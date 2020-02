Apoldaer Bluesfasching kommt ohne Gummistiefel aus

Den Apoldaer Bluesfasching 2020 können die Gäste besuchen, ohne nasse Füße zu bekommen. Darüber informierte jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung Peggy Lindner.

Die Chefin des Hotels am Schloß, in dessen Tiefgarage der Bluesfasching traditionell stattfindet, sagte, dass das Wasser aus der großen Pfütze abgesaugt ist und obendrein eine Pumpe unweit davon in einen Schacht eingelassen wurde. Mit der soll nun mögliches Schichtenwasser abgepumpt werden, bevor es in die Garage drückt. Der 34. Bluesfasching jedenfalls könne am 21. und 22. Februar trockenen Fußes ablaufen, Gummistiefel bräuchte es nicht.

Allerdings verwies Lindner darauf, dass es mit dem vorübergehenden Pumpen nicht getan ist. Die Ursache für den seit Wochen andauernden kontinuierlichen Wassereinbruch nämlich sei immer noch nicht klar. Die Pumpen-Lösung HKS Gebäudetechnik wäre also bloß eine vorübergehende.