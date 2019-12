Asperger-Autistin kämpft um Unterstützung vom Amt

Mit ihrer modernen Brille und ihrer gewählten Ausdrucksweise wirkt die 21-jährige Sophie Lothring schon ein bisschen wie die Studentin, die sie werden möchte. Dennoch wäre es der Berufsschülerin aus Triptis, die an der Staatlichen Berufsbildenden Schule (SBBS) für Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik in Gera im zweiten Ausbildungsjahr zur Staatlich geprüften Sozialassistentin mit Fachhochschulreife ist, ohne die Unterstützung ihrer älteren Schwester Anja nicht möglich, den Schulalltag zu meistern.

Sophie ist Asperger-Autistin und Anja ihre Schulbegleiterin. Anja, die eine Ausbildung im sozialen Bereich hat, schreibt teilweise für Sophie mit, gibt ihr Halt und Struktur in Zeit und Raum, schirmt sie vor Reizüberflutung ab, sorgt für Ordnung, wenn Abläufe durcheinandergeraten und alles zu viel wird. Inklusion hin oder her – seit August 2018 wird Anja Lothring vom Landratsamt Saale-Orla-Kreis hierfür nicht mehr bezahlt.

„Ohne Anja könnte ich mich nicht konzentrieren, würde nichts mehr mitkommen und in Depressionen verfallen“, sagt Sophie Lothring. „Sie wäre so gestresst und unter Druck, dass sie gar nichts mehr hinkriegen würde“, ergänzt die Schwester. Ihre ganze Schullaufbahn über ist Sophie Lothring schon auf Schulbegleitung angewiesen. Im Anschluss an die Mittlere Reife absolvierte sie eine Ausbildung zur Staatlich geprüften Sozialbetreuerin an der SBBS Gera. Note: 1,4. Nach dem Fachabitur möchte sie ein Studium im sozialen Bereich aufnehmen.

Gefühl von Diskriminierung

Die Familie tut mit Liebe, Geduld und Aufopferung alles, um Sophie den Weg in ein eigenständiges Leben zu ebnen. Nachdem es in der 7. Klasse mit der damaligen Schulbegleiterin nicht passte, stellte sich Anja zur Verfügung und brach hierfür sogar eine weiterführende Berufsqualifikation ab. Bezahlt wurde die Eingliederungshilfe vom Landratsamt über ein persönliches Budget. Seit dem Schuljahr 2018/ 2019 wird die Schulbegleitung für die inzwischen volljährige Sophie, nicht mehr gewährt, obwohl dies möglich wäre. „Ich fühle mich diskriminiert“, erklärt sie. „Es ist verdammt schwer im Moment, aber ich muss weitermachen – und ich will“, sagt die 21-Jährige. Anja Lothring arbeitet seitdem unentgeltlich.

Bereits seit einigen Jahren gewährt das Amt die Schulbegleitung nicht mehr in Vollzeit. Dorothee Lothring, eine zierliche Frau Anfang 50, kämpft wie eine Löwin für ihre Tochter. Für die Mutter und ihre drei weiteren Töchter, die gemeinsam in bescheidenen Verhältnissen in einem Reihenhaus zur Miete wohnen, ist klar: „Wir halten zusammen, um Sophie eine berufliche Zukunft zu ermöglichen.“

Im Auftrag der Familie streitet die Geraer Fachanwältin Annette Steuber mit dem Landesverwaltungsamt in Meiningen, um rückwirkend für das Schuljahr 2018/ 2019 Eingliederungshilfe zu erhalten. Gegen den Negativ-Bescheid des Landratsamtes vom Dezember 2018 war die Anwältin im Januar in Widerspruch gegangen. Dieser wurde vom Landesverwaltungsamt im November als unbegründet zurückgewiesen. „Es konnte keine Teilhabebeeinträchtigung (…) festgestellt werden“, heißt es. Die Anwältin wird noch im Dezember dagegen klagen. Mit Hilfe des Geraer Anwalts Dirk Birner befindet sich Familie Lothring zudem im Widerspruchsverfahren für das laufende Schuljahr mit dem Landratsamt. Um zu beschleunigen, hat Rechtsanwalt Birner zusätzlich im Eilverfahren beim Sozialgericht Altenburg gegen das Landratsamt geklagt.

Keine Auskunft von den Ämtern

Per Beschluss vom 10. Oktober wurde der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt. Hierin heißt es: „Die Ausübung des angestrebten Berufs ist mit (…) den bestehenden Einschränkungen nicht vereinbar.“ „Der Beschluss wird am Landessozialgericht in Erfurt nochmals eingehend geprüft“, erklärt der Direktor des Sozialgerichts Altenburg Bernhard Fischbach.

Margot Rauch vom Landesverwaltungsamt möchte sich aus Datenschutzgründen nicht zur Sache äußern. Ebenso das Landratsamt. „Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises äußert sich bereits aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht über laufende Verfahren“, verweist Pressesprecherin Brit Wollschläger auf Anfrage dieser Zeitung auf eine entsprechende Erklärung des Rechtsamtes der Verwaltung.

Sophie Lothring befindet sich in der grotesken Situation, dass ihr die Eingliederungshilfe verwehrt werden soll, weil sie einerseits zu wenig und andererseits gleichzeitig zu sehr beeinträchtigt sei. Pikant ist vor allem, dass sich diese völlig konträren Einschätzungen auf dasselbe Gutachten einer Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie vom Januar 2019 beziehen.

„Einerseits läuft Sophie angeblich fit wie ein Turnschuh, andererseits ist sie angeblich zu behindert und kann gar nichts. Das Gutachten wird immer dazu verwendet, ihr etwas zu verwehren“, ärgert sich Anwältin Steuber. „Bis jetzt wurde das Gutachten so ausgelegt, dass sie alles alleine kann und plötzlich ist sie gar nicht in der Lage, den Beruf auszuüben. Das ist ein riesiger Widerspruch“, schließt sich Rechtsanwalt Birner an. Dass Sophie bereits erfolgreich ein Praktikum absolviert hat und jene Berufsteile überhaupt nicht anstrebt, die Autisten womöglich tatsächlich verschlossen seien, werde dabei schlicht übergangen.

Hintergrund: Asperger-Syndrom

Das Asperger-Syndrom ist eine vergleichsweise milde Form der Autismus-Spektrum-Störungen, mit der keine Intelligenzminderung einhergeht.

Dennoch handelt es sich um eine komplexe und tiefgreifende seelische Störung; um eine unsichtbare Behinderung.

Betroffene können Reize oft nicht gut verarbeiten, sind teilweise sehr schwierig, verhaltensauffällig und reagieren zum Teil extrem.

Was den Schulalltag für Asperger-Autisten zur Herausforderung macht, ist vor allem auch die fehlende Vorhersehbarkeit.

Autismus beruht nicht auf Erziehungsfehlern, er ist angeboren.