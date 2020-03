Beziehungswerkstatt Jena: Coronakrise und Isolation kann Chance für Neuanfang sein

Corona zwingt viele Paare ins Homeoffice oder zum Abwarten nach Hause. Durch diese plötzliche Nähe, der kaum auszuweichen ist, können Auseinandersetzungen mit dem Partner eskalieren. Jüngst vermeldete die Global Times, dass durch die Corona-Quarantäne in China die Scheidungsrate stark angestiegen sei. Die Beziehungswerkstatt Jena liefert dazu Erklärungen und Tipps für die Zeit des engen Zusammenlebens.

Klare Absprachen und Regeln nötig

Leiter der Praxis Gerhart Streicher sieht die Ursache für Beziehungsprobleme in unserer Kultur, in der es so viele Möglichkeiten zur Ablenkung gebe. „Aber wenn Paare für ein paar Wochen so eng zusammenleben und arbeiten, funktionieren diese Mechanismen nicht mehr.“ Daher sei es wichtig, sich so konkret wie möglich abzusprechen, wer wann wie viel Nähe oder Abstand brauche. „Es hilft, sich für das Arbeiten in verschiedene Zimmer zu begeben und zum Beispiel nur zu den Mahlzeiten zusammenzukommen oder bestimmte Rituale wie den gemeinsamen Waldspaziergang am Morgen zu pflegen“, sagt der Beziehungsexperte.

Rechthaberei und Harmoniebedürfnis problematisch

Monica Streicher, die mit ihrem Mann die Beziehungswerkstatt leitet, macht noch andere Gründe für Paarprobleme aus: „Wir alle haben gelernt, danach zu streben, recht zu haben. Aber ein Sich-Zeigen in der Verschiedenheit und das Zulassen unterschiedlicher Meinungen fällt vielen von uns schwer.“ Dazu komme das Bedürfnis nach Harmonie, die unter allen Umständen aufrecht erhalten werden solle, egal wie. „Dahinter steckt die Angst, nicht geliebt zu werden“, erklärt die Fachfrau.

Doch dort, wo Menschen eng zusammenleben, brauche es die Auseinandersetzung. Man müsse dabei schauen, was dahinter stecke. „Es ist besser, einander Fragen zu stellen, als mit Argumenten zu reagieren“, sagt sie. Oft würden sich über die Jahre Vorurteile gegenüber dem Partner einschleichen und durch Fragen könne das Gegenüber wieder neu kennengelernt werden. „Es kann unheimlich bereichernd sein, wenn Paare unterschiedliche Perspektiven zulassen können.“

Neuanfang so oder so

Fazit: „Diese Extremsituation, wie sie von vielen Menschen gerade erlebt wird, kann dazu führen“, so Gerhart Streicher, „dass Paare erkennen, dass die Partnerschaft nicht mehr trägt und dass ein Neuanfang nur allein gewagt werden kann.“ Die Krise könne jedoch auch eine Chance für einen Neuanfang und inneres Wachstum innerhalb der Paarbeziehung sein, weil es mehr Möglichkeiten für Gespräche und Zeit zur Besinnung gebe.

