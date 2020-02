Blick auf das Gebäudeensemble an der Bachstraße in Apolda nach dem Großbrand.

Apolda. Am 17. Februar 2010, einem Aschermittwoch stehen sechs teils historische Häuser in der Bachstraße und am Alexander-Puschkin-Platz in Flammen

Aschermittwoch in Apolda machte Namen unrühmliche Ehre

Zehn Jahre ist es nun her, dass der schwere Brand in der Apoldaer Innenstadt wütete. Sechs teils historische Gebäude im Bereich Bachstraße/Alexander-Puschkin-Platz wurden damals von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen – Dachstühle stürzten ein, Gebäudeteile mussten abgerissen werden. Dass das Ausmaß nicht noch verheerender war, dafür sorgte ein fast elf Stunden währender Kampf, den über 80 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Region bei eisigen Temperaturen für sich entschieden.

Eine unermüdliche Ausdauer brachten aber nicht nur die Floriansjünger auf, sondern in der Folge auch die Bewohner und Mitarbeiter der Wohnungen und Geschäfte, die durch das Brandereignis am 17. Februar – zynischerweise einem Aschermittwoch – zerstört worden waren. Einer von ihnen ist Peter Bliefert, der Inhaber des Farben- und Tapetengeschäftes samt Immobilie. In der Nacht zum Jahrestag des Ereignisses habe er unruhig geschlafen. „Man denkt, das könnte immer wieder passieren. Aber man kann das nicht beeinflussen“, resümiert der Unternehmer. Am 17. Februar 2010 entsteht Millionenschaden in der Innenstadt von Apolda Das Löschwasser der Feuerwehr gefror wegen der vorherrschenden Minusgrade. Foto: Peter Michaelis Etwa 300.000 Euro Schaden waren allein an diesem Gebäude entstanden. Die Versicherung habe sich sehr kooperativ gezeigt. Das Haus wurde entkernt, Gebäudeteile im Hof wurden abgerissen, nur die Fassade blieb erhalten – und da die Baupreise schon damals stetig stiegen, reichte das Geld für die Restauration des Obergeschosses nicht aus. Ungefähr anderthalb Jahre dauerte es, bis das Farben- und Tapetengeschäft wiedereröffnen konnte, bis zum 1. Juni 2011. Die gesamte Höhe des Schadens wurde nie genau beziffert, er muss aber deutlich siebenstellig gewesen sein, da das Feuer auch in der Filiale der Müller-Drogerie wütete und den Konzern ebenfalls in ein Ausweichquartier zwang. Ermittlungen der Kripo ohne Erfolg Ausdauer, die schlussendlich nicht von Erfolg gekrönt wurde, brachten wiederum die Beamten der Kripo auf. Eine 20-köpfige Sonderkommission analysierte die Puzzle-Teile, das Gutachten der Brandursachenermittler und setzte am Ende sogar eine 30.000 Euro schwere Belohnung aus. Mehr als 100 Personen seien damals befragt worden. Zwischenzeitlich gab es über ein Dutzend konkrete Spuren – doch allesamt ohne ein Endergebnis. Für den Fall, dass es kein Unfall war und sich ein neuer Ermittlungsansatz mit dem Verdacht einer schweren Brandstiftung ergebe, ist eine Wiederaufnahme der Ermittlungen jederzeit möglich. Ein solches Delikt verjährt erst 20 Jahre nach der Tat.