Zum Amazon Prime Day 2021 lockt der Versandhändler am Montag und Dienstag mit lukrativen Angeboten. Wir halten Sie hier im Ticker auf dem Laufenden und präsentieren fortlaufend die besten Deals.

Es war lange ein behütetes Geheimnis, wann der Amazon Prime Day 2021 tatsächlich stattfindet. Nun ist es also endlich soweit: Am 21. und 22. Juni, also heute und morgen, zündet Amazon ein veritables Schnäppchen-Feuerwerk. Es gibt unzählige Produkte für kurze Zeit stark reduziert und zu Bestpreisen. Welche sind die besten Angebote? Weil die Liste an Deals lang und unüberschaubar ist, verraten wir Ihnen, wo es die begehrtesten Angebote mit purzelnden Prozenten gibt.

Wer von den lukrativen Rabatt-Highlights profitieren möchte, benötigt eine Amazon Prime Mitgliedschaft. Falls Sie noch nicht bei Amazon Prime angemeldet sind, kein Problem. Sie können die vielen Vorteile einen Monat lang gratis testen.

Amazon Prime kostenlos testen: Hier geht's zum Probemonat*

Amazon Prime Day 2021: Fernseher von Samsung und Sony stark reduziert

Heiß begehrt sind am Amazon Prime Day 2021 Fernseher. Die Modelle von Samsung erfreuen sich seit Beginn der Smart-TV-Ära größter Beliebtheit. Kein Wunder, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind seit jeher Teil der Marken-Identität. Zum Prime Day 2021 gibt es den Samsung QLED 8K Q700T stark rabattiert. Mit einer 55‘‘ Bildschirmdiagonale und einer Farbwiedergabe, die ihresgleichen sucht, ist dieser Samsung Fernseher ein Schnäppchen, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Der Samsung QLED 4K The Frame beweist, dass Samsung auch in Sachen technologische Innovationen einiges auf Lager hat. Das Design des 43‘‘ Fernsehers ist einem Bilderrahmen nachempfunden und mutet auch wie ein solcher an, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist. Wer also einen Fernseher möchte, der sich perfekt ins Wohnzimmer einfügt, ohne aufzufallen, greift bei diesem eleganten Spar-Angebot zu.

Der Sony KE-55XH8096 LED Fernseher verspricht dank 4K Ultra HD Auflösung ebenfalls atemberaubende Bilder. Angefangen bei Natur-Dokumentationen über Sport-Übertragungen bis hin zu Gaming via PlayStation 5 oder Xbox Series X – der Sony Fernseher mit 55‘‘ (138 cm) Bildschirmdiagonale ist ein wahrer Allrounder und daher garantiert eine gute Wahl. Und bei diesem Prime Day Rabatt fällt die Kaufentscheidung natürlich umso leichter.

Prime Day Deals: SodaStream, Küchenhelfer und Weber Grill zum Sparpreis

Ein SodaStream Wassersprudler hat viele Vorteile. Statt Kisten zu schleppen, tauschen Sie bequem die C02-Kartuschen des SodaStreams aus, wenn sie aufgebraucht sind. Nachschub gibt es beispielsweise günstig bei dm. Den SodaStream Crystal 2.0, das beliebteste Modell, hat Amazon zum Prime Day 2021 für kurze Zeit im Portfolio, selbstredend zum Bestpreis.

Tiefpreise erwarten Sie auch bei Küchenhelfern. Die Tefal-Bratpfanne von Jamie Oliver ist induktionsgeeignet, spülmaschinenfest und hat eine langlebige Antihaft-Beschichtung. Nicht umsonst ist die Pfanne aus Edelstahl ein beliebter Bestseller. Das ZWILLING Kochtopf-Set mit Pfanne lässt ebenso keine Wünsche offen. Sichern Sie sich das dreiteilige Set zum Prime Day 2021 viel günstiger. Wer die Grillsaison gebührend zelebrieren möchte, holt sich den rabattierten Weber Grill.

Bei diesen Smartwatches purzeln die Preise zum Prime Day 2021

Zu Beginn kritisch beäugt, haben Smartwatches, Fitnesstracker und Sportuhren mittlerweile die Herzen vieler Uhrenträger gewonnen. Zum Prime Day schickt Amazon neben der Apple Watch Series 6 und Garmin fenix 6S PRO zum Beispiel die wasserdichte Samsung Galaxy Watch Active 2 ins Rennen. Sie ist nicht nur mit einem attraktiven Rabatt ausgestattet und sieht nicht nur stylisch aus, sondern hat auch viele praktische Funktionen, unter anderem:

Fitnesstracking

Pulsmessung

Stresstracking

Erfassung der Schlafphasen

Amazon Prime Day 2021: Die 20 besten Angebote

Unsere aufwändige Recherche hat neben den bereits vorgestellten Deals viele weitere Angebote zutage gefördert, die jedem Sparfuchs das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen dürfte. Ob iPhone 12, Razer Gaming Laptop, AEG Waschmaschine, Bosch Akku-Schlagbohrer oder De’Longhi Kaffeevollautomat: Wir präsentieren Ihnen hier unsere stets aktualisierte Top-20-Liste mit den besten Prime Day Angeboten.

Der Spar-Wahnsinn bei Amazon: Prime Day 2021

Wir haben uns durch den Spar-Dschungel bei Amazon gekämpft, damit Sie es nicht tun müssen. Viele Produkte sind zwar günstiger als sonst, doch nicht jeder Schnapper lohnt sich. Daher können Sie sich auf unsere Auswahl und die Top-20-Liste vertrauen. Kommt spontan ein neues Top-Angebot rein, erfahren Sie es hier als erstes.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.