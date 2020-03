Apoldas Lebensmittelhersteller produzieren unter Volllast

Apoldas Lebensmittelproduzenten arbeiten auf Hochtouren. Das ist das Ergebnis von Nachfragen bei den drei großen Herstellern im Gewerbegebiet B 87.

So stellt nicht nur die Firma Ospelt Food vor dem Hintergrund der Coronakrise bei einem Großteil der Produkte – beispielsweise Tiefkühlpizzen – eine deutlich erhöhte Nachfrage fest. Diese werde über bestehende Produktionskapazitäten so weit wie möglich abgedeckt, heißt es. Inzwischen arbeite man bereits im Vier-Schicht-Betrieb. Immerhin seien knapp 500 feste Mitarbeiter und etwa 90 Leiharbeiter im Einsatz.

Um die Schichten und damit die Aufrechterhaltung der Produktion gewährleisten zu können, würde die Gesamtsituation regelmäßig überprüft, heißt es bei Ospelt weiter. Und: Die Ospelt-Gruppe habe schon Anfang Februar vorbeugend eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Maßnahmen zur Prävention und Sicherstellung der Betriebsführung veranlasst habe. Grundsätzlich habe die Firma als Hersteller in der Nahrungsmittelbranche in allen Bereichen aber schon immer hohe Hygienestandards eingehalten, Stichworte sind: Hygieneschleusen, Anleitungen zum Händewaschen, Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln, Schutzkleidung und so fort. Zusätzlich habe man die Desinfektionsmöglichkeiten sowie die Reinigungstätigkeiten im gesamten Unternehmen nochmals kräftig ausgedehnt. Seit dem 16. März werden bei allen Mitarbeitenden der Gruppe zusätzlich und prophylaktisch Temperaturmessungen durchführt.

Dass die Nachfrage aktuell weiter steigt, bestätigt auch Nick Brehmer. Der Werkleiter der Firma Dr. Schär in Apolda versicherte aber, dass man die Bestellungen bedienen könne. Wo notwendig habe man die Kapazitäten bereits entsprechend ergänzt oder werde das noch tun. Die Produktion sei jedenfalls sichergestellt. Mit Blick auf Corona könne man im Bedarfsfall obendrein von den Erfahrungen und Regelungen des Südtiroler Mutterbetriebes profitieren. Aktuell würde man beim „Meisterbäcker Brot“ den stärksten Nachfrageanstieg verzeichnen, so Brehmer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Angesichts der stark gestiegenen Nachfrage nach Filinchen & Co. meint Markus Heinemann, Junior-Chef der WHG Weißenfelser Handelsgesellschaft, zu der die Gutena Nahrungsmittel Apolda gehört, dass man jetzt froh wäre, die geplante neue Anlage zur Produktionserweiterung in Apolda (unsere Zeitung berichtete) schon verfügbar zu haben. Die millionenschwere Investition ist für 2020 vorgesehen. Dennoch: Das Team sei bestens vorbereitet. „Wir alle geben derzeit 120 Prozent“, zeigt sich Heinemann stolz auf die Belegschaft.