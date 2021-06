Bei Flucht Beweise liegen lassen - Nach VW-Unfall abgehauen

In mehreren Fällen flüchteten am Wochenende Unfallverursacher (Symbolbild).

Rudolstadt Das sind die Polizeimeldungen aus Rudolstadt und Umgebung

Unfallflüchtiger hinterlässt Hinweise

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeug-Führer mit seinem Fahrzeug die komplette rechte Seite eines Skoda, der in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand der Keilhauer Straße in Rudolstadt geparkt war. Der Verursacher entfernte sich danach pflichtwidrig in unbekannte Richtung. An der Unfallstelle konnten die Beamten Teile vom Verursacher-Fahrzeug auffinden und sicherstellen.

VW im Rudolspark beschädigt

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Samstag zwischen 16:15 Uhr und 18:15 Uhr einen VW Passat, der im Rudolspark in Rudolstadt geparkt war. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Saalfeld für beide Fälle unter der Telefonnummer 0371 560 entgegen.

