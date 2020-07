Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apoldaer Pool-Ärger: Manch „Amtshilfe“ vom Nachbar

Solche Konflikte sind programmiert. Und sowohl die Seite der Grundstückseigentümer als auch die der Denkmalschützer bringt Argumente vor, denen man zustimmen kann. Indes, in der Sache bringt das nicht weiter, wenn man nicht die Gesamtschau bemüht, zudem nicht fähig ist, auch mal die Position des anderen einzunehmen. Denkmalschützer müssen klug abwägen, ihr Ermessen ausschöpfen, was Zeitenwandel und Fortschritt verstärkt erforderlich machen. So ist abzuwägen, ob ein Swimmingpool, ein Carport, eine Pergola, künftig vielleicht sogar ein privater Ladepunkt fürs private Elektroauto von öffentlichem Belang ist, ja der Charakter einer solchen unter Denkmalschutz stehenden Siedlung tatsächlich beeinträchtigt wird. Im Fall des Pools der Glauers aus Apolda ist das nach Inaugenscheinnahme nicht unbedingt zu erkennen.

