Apolda: Der neue Braumeister ist da

Die Mannschaft der Vereinsbrauerei Apolda ist wieder komplett. Ab Februar nimmt Thomas Schröder seine Arbeit als Braumeister auf. Der gebürtige Sömmerdaer wurde jetzt durch Geschäftsführer Carsten Schütz sowie Gesellschafter Günter Ramthor im Unternehmen begrüßt.

Der 35-jährige Schröder hat einst bei Braugold Erfurt seine Ausbildung als Brauer und Mälzer absolviert, war danach kurzzeitig in einer Mälzerei in Clingen tätig, bevor er als Marineinfanterist und später Artillerist vier Jahre lang bei der Bundeswehr diente. Anschließend machte er seinen Meister im Ausbildungsinstitut Doemes in Gräfelfing.

Dem folgte die Arbeit in der Gasthaus-Brauerei in Weißensee. Es folgten berufliche Stationen in Regensburg und Erfurt, bevor er als „Offizier“ bei der AIDA-Flotte anheuerte, um dort auf See als Braumeister zu wirken. Unter anderem kam er so auch nach Südostasien. Bevor er jüngst ein Jobangebot von der Vereinsbrauerei Apolda erhielt, war Thomas Schöder in einer Gasthaus-Brauerei im Zeitzgrund tätig.

Er freue sich nun auf neue Herausforderungen in Apolda, sagte er. Auch Hauptgesellschafter und Ex-Geschäftsführer Günter Ramthor ist sehr zufrieden. Immerhin seien die führenden Posten nun wieder besetzt, sei der Generationenwechsel zur Sicherung des Fortbestandes der Brauerei und deren gute Weiterentwicklung vollzogen.

Geschäftsführer Carsten Schütz (36) bedankte sich indes ausdrücklich beim Brauführer Andreas Kunze, der die Phase, in der man auf der Suche nach einem neuen Braumeister gewesen sei, sehr gut überbrückt, ein tolle Arbeit geleistet habe.

Zum Hintergrund: Carsten Schütz hatte mit Jahresbeginn seine Arbeite als Geschäftsführer parallel zu Detlef Projahn aufgenommen, um von diesem eingearbeitet zu werden (unsere Zeitung berichtete), denn Projahn verlässt die Brauerei zum Jahresende. Im Sommer hatte Braumeister Gunther Herrmann gekündigt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.