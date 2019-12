Apoldaer Handball- statt Meteoriteneinschlag

Ja, so unterhaltsam kann eine „Tortenschlacht“ sein. Und wenn sich die Leckereien dann auch noch Roland Kössel, André Bartl und Ralph Börmel auf der Bühne um die Ohren hauen, ist es besonders schön anzusehen. Zumal es die süße Kreation nicht nur ins Gesicht der Herren gab, sondern teils direkt vor die mutmaßlich stattlichen Kronjuwelen. Brett vorm Kopf und Bananenschale auf dem Weg gab’s ergänzend dazu. Einfach zum Brüllen.

Das und weitaus mehr war in der Stadthalle Apolda zu erleben, bei der traditionellen weihnachtlichen Abschlussveranstaltung des HSV. Von Besinnlichkeit keine Spur, da war Lebensfreude pur angesagt.

Serviert wurde das Material für die „Tortenschlacht“ übrigens von einer drallen Blondine namens Nils Hollmann. Er, der zu Beginn der Veranstaltung für sein HSV-Engagement von Präsident Patrick Schatz unter heftigem Applaus ausgezeichnet wurde, ließ durchs zarte Röckchen sogar durchschimmern, welche Unterwäsche er bevorzugt: String-Tanga nämlich.

Die „Tortenschlacht“ indes war nicht allein Klamauk, sondern folgte einem Bildungsauftrag. Den nahm der Moderator des Abends, Jens Schwigon, in diesem Fall als Professor von der südenglischen Universität „Ochs(e)fort“, vom Katheder aus in weltdeutender Attitüde glaubhaft wahr. So wandte er sich der Frage zu, woher der Spaß an sich, historisch betrachtet, denn eigentlich kommt. Man kann es sich denken ...

Überhaupt folgte die Jahresabschlussveranstaltung des HSV Apolda 1990 einem wichtigen Thema, nämlich der beispiellosen Entwicklung „Von der Höhle zur Halle“. So konnten die über 500 Gäste im voll besetzten Saal mit der bleibenden Erkenntnis nach Hause gehen, dass die Dinosaurier seinerzeit nicht wegen eines Meteoriteneinschlags ausgestorben waren, sondern weil 19.000 vor Christus ein glühender Handball gar mächtig auf die Erde donnerte.

Als Zeitzeuge wurde da ein gewisser Hans Silberrücken aufgeboten, den mit sprießender Filzhaarfrisur und Säbelzahntigershorts vorm „Mount Gerwenat“ wohl niemand realistischer hätte mimen können als Andreas Bethge.

Überhaupt hat der HSV Apolda nicht nur neues Wissen geliefert. Vielmehr gab es beim Viertelfinale im Thüringen-Pokal der Männer am Samstag obendrein noch einen klaren Sieg gegen Wutha-Farnroda.

Das hob die ohnehin schon gute Stimmung zusätzlich an. Spätestens beim gemeinsam gesungenen, Jahrzehnte alten Handballerlied, „Wer hat die Welt so schön gemacht? Wer hat das Handballspiel erdacht?“ war der kollektiv-familiäre Geist dieses großen Apoldaer Vereins wieder spürbar.

Das Programm jedenfalls bot Kurzweil am laufenden Band. So sorgten die durchtrainierten Damen vom Tanzsportverein Sömmerda unter anderem mit einem 1980-er Jahre Medley sowie einer Dirndl-Choreografie zu Musik von VoXXclub und Andreas Gabalier für optische Höhepunkte.

Einen Eindruck davon, wie ausdauernd im Vorfeld trainiert worden sein muss, gab die menschliche Pyramide, welche die „Kaiserkronensingers“ mit Unterstützung durch die Jenaer Toledos sowie aktiven Sportler aus dem Verein auf die Bühne zauberten. Der Applaus dafür war absolut verdient.

Überhaupt, die „Kaiserkronensingers“: Sie waren im Programm wieder eine absolut verlässliche Größe. Etwa beim „Holzfäller-Hinterwäldler“-Lied, bei dem Kreiskantor Mike Nych fachkundige Hilfe leistete.

Und sogar Patrick Swayze wurde an diesem Abend als Filmfigur Johnny Hassle von „Kaiserkronensinger“ André Bartl in gewisser Weise wieder zum Leben erweckt, der mit Charlotte Seeling als „Baby“ über sich – ohne Wasser aber mit Matte – die berühmte Hebefigur aus Dirty Dancing bot.

Unter Beteiligung der Ersten Frauenmannschaft gab es Schwarzlicht-Theater mit Unterstützung des AFC, der dem HSV die Kostüme geliehen hatte.

Und die durch pure Phallusgröße bedingte Bee-Gees-Adaption „Die Hose ist zu eng …“ taugte bestens zum Lachmuskeltraining. Dass da eine Zugabe fällig wurde, ist beinahe eine Selbstverständlichkeit.

Nicht zu vergessen ist das Jenaer Artistinnen-Quartett „Charojas“, das demonstrierte, zu welchen Gleichgewichts-, Kraft- und Geschicklichkeitsleistungen es fähig ist.

Kurzum: Zu erleben war ein überaus abwechslungsreiches Bühnenprogramm, das gern noch eine Stunde länger hätte dauern können. So aber war gegen 21.30 Uhr der offizielle Teil – geehrt wurden darin fürs Engagement zugunsten des HSV auch noch Maria Ackermann, Jörg Kutschbach und Thea-Maria Schatz – beendet, begann der Tanzabend mit „Dacapo“ im Saal und Christian Ebert, alias Sounds mit Hut, an den Reglern im Bistro. Dem Vernehmen nach traten die letzten Gäste gegen 4 Uhr den Heimweg an.

Das Hotel am Schloß hatte sich um die Versorgung der Gäste mit Getränken und Essen gekümmert und war deshalb mit 18 Kollegen im Einsatz.

Zudem dankte Präsident Patrick Schatz allen Unterstützern, Helfern, Sportlern und den rund 100 Sponsoren herzlich.