Dehoga-Chef Dirk Ellinger. „Das alleinige Festhalten an der Inzidenz von 100 ist für die Branche eine Katastrophe“, so der Haupt-Geschäftsführer des Deutschen Hotel – und Gaststättenverbandes. Die festgelegten Regelungen bedeuten, dass es „keinerlei Perspektive gibt, solange der Wert nicht unter 100 liegt. Ellinger sieht angesichts der derzeitigen Inzidenzwerte zugleich kaum Hoffnung, dass die Hotellerie zu Pfingsten im Freistaat wieder öffnen kann.

6 Uhr: Buga-Testzentrum startet am Mittwoch

Nach dem chaotischen Start der Buga wird am Mittwoch ein neues Testzentrum eröffnet, in dem auch auswärtige Gäste den für den Besuch der Gartenschau nötigen Corona-Schnelltest erhalten. Das Zentrum auf der Erfurter Messe soll täglich von 7.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet sein. Geplant ist eine Testkapazität von 5000 Personen pro Tag an 20 Stationen. Die Tests sollen kostenlos sein.

26. April

20.07 Uhr: Ramelow verspricht allen Thüringern ein Impfangebot bis Juli

In Thüringen werden bis Ende Juni rund 1,3 Millionen Euro Dosen des Corona-Impfstoffs BioNTech erwartet. Hinzu sollen etwa 800.000 Dosen Moderna kommen. Die insgesamt 2,1 Millionen Dosen ergeben sich rechnerisch aus den 80 Millionen Dosen, die von beiden Herstellern für Deutschland zugesagt wurden. Damit könne jedem erwachsenen Thüringer bis Juli das Angebot zur Erstimpfung gemacht werden, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

17.50 Uhr: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Weimarer Familienrichter

Die Erfurter Staatsanwaltschaft sieht Anhaltspunkte dafür, dass ein Richter am Familiengericht Weimar „willkürlich seine Zuständigkeit angenommen hat“ und leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Rechtsbeugung gegen den zuständigen Richter ein. Das teilte die Anklagebehörde am Montag mit.

17.22 Uhr: Inzidenz im Saale-Holzland-Kreis steigt auf 215

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden elf neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Holzland-Kreis ist auf 215,8 angestiegen.

17.10 Uhr: Knapp ein Drittel der Beschäftigten des Geraer Rathauses sind im Homeoffice

361 Homeoffice-Zugänge bei 11.178 Beschäftigten in der Stadtverwaltung Gera wurden eingerichtet. Damit könne knapp einem Drittel der Beschäftigten, genau 30,65 Prozent, diese Möglichkeit eingeräumt werden, heißt es auf Nachfrage aus der Stadtverwaltung. In der Regel würden wegen der begrenzten technischen Kapazitäten die vorhandenen Laptops von mehreren Personen genutzt.

16.57 Uhr: Quarantäne-Bescheide der Wartburgregion sollen schneller im Briefkasten ankommen

Wenn das Gesundheitsamt anruft, bedeutet das in der Regel für Betroffene: Sie müssen sich in Quarantäne begeben. Meist ist es ein längeres Gespräch über eventuelle Kontaktpersonen und den notwendigen Belehrungen. Die Anordnung zur Quarantäne wird schriftlich bestätigt und dient .

16.48 Uhr: DRK Mühlhausen erweitert Testkapazität

Der DRK-Kreisverband Mühlhausen hat am Montag seine Kapazitäten für kostenfreie Coronatests ausgebaut. Zusätzlich zum Angebot nach Terminvereinbarung am Sitz in der Windeberger Landstraße sind künftig auch von Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, und samstags von 9 bis 17 Uhr, Tests auf dem Parkplatz des Obi-Baumarktes in Ammern möglich – .

16:01 Uhr: Schnelltests und Masken im Ilm-Kreis in den Restmüll

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis (AIK) weist darauf hin, dass Corona-Schnelltests, welche im Handel erhältlich sind, mit dem Restabfall entsorgt werden können. Gleiches gilt für gebrauchte Masken. Allerdings sollten diese Abfälle vorher in stabile Abfallsäcke gegeben werden. Auf keinen Fall dürfen Masken oder Schnelltests über .

15.56 Uhr: Inzidenz im Kyffhäuserkreis beträgt 188,6

Drei Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt für den Kyffhäuserkreis am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 188,6 gesunken. Die Neuinfektionen seien bei zwei Einzelpersonen und einer Kontaktperson, die bereits in Quarantäne war, aufgetreten, teilte das Landratsamt mit. Aktuell betreut das Gesundheitsamt 336 positiv SARS-CoV-2 getestete Personen und 414 Kontaktpersonen. Im Krankenhaus müssen 19 Menschen wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung behandelt werden.

14.53 Uhr: Wieder mehr Patienten in stationärer Behandlung im Altenburger Land

Seit Freitag wurden im Altenburger Land weitere 77 Corona-Neuinfektionen festgestellt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt heute bei 237,2. Beim Blick auf die sogenannten sensiblen Einrichtungen im Altenburger Land zeigt sich, dass erneut Schulen und Kitas von Infektionen betroffen sind. Erhöht hat sich in den zurückliegenden Tagen die Zahl derer, die wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden müssen. Aktuell sind das 31 Personen, von denen sieben eine intensivmedizinische Betreuung benötigen.

14.50 Uhr: Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Greiz weiter vierstellig

Der aktuelle Corona-Inzidenzwert liegt im Landkreis Greiz bei 286,5 (Stand 26. April, 14.30 Uhr). Wie das Landratsamt informiert, sind die aktiven Fälle jetzt bei 1281 angekommen. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis insgesamt 7180 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet, die Zahl der bislang an beziehungsweise mit Covid 19 Verstorbenen liegt jetzt bei 178.

14.01 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Sömmerda liegt bei 347,1

Aktuell gibt es im Landkreis Sömmerda 669 aktive Covid-19-Fälle. 22 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Leider sind zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Bislang sind somit im Landkreis 113 Personen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben.

Statistik des Landkreis Sömmerda:

Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI: 347,1

Zahl der aktiven Fälle: 669

Personen in stationärer Behandlung: 22

Zahl der Verstorbenen: 113

13.58 Uhr: Koppelauftrieb des Stotternheimer Reitvereins Kinderleicht kommt per Livestream

Leerer Reitplatz, eingestaubte Sättel, verwaiste Kinderhelme und viele Pferde, die keinen "Job" mehr haben. Der Alltag im Stotternheimer Reitverein Kinderleicht sieht seit Pandemiebeginn anders aus. Das Lachen haben die Mitglieder wohl aber noch nicht verloren, erklärt die Vorsitzende Juliane Schmoll. Aber von Nichts komme eben auch nichts. Seit Dezember 2020 steht der Reitbetrieb im Reitverein Kinderleicht still. Mit dem Hashtag #rvkfamily gibt es jetzt trotzdem Einblicke in den Stallalltag.

13.16 Uhr: Gotha zählt weiterhin zu Landkreisen mit höchster Inzidenz in Deutschland

Gotha bleibt einer der Landkreise mit den höchsten Inzidenzen in Deutschland. Dazu tragen am Montag 30 Neuinfektionen bei. Innerhalb einer Woche waren pro 100.000 Einwohner rund 317 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Zahl sinkt leicht (Sonntag: 321). Von aktuell 801 Infizierten geht das Landratsamt Gotha derzeit aus. 59 Erkrankte liegen im Krankenhaus, vier weniger als noch am Sonntag. Weiterhin werden neun Personen auf Intensivstationen behandelt. Es bleibt bei 227 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis Gotha. Infizierte belegen fast drei Viertel der Intensivbetten im Landkreis. Wie aus dem Divi-Intensivregister hervorgeht, sind 18 von 19 Plätzen auf Intensivstationen besetzt.

13.03 Uhr: Zutritt zur Erfurter Fuchsfarm nur mit Negativtest

Mit der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes ist auch für den Zutritt zum NaturErlebnisGarten Fuchsfarm ein negativer Corona-Test notwendig. Der Test muss an einer offiziellen Stelle durchgeführt werden und darf nicht älter als 24 Stunden sein. Ein negativer Test ist eine verbindliche Voraussetzung für den Fuchsfarmbesuch. Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht befreit. Selbsttests können nicht akzeptiert werden.

13 Uhr: OP-Maske reicht in Thüringen nicht mehr aus bei Mitfahrt in Bus und Bahn

Die Novelle des Bundesinfektionsschutz-Gesetzes hat auch Auswirkungen auf den Thüringer Nahverkehr: Fahrgäste müssen ab sofort eine FFP2-Maske in Bus, Taxi, Straßenbahn und Eisenbahn tragen – die normale OP-Maske reicht nicht mehr aus. Gleiche Regelungen gelten auch für Haltestellen und Bahnhöfe. Wir haben nachgehakt, welche Masken akzeptiert werden.

12.35 Uhr: Neue Corona-Infektionen in Jenaer Kindereinrichtungen

Der Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena hat dem Robert-Koch-Institut am Sonntag, 25. April, 26 neue SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Darin sind die 15 Fälle vom Samstag enthalten, welche am Vortag wegen eines Fehlers leider nicht an das RKI gesandt wurden, sowie elf neue Fälle vom Sonntag. In den letzten 24 Stunden wurden auch 13 Personen als genesen eingestuft.

