Auf Methamphetamin unterwegs - Gegen Zaun geknallt - Demoliert und geflüchtet

Zeulenroda-Triebes Das sind die Polizeimeldungen aus Zeulenroda-Triebes

Berauscht zwischen Pahren und Förthen unterwegs

Am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 23-jährigen Fahrer eines Pkw der Marke BMW, der die Verbindungsstraße zwischen Pahren und Förthen befuhr. Es stellte sich heraus, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

80-Jähriger knallt gegen Zaun

Am Sonntag gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Kia-Fahrer die Leitlitzer Straße in Richtung Pausaer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Kraftfahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,80 Promille an. Die Weiterfahrt wurde untersagt, und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

PKW im Bungalowdorf beschädigt

Zwischen Freitag und Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Citroen, der auf dem Parkplatz des Bungalowdorfes Zadelsdorf abgestellt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter der 03661 6210 entgegen.

