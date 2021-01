Oberhof Arnd Peiffer hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof den zehnten Platz erobert. In der Verfolgung verbesserte er sich um 37 Ränge.

Biathlet Peiffer in Oberhof von Rang 47 auf Top-Ten-Platz

Nach der Enttäuschung im Sprintwettbewerb mit drei Schießfehlern, Platz 47 und einem Rückstand von 2:21 Minuten beim Start ins Verfolgungsrennen präsentierte sich Arnd Peiffer wie ausgewechselt. „Dass es zu Platz zehn reichen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das ist ein versöhnliches Verfolgungsrennen“, sagte der 33-Jährige, der neben dem Kanadier Christian Gow als einziger Skijäger ohne Schießfehler blieb.

Auch für Erik Lesser lief es nach Platz 25 im Sprint wesentlich besser. Zwar drehte der Oberhofer Lokalmatador zwei Strafrunden, verbesserte sich dennoch auf Rang elf. „Am Ende war nicht mehr viel im Tank drin, aber ich bin dennoch zufrieden“, sagte der 32-Jährige.

Peiffer und Lesser präsentierten sich in der Loipe mit starken Laufleistungen. „Das zeigt, dass wir gut dabei sind und gibt uns Selbstvertrauen nach dem kleinen Dämpfer im Sprint“, sagte Bundestrainer Mark Kirchner.

Die Podestplätze waren nach den Rückständen im Sprint für die deutschen Skijäger aber zu weit entfernt. Sturla Holm Lägreid, Johannes Dale und Tarjei Bö liefen erneut zu einem norwegischen Dreifachtriumph. Peiffer landete als Zehnter exakt 26 Sekunden hinter dem Bronzerang.

Für die deutschen Frauen ging der Weltcup derweil enttäuschend weiter. Im 10-km-Jagdwettbewerb fiel die an Nummer 14 gestartete Franziska Preuß nach zwei Schießfehlern sogar auf Rang 18 zurück. „Es war ein schlechtes Rennen. Warum kriegen es die anderen hin und wir nicht? Das nervt mich selbst am meisten. Das Gesamtpaket passt gerade nicht zusammen“, sagte die 26-Jährige enttäuscht.

Während Vanessa Hinz und Janina Hettich die Plätze 21 und 28 belegten, erlebte Denise Herrmann vollends einen Tag zum Vergessen. Die einstige Skilangläuferin musste sieben Mal in die Strafrunde und wurde nach Startplatz 15 noch auf Rang 32 durchgereicht. „Man darf sich keine Fehler erlauben, wir konnten das punktuell schon zeigen. Aber wir verkaufen uns derzeit unter Wert und das ist nicht unser Anspruch“, sagte Herrmann.

Hinter den beiden Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland schaffte die Österreicherin Lisa Hauser wie schon tags zuvor im Sprint als Dritte den Sprung auf das Siegertreppchen.

Am Sonntag geht der erste Teil des Oberhofer Weltcups zu Ende. Um 11.30 Uhr wird die Mixed-Staffel auf die Strecke geschickt, das Single-Mixed-Rennen beginnt um 14.40 Uhr. Der Sprint der Männer läutet am Mittwoch (14.30 Uhr) den zweiten Teil des Weltcups am Grenzadler ein.