12.05 Uhr: Schmöllner Tatami-Freibad wird aus dem Winterschlaf geholt

Das Tatami bereitet sich auf die Freibadsaison 2021 vor. „Ganz normal, wie auch vor Corona-Zeiten“, sagt der Schmöllner Stadtwerke-Chef Serverin Kühnast. Wie damals will man am 15. Mai startklar sein. „Obwohl wir ahnen, dass es doch wieder erst Juni werden könnte, ehe wir öffnen dürfen. So wie im vergangenen Jahr“, räumt Kühnast ein. Aber man wolle vorbereitet sein, so dass man dann die Anlage nur noch aus dem Stand-by-Modus holen müsse, wenn es soweit sei.

11.35 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt zurück in den TOP 30 der Corona-Hotspots

Der Kreis Saalfeld-Rudolstadt, im Januar für mehrere Tage Spitzenreiter unter den rund 400 Landkreisen und kreisfreien Städte in Deutschland, ist zurück in den TOP 30 der Corona-Hotspots. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) nach neun Neuinfektionen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 270,4 - Platz 27 in der vom Erzgebirgskreis angeführten Liste.

11.20 Uhr: Inzidenzwert in Wartburgregion über 200

Die Corona-Inzidenzwerte liegen in der Wartburgregion über 200, in der Stadt Eisenach bei 203,6 und im Wartburgkreis bei 274,8. In der Stadt sind 182 aktive Infektionen registriert, im Kreisgebiet sind es 857 mit den Schwerpunkten Bad Salzungen (166), Gerstungen (122) und Werra-Suhl-Tal (88). Mittlerweile haben sich 8912 Menschen in der Region mit dem Virus infiziert, 7604 gelten als genesen. 269 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, 61 aus der Stadt Eisenach, 208 aus dem Wartburgkreis. Am Eisenacher St. Georg-Klinikum werden 39 an Covid-19 erkrankte Menschen auf den Isolierstationen behandelt. Neun Covid-Patienten mit schweren Symptomen werden auf der Intensivstation betreut, drei davon müssen beatmet werden.

11.10 Uhr: Inzidenz im Eichsfeld liegt bei 150

Das RKI meldet auch für den Montag einen unveränderten Inzidenzwert von 150 für den Landkreis Eichsfeld. Acht Neuinfektionen wurden festgestellt. 19 Menschen werden stationär behandelt, elf mit einem schweren Verlauf.

11.07 Uhr: Immer noch "Click and Meet" im Landkreis Nordhausen möglich

Laut RKI liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Nordhausen am Montag bei 146,3. Damit ist weiterhin in der Region "Click and Meet" möglich - also das Einkaufen in allen Geschäften mit Termin und aktuellem negativen Corona-Test. Das Gesundheitsamt meldet sechs Corona-Neuerkrankungen.

10.50 Uhr: Inzidenz im Weimarer Land liegt bei 248,3

Das Gesundheitsamt des Weimarer Lands meldet 13 Corona-Neuerkrankungen. Damit sind 470 Personen aktivkrank. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 204 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt bei 248,3. Insgesamt 624 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 35 Reiserückkehrer zudem in häuslicher Absonderung. 23 Bürger befinden sich in stationärer Behandlung, 60 verstarben bisher an oder mit Corona.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Weimarer Land 3642 Krankheitsfälle registriert, 3108 Personen gelten als genesen.

10.45 Uhr: Altenburger Residenzschloss verschiebt Sonderschau

Die in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Ordenskunde geplante Sonderausstellung mit dem Titel „Treu und Beständig – der Herzoglich Sachsen-Ernestinische Hausorden“ des Schloss- und Kulturbetriebes Residenzschloss Altenburg wird aufgrund der Corona-Beschränkungen verschoben. Die Ausstellung sollte ursprünglich an diesem Wochenende eröffnet werden.

10.15 Uhr: Weiter hoher Inzidenzwert in Thüringen

In Thüringen bleibt die Corona-Infektionslage angespannt. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Montag bei 227,5, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Damit hat sich der Inzidenzwert wieder leicht erhöht (Sonntag: 225). Vom Sonntag auf Montag wurden 339 weitere Neuinfektionen gemeldet. Es gab innerhalb von 24 Stunden aber keinen neuen Todesfall. In Thüringen gibt es den Angaben zufolge nun rund 9700 aktive Covid-Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 112 882 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 3741 Menschen starben mit oder an dem Virus. Als genesen gelten rund 99.500.

9.45 Uhr: Buga startet mit 15.000 Besuchern und Ärger um Corona-Tests

15.000 Menschen haben am ersten Wochenende die Bundesgartenschau auf den Ausstellungsflächen Egapark und Petersberg in Erfurt besucht. Eine Zahl, mit der sich die Buga-Organisatoren und die Stadt zufrieden zeigen, obwohl noch deutlich mehr Personen angemeldet waren. Dass sie nicht gekommen sind, ist wohl auch auf die teilweise völlig überlasteten Teststationen in der Landeshauptstadt zurückzuführen. Für manche dauerte das Warten mehrere Stunden, andere wurden sogar abgewiesen, die Polizei musste hier und da beschwichtigend eingreifen.

9.25 Uhr: Acht Neuinfektionen im Eichsfeld

Im Eichsfeld gab es in den vergangenen 24 Stunden acht Neuinfektionen.

Die Eichsfelder Statistik:

Neuinfektionen der vergangenen 24 Stunden: 8

Patienten stationär: 19

davon stationär/schwere Verläufe: 11

Verstorbene: 219*/222

Gesamtzahl der Infizierten: 5683

Sieben-Tages-Inzidenz: 150,00

*Quelle RKI, die andere Quelle: Landkreis Eichsfeld

8.25 Uhr: Geraer veröffentlicht Märchen und dreht Video

Lutz Piller aus Gera nutzte die Pandemie, um mit seinem freien Mitarbeiter Andreas Lapszies in der Agentur Varia-Service Inventur zu machen, ein neues Betriebssystem auf den Computer zu spielen, ein Künstler-Video zu produzieren und neue Veranstaltungen zu konzipieren. Der Großteil ist erledigt. Es blieb Zeit, um das erste Kinderbuch fertigzustellen und zu veröffentlichen. Das ausgedachte Märchen vom Regenbogentiger erzählte Lutz Piller oft seiner mittlerweile fünfjährigen Tochter.

7 Uhr: Corona-Alarm an 20 Kindergärten und Schulen in Saalfeld-Rudolstadt

Laut einer Liste des Thüringer Kultusministeriums, die am Sonntagabend letztmals aktualisiert wurde, sind zurzeit 20 Bildungseinrichtungen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt von Infektionen betroffen. Kritik gibt es derweil von Eltern an der großzügigen Auslegung der Notbetreuung. Kinder würden die Einrichtungen besuchen, obwohl ein Elternteil zu Hause ist.

25. April

18.08 Uhr: Ein ganz besonderer Impftermin in Arnstadt

Gut gelaunt laufen Walter und Ingrid Loos am Samstagmorgen auf die Stadthalle zu. Das Ehepaar aus Ingersleben hat sich kurz nach dem Frühstück auf den Weg gemacht, um sich zum zweiten Mal gegen Corona impfen zu lassen. Und auch zwei weitere Anlässe für die gute Laune gibt es: „Ich werde heute nicht nur 72 Jahre alt, sondern wir haben auch Goldene Hochzeit“, verrät Walter Loos.

17 Uhr: Ladentüren öffnen für die Kundschaft in Jena: Endlich wieder offline einkaufen

Weil der Sieben-Tages-Inzidenzwert in Jena schon seit mehreren Tagen unter der vom neuen Infektionsschutzgesetz festgesetzten Marke von 150 liegt, öffneten sich in der Stadt am Wochenende wieder Ladentüren für die Kundschaft. Allerdings unter Auflagen: Wer richtig einkaufen wollte, musste einen aktuellen Corona-Negativ-Test vorlegen.

16 Uhr: Inzidenz im Saale-Orla-Kreis gesunken

30 Fälle wurden dem Robert-Koch-Institut am Sonnabend sowie 7 am Sonntag gemeldet. Während die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonnabend noch bei 307,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern lag, sank sie am Sonntag auf 287,6.

15.15 Uhr: Polizei stellt kaum Verstöße gegen Ausgangssperre fest

Die mit der Corona-Bundesnotbremse verordneten nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sind von den Menschen in Thüringen nach Einschätzung der Polizei weitgehend beherzigt worden. Die Polizeiinspektionen meldeten lediglich vereinzelt Einsätze im Zusammenhang mit der Ausgangssperre.

14.40 Uhr: Weitere Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Am 25. April beträgt die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha 7786. Innerhalb von 24 Stunden sind 21 Personen mehr im Landkreis Gotha an Corona erkrankt. Die aktuelle Fallzahl liegt jetzt bei 859. 63 Personen werden davon derzeit stationär behandelt, neun auf Intensivstationen. Inzwischen sind 6700 Personen genesen und bislang 227 Personen verstorben. Der Inzidenzwert beträgt aktuell 321,0.

