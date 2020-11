Erneut einen Zuwachs bei den Corona-Zahlen meldet das Gesundheitsamt des Kreises Weimarer Land auch mit Stand Sonntag, 14 Uhr.

Drei Personen sind danach neu an Covid-19 erkrankt. Die Zahlen steigen kontinuierlich. Bereist am Samstag wurden 22 Personen gemeldet, Sonntag dann aber auf 21 korrigiert, weil eine betroffene Person aus einem anderen Kreis stammt. Innerhalb der vergangenen sieben Tagen erkrankten im Weimarer Land 98 Personen neu. Der Inzidenzwert liegt damit bei 119,5. Seit Beginn der Pandemie gab es 364 Krankheitsfälle. Die Zahl der Aktivkranken und so fort als meldet das Amt am Montag wieder. Die Zahl der Kontaktpersonen sei aber sehr hoch und deren Nachverfolgung gestalte sich schwierig und zeitaufwendig