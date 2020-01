Apolda: Die SG Moorental konnte über 500 Euro an Spendengeldern an den Vertreter des Kinderhospiz Mitteldeutschland, Felix Kalbe (2.v.r.) übergeben. Mit ihm freuen sich SG-Präsident Dirk Schütze (rechts) sowie der Spieler der Ersten Männermannschaft, Lars Facklam (links), sowie Vereins-Vize Eric Scherneck.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apoldas SG Moorental unterstützt Kinderhospiz

Bis in den frühen Abend hinein wurde am Sonntag in der Apoldaer Dreifeldhalle noch Fußball gespielt. Neun Mannschaften aus Apolda, Weimar, Ermstedt, Zottelstedt und so fort waren bei der achten Veranstaltung im Rahmen der Hallen-Winter-Turniere dabei.

Ausgerichtet wurden die Spiele von der SG Moorental. Neben dem Spaß am Spiel stand bei all dem ein ernster Zweck im Hintergrund. So wurden Spenden gesammelt. – Und das nicht zu knapp. So konnte SG-Präsident Dirk Schütze dem Vertreter des Kinderhospizes Mitteldeutschland, Felix Kalbe, über 500 Euro überreichen. Zu den Beträgen aus den beiden Spendenboxen kam die tolle Summe von fast 400 Euro aus der Weihnachtsfeier der SG ebenso hinzu wie die Prämie aus dem Bürgermeisterpokal. Diese 92,50 Euro packte der VfB Apolda mit auf die Summen drauf. Hinzu kam weiteres Geld. Felix Kalbe dankte herzlich für die Unterstützung der Einrichtung, die Kindern und deren Familien, die keine leichte Zeit haben, Gutes tut. Das erste von zwei Winterturnieren galt Unterstützer Dr. Heiko Schneider, Medigra – Arztpraxen. Das zweite Turnier war der unterstützenden Apotheke am Brauhof gewidmet, so Dirk Schütze. Ebenfalls gespielt hatten am Wochenende nicht nur die Männer, sondern auch die G-Junioren, Ü 32 und die F-Junioren.