14.13 Uhr: Inzidenz im Saale-Holzland steigt auf 218

Nachdem der Landkreis bereits Ende vergangener Woche aufgrund zu hoher Infektionszahlen die Schließung aller Schulen ab Montag verkündet hatte, ist der Inzidenzwert im Saale-Holzland am Wochenende erneut gestiegen. Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises meldete am Samstag und am Sonntag insgesamt 64 bestätigte neue Corona-Fälle für die Region.

13.45 Uhr: 44 bestätigte Neuinfektionen am Wochenende im Kyffhäuserkreis

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Kyffhäuserkreis hat sich am Wochenende um 44 erhöht. Zu den am Samstag gemeldeten 28 Neuinfektionen kamen am Sonntag 16 weitere bestätigte Fälle hinzu. Damit erhöhte sich die Summe der bisher Infizierten auf insgesamt 3195. Das Gesundheitsamt des Kreises betreut damit derzeit 335 positiv getestete Personen. Die 7-Tage-Inzidenz im Kyffhäuserkreis entspannte sich leicht und lag am Sonntag knapp unter 200 bei 194.

13.05 Uhr: 17 Neuinfektionen in Weimar

Die Stadt Weimar verzeichnet am Sonntag 17 neue Corona-Fälle. Damit ist das Virus bisher bei insgesamt 2321 Personen nachgewiesen worden. Aktuell gelten 200 als aktiv Infizierte. Die Zahl der Patienten in stationärer Behandlung erhöhte sich auf 6 (+1). 890 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, das sind 58 mehr als am Vortag. Das Robert-Koch-Institut weist einen Inzidenzwert von 187,0 für die Stadt aus.

12.31 Uhr: Mangel an Pflegepersonal in Rehaklinik Bad Tabarz

Seit mehr als einem Jahr hat die Corona-Pandemie Deutschland im Griff. Viel hat sich seitdem verändert, auch in der medizinischen Rehabilitation. Wie die aktuelle Situation in der Rehaklinik Mediclin in Bad Tabarz aussieht, darüber unterhielt sich unsere Zeitung mit Steffen Danneberg, kaufmännischer Direktor der Rehaklinik. Das Interview lesen Sie hier.

12.15 Uhr: Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt steigt auf 271,3

Die für den Präsenzunterricht an Schulen maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz von 165 rückt im Kreis Saalfeld-Rudolstadt immer weiter außer Sichtweite. Nach 71 am Wochenende gemeldeten Neuinfektionen beträgt sie aktuell 271,3 pro 100.000 Einwohner. Das ist ein erheblicher Anstieg gegenüber Freitag, als die Inzidenz noch bei 227,7 lag. Außerdem gab das Robert-Koch-Institut (RKI) für Sonnabend und Sonntag jeweils einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bekannt.

11.58 Uhr: Weniger Infizierte im Unstrut-Hainich-Kreis

Die 7-Tage-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis lag am Sonntag bei 118,4 und ist damit im Vergleich zum Samstag (132,1) gesunken. 284 Menschen sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert, 15 weniger als am Vortag. 19 Personen werden stationär behandelt, zwei mit schweren Verläufen. 761 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Es gibt 14 Corona-Teststellen, verteilt im gesamten Kreis. Montag eröffnet das DRK Mühlhausen ein Testzentrum auf dem Obi-Parkplatz in Ammern.

11.23 Uhr: 201 Corona-Infektionen in einer Woche im Weimarer Land

Über 33 neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus hat das Landratsamt Weimarer Land am Sonntagvormittag informiert. Alle 201 Fälle in den letzten sieben Tagen ergeben einen Inzidenzwert von 244,7. 624 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Weitere 35 Personen befinden sich als Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Aktuell gelten 424 Personen im Weimarer Land als Virusträger.

11.09 Uhr: Derzeit 10.000 aktive Corona-Fälle in Thüringen

In Thüringen sind von Samstag zu Sonntag 667 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Landesweit gelten nach Angaben des Berliner Robert Koch-Instituts vom Sonntag derzeit 10.000 Menschen als aktiv infiziert. Der sogenannte Inzidenzwert erhöhte sich nach einem leichten Rückgang wieder. Er lag laut Staatskanzlei am Sonntag bei 225 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Thüringen wird seinen Status als am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenes Bundesland somit weiter nicht los. Die Landkreise Sömmerda (4.) und Gotha (6.) rangieren mit Inzidenzwerten von 344 und 321 unter den zehn größten Corona-Hotspots bundesweit. Von Samstag zu Sonntag wurden in Thüringen fünf weitere Todesfälle von mit dem Corona-Virus infizierten Menschen gemeldet. In Krankenhäusern wurden 210 schwer an Covid-19 Erkrankte intensivmedizinisch behandelt, die Zahl ist seit einigen Tagen leicht rückläufig.

10.56 Uhr: Landkreis Nordhausen meldet 32 neue Corona-Fälle

32 Neuinfektionen sind am Samstag im Landkreis Nordhausen registriert worden, berichtet das Südharzer Landratsamt. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 149,8.

10.34 Uhr: Inzidenz in Gera weiter gesunken

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Gera sinkt weiter. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie mit Stand Sonntag bei 269,5. In den letzten 24 Stunden wurden 28 Neuinfektionen registriert. Seit Beginn der Pandemie sind 5066 Infektionen gemeldet worden. Ein weiterer Mensch ist an oder mit Covid-19 verstorben. Damit sind in Gera insgesamt 173 Pandemie-Tote zu beklagen. Im Landkreis Greiz liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI am Sonntag bei 282,3. Sie ist ebenfalls gesunken. Es gibt 33 neue Covid-19-Fälle. Eine Person ist verstorben. Insgesamt gibt es 177 Corona-Tote. Seit Beginn der Pandemie sind 7122 Infektionen zu verzeichnen.

10.10 Uhr: Arbeitsagentur: Knapp 5900 Verstöße gegen die Hartz-IV-Regeln in Thüringen

Die Jobcenter in Thüringen haben im Corona-Jahr 2020 weniger Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen. Das sind die häufigsten Verstöße.

9.43 Uhr: 34 Neuinfektionen im Eichsfeld

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus hat sich im Landkreis Eichsfeld auf 5675 erhöht. Das Landratsamt meldet am Sonntag 34 neue Fälle. 20 Covid-Patienten müssen derzeit stationär behandelt werden, elf davon mit einem schweren Verlauf der Krankheit. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 150.

9 Uhr: Inzidenz im Landkreis Sömmerda steigt sprunghaft an

Als noch einmal deutlich erhöht gibt das Robert-Koch-Institut die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche für den Landkreis Sömmerda an. Allein von Samstag auf Sonntag erhöhte sich der Wert demnach von 305,4 auf 344,2 (Freitag 291,0). Der Sonntagswert ist laut RKI-Statistik die thüringenweit höchste Inzidenz, deutschlandweit liegen nur der Erzgebirgskreis und die Landkreise Haßberge sowie Mühldorf am Inn höher. Die Zahl der zu beklagenden Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19 erhöhte sich im Vergleich zum Freitag um zwei auf 113.

24. April

21 Uhr: Feuerwehrverband fordert schnellere Corona-Impfungen

Sie retten, löschen, bergen - aber gegen Corona können sich die Feuerwehrleute (noch) nicht impfen lassen. Das sorgt für Frust. Auch beim Innenminister.

19.43 Uhr: Jenaer Testzentrum will Buga-Besuchern helfen

Wegen fehlender Testkapazitäten in Erfurt mussten zahlreiche Gartenfreunde am Wochenende auf den lange geplanten Buga-Besuch verzichten. Diese Nachricht mobilisierte die Mitarbeiter des Testzentrums an der Ringwiese in Jena zu einem ungewöhnlichen Angebot.

19.30 Uhr: Zutritt in Bad Langensalzas Gärten nur mit negativem Coronatest

Der Start in die Saison für den Japanischen Garten und den Rosengarten in Bad Langensalza am Samstag fiel sehr verhalten aus. Vor allem, weil seit Samstag der Besuch der beiden Themengärten nur mit einem tagesaktuellen negativen Coronatest gestattet ist, .

19 Uhr: Motorrad-Aktion gegen die Corona-Maßnahmen in Gera

127 Frauen und Männer auf 113 Motorrädern trafen sich am Samstagnachmittag in der Industriestraße in Gera. Die Teilnehmer wollten mit einem Korso durch Gera gegen die verschärften Corona-Regel protestieren. Initiator dieser angemeldeten Veranstaltung war der AfD-Stadtverband.

17.20 Uhr: 54 Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Mit Stand vom 24. April liegt die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen, nach Aussagen des Robert-Koch-Institutes für den Landkreis Gotha bei 7765 Personen (+ 82). Davon sind aktuell 838 Personen an Corona erkrankt. Binnen 24 Stunden stieg damit die Zahl der Infizierten um 54 Personen. Die Zahl der stationär behandelten Personen stieg auf 63 (+ 5), neun Menschen werden intensivmedizinisch versorgt. Inzwischen sind seit Ausbruch der Pandemie 6700 Personen (+ 28) genesen. Bislang sind 227 Personen an oder mit Corona verstorben. Der Inzidenzwert liegt bei 303,9.

