Eine Polizistin und eine Krankenschwester haben einem jungen Mann in Saalfeld vermutlich das Leben gerettet.

Bewusstlos und blutend auf der Straße: Frauen retten 21-Jährigem das Leben

Dieser Einsatz zweier Frauen war für einen 21-Jährigen lebensrettend: Der junge Mann lag Sonntagmorgen gegen 2:30 Uhr bewusstlos auf der Paul-Auerbach-Straße in Saalfeld - mit einer stark blutenden Beinfraktur. Vermutlich war er mit mehreren Kumpels zuvor von einer nahegelegenen Veranstaltung gekommen und hatte im alkoholisierten Zustand den Glaseinsatz eines ehemaligen Pförtnerhäuschens zertreten. Eine Beamtin der Landespolizeiinspektion Saalfeld kam zufällig in Begleitung ihrer Freundin, einer Notfallschwester der Saalfelder Klinik, ebenfalls von der Veranstaltung und bemerkte den Verletzten.

Unverzüglich begannen die beiden Helferinnen mit der Erstversorgung der stark blutenden, offenen Unterschenkelverletzung, indem sie die beeinträchtigten großen Blutgefäße abbanden. Bis zum Eintreffen des Notarztes versuchten sie unermüdlich, den jungen Mann zu stabilisieren.

Offener Bruch am Unterschenkel und Aortenabriss

Seine Kumpels waren so betrunken, dass sie nicht in der Lage waren zu reagieren. Wie sich später herausstellte, hatte der 21-Jährige einen offenen Bruch am Unterschenkel und einen Aortenabriss. Ohne das beherzte Eingreifen der Retter wäre er wahrscheinlich verblutet.

Wie wichtig die Erstversorgung ist, zeigt ein tragisches Beispiel vom Wochenende: Ein 28-Jähriger war bei einem Auto-Unfall in Hessen schwer verletzt worden. Die anderen Mitfahrer ließen ihn am Unfallort zurück, er starb später im Klinikum Fulda.