Baumaschinen-Diebstahl im Weihnachtsfrieden

Mellingen. Baumaschinen im Wert von etwa 31.000 Euro wurden in Mellingen gestohlen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 22. und 23. Dezember Zugang zum Gelände der Firma. Sie entfernten sich in unbekannte Richtung. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann oder die Tat beobachtet hat, wurde gebeten, sich bei der Polizei-Inspektion Weimar unter 03643/8820 oder über pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Schock nach Überschlag

Buttelstadt. Ein auf dem Dach liegender Pkw Hyundai ohne Insassen zwischen Buttelstedt und Nermsdorf wurde der Polizei am Mittwoch gemeldet. Gegen 7 Uhr war der Pkw in einer Linkskurve etwa 200 Meter vor Buttelstedt mit unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich anschließend zwei Mal auf dem angrenzenden Feld überschlagen. Der 24-jährige Fahrer erlitt einen Schock und verließ zu Fuß die Unfallstelle. Er kam leicht verletzt ins Klinikum. Am Pkw entstand Totalschaden im Wert von rund 5000 Euro.

Diebstahl ohne Skrupel

Rauschgift und anderes

Weimar. Bei einer Personenkontrolle zur Coronaschutzverordnung wirden am Mittwoch gegen 23 Uhr im Bereich der Moskauer Straße in Weimar angetroffen. Alle hatten sie keinen triftigen Grund, sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen zu halten. Zudem stammen sie aus unterschiedlichen Haushalten. Bei einer freiwilligen Dursuchung einer weiblichen Person fanden die Beamten eine geringe Menge Crystal. Bei einer weiteren Durchsuchung der mitgeführten Sachen der weiblichen Person wurde eine weitere Kleinstmenge Rauschmittel aufgefunden. Die Personen müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen die geltende Coronaschutzverordnung verantworten. Auf die weibliche Person kommt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt hinzu.

Mit 1,47 Proimille

Blankenhain. Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend wurde ein 64-jähriger Peugeot-Fahrer in Blankenhain gestoppt. Er hatte Ausfallerscheinungen beim Fahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme ins Klinikum gebeten und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.