15.59 Uhr: Test-Chaos vor dem Buga-Besuch

Die Corona-Testpflicht für den Besuch der Bundesgartenschau hat Erfurt in ein Test-Chaos gestürzt. Am Samstagnachmittag mussten rund 250 Wartende vom Testzentrum im Personalamt an der Meister-Eckehart-Straße abgewiesen werden, die bis zu drei Stunden in der Schlange ausgeharrt hatten. Darunter waren auch Kinder und ältere Menschen mit Rollatoren. Angesichts der angespannten Stimmung informierte der Betreiber des Testzentrums vorsichtshalber die Polizei. Zwei Streifen rückten kurz vor der für 14 Uhr geplanten Schließzeit an

14.30 Uhr: Verband fordert schnellere Corona-Impfungen für Feuerwehrleute

Der Thüringer Feuerwehrverband drängt auf schnellere Impfungen für die ehrenamtlichen Brandbekämpfer. In anderen Bundesländern sei dies bereits der Fall, sagte Verbandschef Karsten Utterodt während einer Verbandsversammlung am Samstag. In Thüringen hingegen sei ein Großteil der Feuerwehrleute noch ohne Impfschutz und werde mit dem Ansteckungsrisiko allein gelassen, kritisierte er einer Mitteilung zufolge. "Wir schützen euch, wer schützt uns?" Es sei auch eine Frage der Anerkennung der Leistungen von Feuerwehrleuten, diese und auch ihre Familien vor den Gefahren des Virus zu schützen.

13.38 Uhr: 21 Neuinfektionen im Weimarer Land

Im Weimarer Land sind in den vergangenen 24 Stunden 21 Neuinfektionen zu verzeichnen. Die Zahl aller bislang positiv getesteten Personen im Landkreis ist damit auf 3591 angestiegen. Aktuell gibt es 424 (-26) aktive Fälle. 23 Erkrankte werden stationär behandelt. Im Zusammenhang mit dem Virus verstarben bisher insgesamt 59 Personen. 624 Kontaktpersonen und 35 Reiserückkehrer befinden sich derzeit in Quarantäne.

13.05 Uhr: Jenaer Sieben-Tage-Inzidenz unter 150

Jena ist eine der wenigen Städte in Thüringen, in denen am Wochenende die Sieben-Tage-Inzidenz unter 150 liegt. Der aktuelle Wert wurde am Sonnabend vom Gesundheitsamt der Stadt mit 137,4 angegeben. Die Zahl der Sars-CoV-2 Infektionen stieg jedoch binnen eines Tages um 30 auf 387. Drei Personen sind als genesen gemeldet worden. Leider ist auch ein weitere Todesfall zu beklagen, seit Ausbruch der Pandemie sind mit oder an dem Virus damit 67 Jenaer verstorben.

12.38 Uhr: Kommando zurück bei der Impfstoff-Bestellung durch die Hausärzte

Der Deutsche Apothekerverband hat seine Mitgliedsorganisationen am Samstag per Rundschreiben darüber informiert, dass der neue Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson nun doch nicht für die erste Mai-Woche bestellt und an die niedergelassenen Ärzte ausgeliefert werden kann. Gründe dafür werden nicht genannt. Bestellt und geliefert würden demnach nur die Präparate von Biontech und Astrazeneca, wobei es aber bei der avisierten Gesamtmenge von rund drei Millionen Impfdosen bleiben soll. Das bedeutet, dass die Astrazeneca-Menge (vorher rund 30 Prozent der Gesamtmenge) auf 1,4 Millionen Impfdosen aufgestockt wird. Die Ärzte können bei ihren Apotheken weiterhin nur maximal 36 Impfdosen Biontech und 50 Impfdosen Astrazeneca bestellen.

12.17 Uhr: Ministerpräsident Ramelow mit Astrazeneca gegen Covid-19 geimpft

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat seine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Der 65-Jährige ließ sich am Samstag in einer Hausarztpraxis im Weimarer Land den Impfstoff von Astrazeneca spritzen. "Ich fühle mich sicherer, und ich fühle mich sicher", erklärte der Politiker nach der Impfung. Er habe nun weniger Sorgen vor einer Corona-Infektion und einer schweren Covid-19-Erkrankung. Sicherer fühle er sich, "weil ich mich mit Astrazeneca bewusst für einen Impfstoff entschieden habe, der mein volles Vertrauen hat." Er könne nur alle ermutigen, die Impfung mit dem Mittel als große Chance zu begreifen. In Thüringen ist die Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin seit wenigen Tagen für Menschen über 60 Jahre möglich.

Foto: M. Reichel/Staatskanzlei Thüringen / dpa

Die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass die Impfreihenfolge (Priorisierung) spätestens im Juni aufgehoben werden könne, stimme ihn hoffnungsvoll, so Ramelow. Er ermutigte alle bislang noch nicht geimpften Menschen, Disziplin zu wahren und durchzuhalten. In Thüringen haben mehr als ein Fünftel der Bevölkerung eine Covid-19-Erstimpfung und mehr als 9 Prozent bereits die Zweitimpfung erhalten.

12 Uhr: Neuinfektionen in Weimar aus familiärem Umfeld

Sieben Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt der Stadt Weimar am Samstag. Sechs der Ansteckungen seien den Angaben zufolge auf das familiäre Umfeld zurückzuführen, in einem Fall werde noch ermittelt. Damit steigt die Zahl aller bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 2304. Aktuell gibt es 183 (-11) aktive Fälle. Fünf Personen (-1) befinden sich in stationärer Behandlung, 832 (-2) in Quarantäne. Der Inzidenzwert leigt laut Robert-Koch-Institut bei 177,84.

11.45 Uhr: Zwei weitere Todesfälle in Gera

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Gera ist am Samstag weiter gesunken. Sie liegt gegenwärtig bei 272,8. Am Freitag war sie bei 288,86. In den letzten 24 Stunden wurden 31 Neuinfektionen registriert. Seit Beginn der Pandemie sind 5038 Infektionen gemeldet worden. Zwei weitere Menschen sind an oder mit Covid-19 verstorben. Damit sind in Gera insgesamt 172 Pandemie-Tote zu beklagen. Im Landkreis Greiz liegt die die 7-Tage-Inzidenz laut RKI bei 299,9 und hat sich gegenüber Freitag wieder erhöht. 89 neue Fälle sind registriert.

11.31 Uhr: Inzidenzwert sinkt im Eichsfeld auf 140

Im Landkreis Eichsfeld ist die Sieben-Tages-Inzidenz nach Berechnungen des Robert-Koch-Institutes auf 140 abgesunken (Stand Samstag, 8 Uhr). Gemeldet wurden 16 Neuinfektionen. 22 Patienten befinden sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus, bei neun von ihnen wird ein schwerer Verlauf diagnostiziert.

11 Uhr: 28 Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

28 bestätigte Corona-Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt am Samstag für den Kyffhäuserkreis. Damit beträgt die Zahl der Infizierten aktuell 336, davon 156 im Altkreis Sondershausen und 180 im Altkreis Artern. 21 Personen gelten in den letzten 24 Stunden als genesen. Die Gesamtzahl der bisher Infizierten im Kreis steigt damit auf 3179. 21 Personen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung beziehungsweise weisen schwere Krankheitsverläufe auf. Insgesamt sind im Kyffhäuserkreis bisher 125 Menschen an oder mit dem Sars-CoV-2-Virus gestorben. Zur Zeit betreut das Gesundheitsamt 402 Kontaktpersonen - 225 im Altkreis Sondershausen und 177 im Altkreis Artern. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt am Samstag laut Robert-Koch-Institut bei 203.

10.40 Uhr: Corona-Inzidenzwert in Thüringen auf knapp 220 gesunken

In Thüringen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei Corona-Neuinfektionen am Samstag gesunken. Das Berliner Robert Koch-Institut gab die Zahl der neuen Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Samstag mit 219,2 an (Freitag: 223). Damit ist Thüringen weiter vor Sachsen (212,5) das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Bundesland. Zum ersten Mal seit vielen Wochen führen aber nicht mehr Thüringer Kommunen die Reihe der Corona-Hotspots unter den Landkreisen an. Das war am Samstag der sächsische Erzgebirgskreis mit einer Inzidenz von 364.

Mit dem Saale-Orla-Kreis (307,6/7.), Sömmerda(305,4/9.) und Gotha (304/10.) rangieren aber drei Thüringer Kreise unter den zehn Pandemie-Hotspots bundesweit.

Von Freitag zu Samstag wurden 717 Neuinfektionen und 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

10.23 Uhr: 55 Neuinfektionen in Erfurt – Inzidenz steigt

55 neue Corona-Fälle hat das Erfurter Gesundheitsamt am Samstagmorgen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Erfurt stieg auf 188. Am Freitag hatte der Wert bei 182 gelegen. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 7571 Erfurter positiv getestet. Aktuell gelten 678 nachgewiesene Infektionen als aktiv. An oder mit Corona sind in Erfurt bislang 242 Menschen verstorben.

10.05 Uhr: Ausgangssperre in der Kritik – Gemeindebund spricht von „Utopie“

Für die Kontrolle der ab Samstag geltenden nächtlichen Ausgangssperren sind in erster Linie, die kommunalen Ordnungsämter zuständig. Sollten sie Unterstützung brauchen, werde die Polizei Amtshilfe leisten, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) dieser Zeitung. Dort wo es keine Ordnungsämter gebe, werde die Polizei generell tätig. Die Kommunen kritisierten die Ausgangssperre.

9.15 Uhr: Inzidenz im Kreis Sömmerda springt über 300er Marke

Mit 305,4 gibt das Robert-Koch-Institut am Samstag die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche für den Landkreis Sömmerda an. Am Vortag lag die 7-Tage-Inzidenz noch bei 291,0. Seit Pandemiebeginn registrierte das Berliner Institut 3632 Corona-Infizierte im Landkreis. Die Zahl der zu beklagenden Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19 erhöhte sich im Vergleich zum Freitag um einen auf 112.

9 Uhr: Strengere Corona-Regeln gelten in Thüringen

Die Thüringer müssen sich von diesem Samstag an auf strengere Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie einstellen. Die Bundesnotbremse gilt in allen 17 Landkreisen und 6 kreisfreien Städten, weil sie zuletzt über dem Schwellenwert von 100 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lagen. Damit gibt es zwischen 22.00 und 5.00 Uhr Ausgangsbeschränkungen landesweit. Einschränkungen gelten auch für körpernahe Dienstleistungen und beim Einkaufen.

23. April

19.35 Uhr: Universitätsklinikum Jena: Warum die Zahl von der Covid-Station trügt

Die Jenaer Statistik weist bei den Covid-Patienten des UKJ nur die Einwohner der Stadt aus. Das Universitätsklinikum ist wegen seiner regionalen Funktion jedoch viel stärker ausgelastet. Dessen Zahlen zeigen eine bedenkliche Entwicklung.

19.10 Uhr: Neues überregionales Impfzentrum in Leinefelde für 5000 Menschen pro Woche

Ein weiteres überregionales Impfzentrum im Freistaat soll in Kürze seine Türen öffnen, und dieses bekommt seinen Sitz in der Leinefelder Obereichsfeldhalle. Das bestätigte jetzt die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen. Impfwillige müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Die Öffnung ist abhängig von den Impfstofflieferungen und sei erst für Anfang Juni vorgesehen. Derzeit laufen aber schon die Vorbereitungen vor Ort. Nutzen können das neue Angebot aber nicht nur Eichsfelder, vielmehr können sich alle Thüringerinnen und Thüringer, die sich zum Schutz gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, auch dort auf die Suche nach einem Termin begeben.

18.43 Uhr: Kein regulärer Spielbetrieb im Theater Erfurt bis Ende Juni

In Anbetracht konstant hoher Inzidenzwerte und den zu erwartenden einschränkenden Regelungen durch das geänderte Infektionsschutzgesetz wird das Theater Erfurt auch im Mai und Juni keinen regulären Spielbetrieb aufnehmen. Darin ist unter anderem die Schließung von Kultureinrichtungen vorgesehen, sollte an drei aufeinanderfolgenden Tagen ein Schwellenwert von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner überschritten werden.

Der Probenbetrieb für ausgewählte Produktionen wie die DomStufen-Festspiele laufe unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen weiter, teilt das Theater Erfurt mit.

18.35 Uhr: Ab wann gilt die Notbremse? – Änderungen für Friseure, Zoos und Sport

Das neue Infektionsschutzgesetz bringt nächtliche Ausgangssperren und führt unter anderem dazu, dass die meisten Schulen und Kindergärten schließen müssen. Ein Überblick zu den Änderungen.

Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes nimmt den Ländern, die Möglichkeit regional auf Inzidenzwerte zu reagieren. Die meisten Schulen und Kindergärten im Freistaat müssen schließen, eine nächtliche Ausgangssperre gilt. Wir geben Antworten auf wichtige Fragen rund um die neuen Regelungen.

18.31 Uhr: In diesen Kreisen und Städten bleiben Schulen und Kitas offen

In 17 Thüringer Landkreisen und kreisfreien Städten bleiben Schulen und Kindergärten ab Montag geschlossen.

In den Landkreisen Hildburghausen, Nordhausen und dem Unstrut-Hainich-Kreis sowie in den Städten Jena und Suhl wird in der Schule unterrichtet. Im Eichsfeld dürften die Schulen nach den Vorgaben der Notbremse ebenfalls öffnen. Dagegen steht jedoch die Allgemeinverfügung des Kreises. In Weimar bleiben die Schulen und Kindergärten erst ab Dienstag geschlossen. Abschlussklassen und Förderschüler sind jeweils von den Schulschließungen ausgenommen.

Schüler und Lehrer müssen sich zweimal wöchentlich testen lassen, sonst dürfen sie die Schulen nicht mehr betreten. Getestet in der Regel vor dem Unterricht. Schnelltests aus Testzentren oder Apotheken können ebenso vorgelegt werden.

Laut Gesundheitsministerium liegen die Inzidenzen in den Regionen, in denen die Schließungen stattfinden, jeweils über 165, sodass die Notbremse des Bundes greift. Präsenzunterricht in den Schulen kann erst wieder stattfinden, wenn der Grenzwert für fünf Tage in Folge unterschritten wird.

18.24 Uhr: So ermöglicht Kreis Nordhausen weiter das Einkaufen in allen Geschäften

Die Bundesnotbremse soll die dritte Welle der Corona-Pandemie stoppen. Das Gesetz liegt vor. Die Regeln treten unverzüglich in Kraft. Das Land darf, wenn es will, die Vorgaben verschärfen. Doch in der Nordhäuser Kreisverwaltung heißt es: „Bundesgesetz bricht Landesrecht.“ Das heißt: Selbst wenn aus Erfurt härtere Anweisungen kommen sollten, wollen die Nordhäuser diese ignorieren und sich nur an die Bundesvorgaben halten.

18.14 Uhr: Hausärzte im Saale-Orla-Kreis: Ältere können Impftermin kaum erwarten

Corona-Schutzimpfungen werden inzwischen bei den meisten niedergelassenen Hausärzten im Saale-Orla-Kreis vorgenommen. So auch seit zwei Wochen in der Gemeinschaftspraxis von Teja und Annett Baier in Tegau, in der bereits 52 Personen geimpft wurden. „In der ersten Woche haben wir 36 Personen mit Biontech geimpft, in dieser Woche 16. Dabei mussten wir zehn Dosen AstraZeneca anstelle von sechs Dosen Biontech nehmen. Für nächste Woche erhalten mein Mann und ich Biontech-Impfstoff für 90 Patienten, die am Dienstag geimpft werden. Wir können leider nur von Woche zu Woche planen. Denn die Menge, die wir bestellen, erhalten wir nicht. Es ist sehr schwierig, die Patienten entsprechend der zugesagten Liefermenge schnell und nach der Priorität zu bestellen“, sagt Annett Baier, die Regionalstellenvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in der Region Schleiz ist. Derweil hat der Landkreis Nachholbedarf bei den Impfungen:

Hausärzte in Tegau: Ältere können Impftermin kaum erwarten

17.55 Uhr: Kreis Gotha: Auf und Ab bei den Fallzahlen

Die Fallzahlen im Landkreis Gotha sind in einem stetigen Auf und Ab. Das Landratsamt vermeldete am Freitag zwölf Corona-Erkrankte mehr als am Vortag. So sind aktuell 784 Personen an Covid-19 erkrankt. Davon liegen 58 Personen stationär, neun werden intensivmedizinisch behandelt. Seit Pandemie-Ausbruch sind 6672 Personen genesen, 77 mehr als am Donnerstag. Allerdings hat sich die Zahl der Verstorbenen auf 227 Personen erhöht. Die Inzidenz sank auf 304,7.

17.43 Uhr: Testpflicht auch im Erfurter Zoo

Nicht nur die Buga, auch der Zoo kann ab diesem Samstag nur noch mit einem maximal 24 Stunden alten Corona-Test betreten werden. Darauf hat am Freitag die Zoopark-Leitung hingewiesen. „Die Neuverordnung des Infektionsschutzgesetzes bedeutet für den Thüringer Zoopark Erfurt, dass er weiterhin Besucher empfangen kann“, heißt es in einer Mitteilung. „Allerdings benötigen diese ab Samstag, den 24. April, einen negativen Corona-Schnelltest.“ Der Test müsse an einer offiziellen Stelle durchgeführt werden. Das bisherige Hygienekonzept bleibe weiterhin bestehen.

17.29 Uhr: Untätigkeit kritisiert: Nach erstem Lockdown ist im Saale-Holzland digital nichts passiert

Für Stephan Hilmer ist es nicht akzeptabel, warum man nach dem ersten Pandemie-Lockdown mit einhergehenden Schulschließung nicht entscheidend an der Digitalisierungsschraube für Schulen gedreht habe. Wie der stellvertretende Schulelternsprecher im Landkreis für Grundschulen und stellvertretende Sprecher der Bad Klosterlausnitzer Grundschule „Hermann Sachse“ sagt, sei doch absehbar gewesen, dass es zum Jahresende 2020 einen weiteren Lockdown geben würde. So reagiert der Landrat auf diesen und weitere Vorwürfe.

17.12 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Gotha

Die Gesamtzahl aller bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen ist im Landkreis Gotha auf 7683 Personen gestiegen. Binnen 24 Stunden kamen damit 91 Neuinfektionen hinzu. Aktuell gibt es 784 (+12) aktive Fälle. 58 (-1) werden stationär behandelt, davon wiederum 9 (-1) auf Intensivstationen. 6672 Personen (+77) gelten als genesen. Zudem sind zwei weitere Todesfälle zu verzeichnen, damit sind bislang insgesamt 227 Personen verstorben. Der Inzidenzwert liegt bei 304,7.

17.01 Uhr: Hausärzte spritzen erstmals Einmal-Impfstoff – Impftempo wird ab Mai deutlich erhöht

So viel Impfstoff wie in der ersten Mai-Woche haben die Hausärzte bisher noch nicht bekommen: Rund drei Millionen Impfdosen hat der Bund avisiert. Pro Woche kann jeder Arzt bis zu 101 Patienten impfen. Das bedeutet, dass jeder Vertragsarzt bis kommenden Dienstag, 12 Uhr, bei seiner Apotheke maximal 36 Impfdosen von Biontech, 50 von Astrazeneca und 15 von Johnson & Johnson bestellen kann“, sagt Stefan Fink, Vorsitzender des Thüringer Apothekerverbandes.

16.53 Uhr: 75 Prozent des Klinikpersonals in Thüringen geimpft

In Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen des Freistaats sind inzwischen rund 75 Prozent des Personals geimpft. Das teilte das Thüringer Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage mit. Insgesamt haben bereits 25.000 Mitarbeiter durch die Impfkampagne ihre Erstimpfung erhalten. 18.000 genießen sogar schon vollen Schutz aufgrund der Zweitimpfung. Darüber hinaus hätten Angestellte die Thüringer Impfstellen und -zentren aufgesucht.

16.45 Uhr: Landrätin fordert Aufhebung von Impf-Priorisierung

Die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders (parteilos), hat gefordert, die Priorisierung bei der Impfkampagne gegen das Coronavirus aufzuheben. "Die Prioritäten hätten schon längst freigegeben werden müssen", sagte Enders am Freitag. Der Bund verwalte dringend benötigten Impfstoff mit der Priorisierung nur, statt die Pandemie engagiert anzugehen. Auch brauche es mehr Impfstoff für besonders von der Pandemie betroffene Landkreise, worunter auch der Ilm-Kreis fällt.

Das Gesundheitsamt ermittelt unterdessen im Ilm-Kreis zu 689 bestätigten, aktiven Fällen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 29 bestätigte Fälle, sechs davon auf Intensivstation, zwei davon beatmet, und vier Verdachtsfälle isoliert behandelt. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog.

In drei Kindergärten sind sowohl Kinder als auch Personalkräfte positiv aufs Corona-Virus getestet worden. In einer Pflegeeinrichtung in der Landgemeinde Geratal ist eine betreute Person positiv getestet worden. In einer Arnstädter Firma sind sechs Mitarbeiter positiv getestet worden.

Auch der Schleizer Landrat Thomas Fügmann (CDU) verlangte mehr Impfstoff für Corona-Hotspots. Der Saale-Orla-Kreis, für den Fügmann zuständig ist, wies am Freitag mit 377 die deutschlandweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz auf.

16.21 Uhr: Notbremse greift im Landkreis Sömmerda: Schulen und Kitas schließen

Die bundeseinheitliche Notbremse in der Bekämpfung der Corona-Pandemie wird gezogen. Damit einher geht die Schließung von Kindertagesstätten und Schulen in einem Landkreis, der an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 165 überschritten hat. Diesen Grenzwert hat der Kreis Sömmerda seit Langem schon überschritten. In dieser Konsequenz müssen ab Montag alle Kindergärten schließen und dürfen nur noch eine Notbetreuung anbieten. Eine Notbetreuung wird entsprechend der Corona-Schutzverordnung angeboten. Die Kindergärten und Schulen sind darauf vorbereitet.

16.18 Uhr: Testzentrum für Buga-Besucher geht am Mittwoch in Betrieb

Am kommenden Mittwoch soll in Erfurt ein Schnelltestzentrum für Besucher der Bundesgartenschau seine Arbeit aufnehmen – also fünf Tage nach Beginn der Schau. Es befinde sich dann in der Messehalle 3 und richte sich vor allem an Buga-Besucher, die nach Erfurt anreisen, teilte die Thüringer Landeshauptstadt am Freitag mit. Erfurterinnen und Erfurter sollen weiterhin die dezentralen Testangebote nutzen.

In der Messehalle 3 geplant ist eine Testkapazität von 5000 Personen pro Tag an 20 Teststationen. Geöffnet hat das Zentrum täglich, also montags bis sonntags, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr, so die Stadt.

16.05 Uhr: DRK verteilt 40.000 Tests an Kitas in und um Jena - Neues „Mini-PCR-Labor“

Weitere 40.000 Antigen-Schnelltests hat der DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda an Kindergärten in Jena und im Saale-Holzland-Kreis geliefert. Die Nachfrage nach sogenannten Lolli-Tests ist hoch, da Kita-Träger zweimal wöchentlich Tests für über Dreijährige anbieten müssen. Nach Angaben des DRK hatten einige Kitas aus Jena, dem südlichen Saaletal, Eisenberg, der Gemeinde Bad Klosterlausnitz und Kindertageseinrichtungen der Awo um die Schnelltests gebeten.

Seit dem 20. April verfügt der Kreisverband im DRK-Coronatestzentrum in der Schulstraße 11 in Jena-Ost über ein „Mini-PCR-Labor“. Dort können positive Antigen-Schnelltests innerhalb von 13 Minuten mittels des sensibleren PCR-Tests überprüft werden. Das schnelle molekulardiagnostische Testsystem soll vor allem Eltern von Schul- und Kindergartenkindern zur Verfügung stehen, das Angebot ist kostenlos. Das Schnelltestzentrum in der Schulstraße 11 ist montags bis samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

15.49 Uhr: Landrätin kritisiert geändertes Infektionsschutzgesetz

Die Landrätin des Kreises Schmalkalden-Meiningen hat das geänderte Infektionsschutzgesetz und den darin verankerten inzidenzbasierten Corona-Lockdown kritisiert. „Ich bin überzeugt, dass wir gerade die Schulen mit einer entsprechenden Testpflicht und begleitenden Maßnahmen wie Wechselunterricht ohne Probleme weiterhin geöffnet hätten lassen können“, sagte Peggy Greiser einer Mitteilung des Landratsamtes zufolge. Auch Ausgangsbeschränkungen führten lediglich dazu, dass Treffen in Innenbereiche verlagert werden, verbunden mit einem höheren Ansteckungsrisiko. Außerdem sei die Ausgangssperre kaum kontrollierbar. „Viele Wissenschaftler betonen seit Wochen und Monaten, dass wir uns nicht nur auf Inzidenzzahlen stützen dürfen“, so die Landrätin.

Diese seien ein wichtiger Indikator für das Infektionsgeschehen, man sollte aber nie nur eine Kennzahl betrachten. „Erstens fehlt bei der Inzidenzzahl die Vergleichbarkeit – je mehr getestet wird, desto höher ist die Inzidenz“, so Greiser. Zweitens unterliege die Inzidenzzahl meldebezogenen Schwankungen. Zudem bleibe die Impfquote komplett unberücksichtigt. Zuletzt hätten Experten des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung sowie des Divi-Intensivregisters die Zahl der Intensivstation-Neuaufnahmen binnen sieben Tagen als Parameter zur Bewertung der Pandemielage ins Gespräch gebracht und betont, dass die Inzidenz nicht mehr mit der Lage korreliere, allein schon wegen zunehmender Tests – etwa an Schulen und in Schnelltestzentren.

„Ich bin überzeugt, dass wir bei neuerlichen Schulschließungen oder Ausgangssperren, wie sie der Bund ab kommender Woche veranlasst, weiterhin beim aktuellen Inzidenz-Niveau verharren werden, bis der Großteil der Bevölkerung geimpft ist, weil wir einfach viel testen“, betonte die Landrätin. Eigentlich müssten insbesondere für Einzelhändler und Gastronomen, aber auch im Freizeitbereich klare und verlässliche Perspektiven geschaffen werden (sg).

15.30 Uhr: Thüringen soll Montag 4800 Impfdosen von Johnson & Johnson erhalten

Der Freistaat Thüringen kann nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Montag mit 4800 Impfdosen des Herstellers Johnson & Johnson rechnen. Wie andere Bundesländer auch, gedenke Thüringen den Impfstoff von Johnson & Johnson für Impfangebote in der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe einzusetzen, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag. "Die Dosen sind fest verplant."

In Thüringen gehören obdach- und wohnungslose Menschen gemäß der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes zur zweiten Gruppe der Impfberechtigten. Impfungen von "Personen, die insbesondere in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen oder in sonstigen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe oder in Frauenhäusern untergebracht oder tätig sind", haben somit eine hohe Priorität.

15.20 Uhr: Corona-Fälle: Spiel des ThSV Eisenach in Wilhelmshaven abgesagt

Bei Handball-Zweitligist ThSV Eisenach haben die routinemäßigen Corona-Tests mehrere positive Befunde ergeben. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde für die betroffenen Personen und die Kontaktpersonen vom Gesundheitsamt umgehend Quarantäne angeordnet. Das für diesen Samstag geplante Auswärtsspiel beim Wilhelmshavener HV fällt somit aus und muss zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

15.08 Uhr: Netz der Corona-Teststationen wächst im Kreis Gotha auf 20

Die Möglichkeiten, einen kostenfreien Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus in Anspruch zu nehmen, wachsen im Landkreis Gotha: Parallel zur Helios-Klinik in Gotha-Sundhausen, die seit dieser Woche Test-Angebote für Bürger macht, bieten auch die medizinischen Versorgungszentren der Helios-Gruppe in Gotha-Siebleben (Bertha-Schneyer-Straße) und Ohrdruf (Bahnhofstraße) während ihrer Sprechzeiten Schnelltests für alle an.

14.54 Uhr: Schulungen zu Corona-Tests in Creuzburg

Die Johanniter bieten Online-Schulungen zur Anwendung von Antigen-Schnelltests an. Die Schulung richtet sich an das Personal in Kitas und Schulen, an Firmen und Privatpersonen. Sie werden in die Anwendung von Antigen-Schnelltests auf Sars-CoV-2 eingewiesen, können diese dann vorbereiten und bei anderen Menschen durchführen.

14.47 Uhr: CDU: Thüringen muss Lockerungen im Kinder- und Jugendsport umsetzen

Die CDU-Landtagsfraktion hat eine schnellstmögliche Anpassung der Corona-Verordnung des Landes an die Bundesvorgaben gefordert. "Kinder und Jugendliche müssen sofort wieder gemeinsam Sport im Freien machen können", sagte der Vorsitzende Mario Voigt am Freitag in Erfurt. In Thüringen ist der Freizeitsport mit einigen Ausnahmen strikt untersagt.

Die neue Bundesregelung gebe den Vereinen und jungen Sportlerinnen und Sportlern im Land endlich wieder eine Perspektive, betonte Voigt. Dafür müsse die Landesregierung jedoch das allgemeine und absolute Sportverbot in der bis zum 9. Mai vorab verlängerten Thüringer Corona-Verordnung endlich abschaffen. "Das muss jetzt sofort geschehen." Sport im Freien berge ein verhältnismäßig geringes Ansteckungsrisiko und sei gut für die allgemeine Gesundheit und die Psyche.

14.35 Uhr: Weiterer Todesfall im Kyffhäuserkreis

Das Gesundheitsamt meldet 19 neue Coronainfektionen im Kyffhäuserkreis binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) sinkt auf 202,1. Das Gesundheitsamt betreut derzeit 329 Personen mit einer Sars-CoV-2-Infektionen und 444 Kontaktpersonen. Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Seit November sind 125 Menschen im Landkreis gestorben.

14.22 Uhr: Inzidenz in Eisenach fast bei 200 – Wert im Wartburgkreis gesunken

In der Stadt Eisenach ist der Corona-Inzidenzwert kurz davor (Stand Freitag, 0 Uhr) die 200er-Marke zu überspringen (198,8), im Wartburgkreis sinkt sie knapp unter die 300er-Marke (297,5). Schwerpunkte der 853 aktiven Infektionen im Kreis bleiben Bad Salzungen mit 159 aktiven Infektionen, Gerstungen (113) und Werra-Suhl-Tal (94). In der Stadt Eisenach sind es 170. Seit Beginn der Pandemie gab es in der Region 8798 Infektionen. 7506 Menschen gelten nach überstandener Infektion als genesen.

14.10 Uhr: Kaum positive Ergebnisse bei Selbsttests an Schulen – Engpässe bei Lollitests

Bei den in den Thüringer Schulen durchgeführten freiwilligen Selbsttests ist der Anteil der Tests mit positivem Ergebnis sehr gering: So waren nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums vom Freitag von den 160.558 Tests, die Schüler in der Woche vom 12. bis 16. April durchführten, nur 391 (0,24 Prozent) zunächst positiv. Beim Personal zeigten 26 von 26.935 Tests ein positives Ergebnis (0,01 Prozent). Ob sich diese Ergebnisse durch anschließende PCR-Tests bestätigten, konnte das Ministerium nicht sagen, da ihm dazu keine Angaben vorlägen. Erfasst worden seien Daten von 99 Prozent der Schulen. Lediglich fünf Schulen hätten ihre Daten nicht gemeldet. Von Montag, 26. April, an, sind Tests im Präsenzunterricht verpflichtend. Dabei kämen an bestimmten Grundschulen neue Spucktests zum Einsatz, weil es bei der Lieferung von Lollitests derzeit Engpässe gebe.

13.55 Uhr: Digitaler Geburtstagsgruß an Shakespeare aus Weimar

Zum, Geburtstag William Shakespeares am Freitag, 23. April, sollte in Weimar die Jahrestagung der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft zum Thema „Shakespeare und Politik“ beginnen. Sie wurde pandemiebedingt auf das Wochenende 12. bis 14. November verschoben, teilte Claudia Olk, Präsidentin der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, mit. Auch wenn der traditionelle Spaziergang zum Shakespeare-Denkmal im Park an der Ilm deshalb nicht stattfindet, veröffentlicht die Shakespeare-Gesellschaft – in Kooperation mit dem Deutschen Nationaltheater Weimar – einen digitalen Geburtstagsgruß auf ihrer Webseite.

13.40 Uhr: Studie: Patienten zögern bei Herzinfarkt im Lockdown

Im vergangenen Jahr wurden am Universitätsklinikum Jena (UKJ) über 600 Patienten mit akutem Koronarsyndrom, kurz ACS, behandelt. Das waren 10 Prozent weniger als üblich, stellten die Ärzte in einer Studie fest. Die erschreckende Erkenntnis: Bei Herzinfarkt wird häufiger gezögert und Betroffene kommen verstärkt, wenn es schon fast zu spät ist. Phasenweise habe man sogar um die Hälfte weniger Infarktpatienten gesehen, sagt Studienleiterin Sylvia Otto. In der Studie haben die Jenaer Herzexperten die Daten aus der Zeit des ersten Lockdowns im März und April 2020 und die Zeit nach dem Lockdown, Mai und Juni 2020, mit den entsprechenden Monaten aus 2019 verglichen. Von den 417 Patienten mit akutem Koronarsyndrom waren die meisten Patienten männlich und im Mittel 70 Jahre alt.

13.32 Uhr: Mühlhäuser Pflaumenblüte abgesagt

Das Stadtfest Mühlhäuser Pflaumenblüte wird in diesem Jahr nicht stattfinden – jedenfalls nicht am Pfingstwochenende. Wie Veranstalter Maik Scholkowsky erklärt, bleibe ihm nach dem Beschluss zur Bundesnotbremse keine andere Wahl als das Fest abzusagen.

13.15 Uhr: Inzidenz im Altenburger Land steigt wieder über 200

Die 7-Tage-Inzidenz im Altenburger Land ist am Freitag wieder gestiegen und liegt aktuell bei 228,2. Am Mittwoch war sie erstmals seit über einem Monat wieder unter die Marke von 200 gesunken. Das Gesundheitsamt registrierte 68 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Erneut wurden Infektionen aus Schulen und Kindergärten gemeldet.

Infizierte insgesamt: 6206 (+68)

Fälle 7 Tage: 204

Inzidenz: 228,2

Stationär: 26, davon 7 ITS

Verstorben: 250

12.51 Uhr: Weißensee: In den Chinagarten nur mit negativem Test

Zutritt zum Chinagarten erhalten Besucherinnen und Besucher des Weißenseer Gartens des ewigen Glücks im Landkreis Sömmerda nach Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes bis auf Weiteres nur, wenn sie ein negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden vor Beginn des Besuchs durchgeführten anerkannten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus vorlegen können.

12.30 Uhr: Click-and-Meet-Verfahren ab Samstag im Kreis Nordhausen

27 Corona-Neuerkrankungen im Kreis Nordhausen meldet das Gesundheitsamt. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden somit 120 Infektionen im Südharz registriert. Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 143,9. Deshalb erlaubt das Landratsamt ab Samstag, 24. April, im Kreis Nordhausen das Click-and-Meet-Verfahren im Handel. Das heißt: Einkaufen ist in allen Geschäften mit einem vorab gebuchten Termin und negativem Corona-Test erlaubt. Die Kunden müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Geschäftsinhaber müssen die Kontaktdaten der Kunden (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift sowie Zeitraum des Aufenthalts) aufnehmen. Unabhängig von der Gesamtverkaufsfläche gilt eine Beschränkung von je einem Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das gilt auch für die Baumärkte im Kreis Nordhausen.

12 Uhr: Tourismus in Thüringen coronabedingt weiter am Boden

Aufgrund der Corona-Beschränkungen haben alle neun Thüringer Reisegebiete bei Gästeankünften und Übernachtungen im Februar deutliche Verluste verzeichnet. Die Zahl der Ankünfte in den Beherbergungsbetrieben sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 84,1 Prozent auf 37 000, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte.

Die Zahl der Gästeübernachtungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 70,2 Prozent auf 187 000 Übernachtungen. Die Spanne reichte von minus 43,4 Prozent in der Thüringer Rhön bis zu minus 82,3 Prozent im Reisegebiet der Städte Eisenach, Erfurt, Jena und Weimar. Die Verweildauer pro Gast lag allerdings mit durchschnittlich 5,1 Tagen deutlich über dem im Februar 2020 gemessenen Niveau (2,7 Tage). (dpa)

11.45 Uhr: Buga 2021 ist offiziell eröffnet

Endlich geht sie los: Die Bundesgartenschau 2021 ist offiziell eröffnet. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, Oberbürgermeister Andreas Bausewein und Buga-Chefin Kathrin Weiß schließen pünktlich um 9 Uhr die Tore zum Egapark auf und geben so symbolisch den Startschuss zu 171 Tagen Bundesgartenschau. So ging die Eröffnung vonstatten.

11.40 Uhr: Inzidenzwert im Weimarer Land liegt bei 254,4

Mit Stand vom 23. April, 10 Uhr, meldet das Gesundheitsamt des Weimarer Lands 23 Corona-Neuerkrankungen. Damit gibt es 450 Aktivkranke. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden 209 Neuerkrankungen registriert. Der Inzidenzwert liegt bei 254,4. In Quarantäne sind 897 Kontaktpersonen. 46 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung. 23 Personen in stationärer Behandlung, 59 Bürger sind an oder mit Corona verstorben. Seit Beginn der Pandemie gab es 3570 Krankheitsfälle, 3061 Bürger gelten als genesen.

11.30 Uhr: Unstrut-Lamas vermissen Wanderungen mit Besuchern

Die Corona-Zeit bremst auch das 2010 gegründete Familienunternehmen um die Unstrut-Lamas in Herbsleben aus. „Für die Wanderungen haben wir eine riesige Warteliste, mit der wären wir drei Monate dicht“, informiert Alina Kroll. Derzeit sind lediglich therapeutische Begegnungen und Spaziergänge mit den Lamas möglich – mit Beschränkung auf einen Hausstand. Laut Kroll sind diese Einnahmen aber nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“.

10.55 Uhr: Apotheker spenden 8000 Euro für Sondershausens Kultur

Mit einer Spende in Höhe von 8000 Euro will das Apothekerehepaar Bärbel und Thomas Wißgott dem kulturellen Leben in Sondershausen während und nach der Corona-Pandemie wieder auf die Sprünge helfen. Die Summe übergaben sie am Donnerstag symbolisch an Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos).

10.40 Uhr: Corona-Neuinfektionen an einem Tag wieder unter 1000er Marke

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ist in Thüringen wieder unter die Marke von 1000 gesunken. Von Donnerstag zum Freitag meldeten die Gesundheitsämter 789 neue Fälle, wie das Gesundheitsministerium unter Berufung auf Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts mitteilte.

10.30 Uhr: 613 aktive Covid-19-Fälle im Kreis Sömmerda

Aktuell gibt es im Landkreis Sömmerda 613 aktive Covid-19-Fälle. 24 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Leider ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Bislang sind somit im Landkreis 111 Personen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben.

7-Tage-Inzidenz lt. RKI: 291,0

Zahl der aktiven Fälle: 613

Personen in stat. Behandlung: 24

Zahl der Verstorbenen: 111

10.25 Uhr: Inzidenz sinkt in Gera unter 300

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Gera ist am Freitag auf 288,86 gesunken. 36 Neuinfektionen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden registriert. Aktuell gibt es 479 (-17) aktiv Infizierte, teilt der Krisenstab mit. Seit Beginn der Pandemie sind 5007 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 4358 (+52) Personen gelten als genesen. Ein weiterer Mensch ist an oder mit Covid-19 verstorben. Damit sind in Gera insgesamt 170 Pandemie-Tote zu beklagen.

10.19 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Erfurt minimal gesunken

58 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Erfurt meldet das Gesundheitsamt am Freitagmorgen. Am Tag der Eröffnung der Bundesgartenschau ist die 7-Tage-Inzidenz minimal gesunken und beträgt 181,8. Am Vortag lag sie bei 184,1. Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 7416 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 77 auf 6596 gestiegen. Unverändert ist die Zahl der gemeldeten Todesfälle: 242 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 678 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

10.11 Uhr: Zentrum für Corona-Schnelltests eröffnet in Tambach-Dietharz

Ein weiteres Testzentrum wird am Dienstag, 27. April in Tambach-Dietharz eröffnet. Die Schnelltests nehmen Mitarbeiter der Johanniter vor. Geöffnet ist das Testzentrum immer dienstags von 15 bis 17 Uhr im Bürgerhaus in der Burgstallstraße 31a.

9.28 Uhr: Würdiger Abschied von den Verstorbenen im Seniorenheim Schönbrunn

Schreckliche Tage erlebten im Dezember Mitarbeiter und Bewohner des „Pro Civitate Seniorenzentrums Schönbrunn“ im Ilm-Kreis. In der Einrichtung verbreitete sich das Corona-Virus. Etliche Bewohner starben, alle anderen mussten empfindliche Einschränkungen hinnehmen. So standen die Bewohner wochenlang unter Isolation, auch während der Weihnachtszeit. Die Heimleitung richtete am Dienstag eine Gedenkandacht aus, um der Verstorbenen zu gedenken und sich von ihnen zu verabschieden.

8.58 Uhr: Landrat von Saalfeld-Rudolstadt will gemeinsame Anstrengungen

Eine gemeinsame Anstrengung der Bürger, um die Infektionszahlen im Landkreis zu senken, fordert Landrat Marko Wolfram (SPD) in einem eindringlichen Appell. „Lassen Sie uns gemeinsam mindestens den Inzidenzwert von 150 erreichen, damit unsere Kinder wieder in Schulen und Kindergärten gehen können und unsere regionalen Geschäfte wenigstens eingeschränkt wieder öffnen können“, wird der Probstzellaer in einer Mitteilung des Landratsamtes zitiert. Bis dahin ist es noch ein gutes Stück Arbeit.

8.45 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt setzt Schuleingangsuntersuchungen aus

Nach und nach laden die Grundschulen im Landkreis Eltern zur Anmeldung der künftigen Erstklässler ein, doch weithin fehlt ein sonst üblicher Schritt zum Schulanfänger-Dasein: Weil auch der kinder- und jugendmedizinische Dienst im Gesundheitsamt in die Corona-Abwehrschlacht einbezogen ist, konnten in diesem Jahr bisher de facto keine Schuleingangsuntersuchungen für die rund 860 nächsten Erstklässler im Landkreis stattfinden.

8.20 Uhr: Landkreis Eichsfeld erlässt neue Verfügung

In seiner Sitzung am Donnerstagvormittag hat der Corona-Krisenstab des Landkreises entschieden, die Allgemeinverfügungen zur Schließung von Kindertageseinrichtungen sowie zum Schutz der Lernenden und der Lehrkräfte zur Schließung des Schulbetriebes um eine Woche bis zum 30. April zu verlängern.

Knapp unter Grenze: Schulen und Kitas können im Eichsfeld wieder öffnen

8.05 Uhr: Ein Dankeschön an die Soldaten der Bundeswehr in Erfurt

„Sie machen hier beste Werbung für die Bundeswehr“, lobte Andreas Bausewein (SPD) am Donnerstag die Soldaten. Mit seinem Beigeordneten Andreas Horn hat Erfurts Oberbürgermeister das Impfzentrum Mittelthüringen in Messehalle 1 besucht. 30 Soldaten sind dort seit 10. März mit administrativen Aufgaben betraut. So übernehmen sie etwa die Anmeldung der Impflinge.

7.20 Uhr: Forscher der Bauhaus-Uni machen Aerosole sichtbar

So schnell zeigt sich, was Forschung für einen realen Nutzen haben kann: Vor einer Woche erhielten Wissenschaftler des Bereiches Bauphysik der Weimarer Bauhaus-Universität den Thüringer Forschungspreis für ein Verfahren, bei dem sie mittels eines Schlierenspiegels die Verteilung von Luftströmen in Räumen sichtbar machen. Ihre Technik nutzten die Wissenschaftler bereits für den Nachweis, wie sich infektiöse Atemluft von beatmeten Covid-Patienten auf einer Intensivstation verbreitet. Ziel des Gemeinschaftsprojektes mit Intensivmedizinern und Beatmungsspezialisten des Kloster Grafschaft-Fachkrankenhauses in Schmallenberg im Hochsauerlandkreis (Nordrhein-Westfalen), ist es, das Infektionsrisiko in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen einzudämmen.

7.10 Uhr: Thüringen setzt Ersatzfreiheitsstrafen teilweise aus

Wegen der Corona-Pandemie setzt Thüringen aktuell teils sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen aus. Diese werden normalerweise fällig, wenn rechtskräftig Verurteilte Geldstrafen nicht zahlen können. Häufig geht es dabei um Kleinkriminalität. "Ersatzfreiheitsstrafen bis zu 90 Tagessätzen werden derzeit nicht vollstreckt", sagte ein Sprecher des Justizministeriums. Hintergrund sei, die Situation in den Gefängnissen während der Pandemie nicht zu verschärfen. Die Dauer der Freiheitsstrafe richtet sich nach der Anzahl der Tagessätze, zu denen jemand verurteilt wurde. (dpa)

7 Uhr: Buga 2021 öffnet heute – Testpflicht für Besucher ab Samstag

Zum zweiten Mal eröffnet in Erfurt ab diesen Freitag eine Bundesgartenschau in Thüringen. Durch die Pandemie wird sie anders als alle bisherigen sein. Die wichtigsten Fragen zu Anmeldung, Testpflicht und Veranstaltungen beantworten wir hier.