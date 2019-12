Biber hinterlassen zunehmend Spuren

Die Biber erobern sich auch entlang der Ilm im Weimarer Land immer mehr Lebensräume zurück. Anfang Juni stellte unsere Zeitung in diesem Zusammenhang die beiden seinerzeit frisch ausgebildeten Biberberater Uwe Herffurth und Udo Oehler vor, die sich um die streng geschützten Nager kümmern und Konflikte – etwa durch Verbiss an Gehölzen – mit den Menschen möglichst zu entschärfen suchen. Dieses durch Wissensvermittlung, was in der Folge möglichst zu mehr Verständnis beitragen soll, aber auch durch praktische Tipps zu Schutzmaßnahmen.

Seit sich die Männer also verstärkt um dieses Thema kümmern und als Ansprechpartner fungieren, gehen auch aus der Bevölkerung tendenziell mehr Hinweise auf die Tiere ein.

So meint Uwe Herffurth auf Basis eines Zwischenberichtes, dass die Erfahrung inzwischen lehre, dass die Biber in der kühleren Jahreszeit dazu übergehen, sich an Bäumen und Sträuchern gütlich zu tun, weil sie weniger andere Pflanzennahrung mehr finden. Dieses sei an vielen Stellen entlang der Ilm zischen Großheringen und Weimar nachzuweisen.

Uwe Herffurth geht nun davon aus, dass in diesen Bereichen mittlerweile fünf bis bis zehn Reviere bestehen. Um die 20 Biber dürften sich in diesen aufhalten. Allein im Abschnitt Zottelstedt-Mattstedt seien drei Biberfamilien zu Hause.

Ein Exemplar habe sich unlängst offenbar auch im „Kalkteich“ bei Heusdorf angesiedelt. Allerdings sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses Exemplar jüngst unter die Räder eines Fahrzeugs kam, als es auf Futtersuche war und dabei eine Straße überquerte.

Ein schon stark verwester Biber sei neulich auch in der Ilm in Zottelstedt gefunden worden.

An dieser Stelle verweist Uwe Herffurth nochmals darauf, dass tot aufgefundene Biber bei der Unteren Naturschutzbehörde zu melden sind.

Weitere Hinweise auf Biber habe es außerdem aus Tiefurt und Mattstedt (Poche) gegeben. So habe sich auch der ehemalige Gastwirt und leidenschaftliche Angler Hans Siegler bei ihm gemeldet, um im Scherz zu fragen, ob man Biber denn auf der „Poche“ auf die Speisekarte setzen könne, berichtet Uwe Herffurth. Er habe ihm geantwortet, dass eben gerade die Jagd auf diese beliebte „Fastenspeise“ vor rund 400 Jahren zur Ausrottung des Bibers in der Ilm geführt habe. Ob die „Poche“ seinerzeit daran beteiligt war, hätte man indes nicht herausfinden können, meinte Uwe Herffurth augenzwinkernd. Hintergrund des Anrufs von Hans Siegler sei die Tatsache, dass Biber mehrere Obstbäume als Winterfutter genutzt hatten und zudem einig Weiden starke Bissspuren aufweisen. Letztlich sei da nichts mehr zu retten gewesen, so Herffurth.

Er rät deshalb dazu, alle potenziell gefährdeten Bäume mit einem Maschendrahtschutz zu versehen. Möglich sei es auch, einen Spezialanstrich aufzutragen.

Ob eine Kunststoffwasserleitung Schaden nehmen kann, diese Frage verneint der Experte. Der Biber nämlich gehe nur dann an Kunststoff, wenn sich darunter schmackhaftes Holz befindet, also auch an Baumschutzmanschetten.

Uwe Herffurth bietet an, ihn bei solchen oder ähnlichen Fragen zu kontaktieren. Auch für weitere Hinweise auf Biber ist er dankbar. Telefonische melden kann man sich unter: 03644 / 553519.

Bei Interesse sei er auch bereit, Informationsveranstaltungen durchführen und einen Film zur Wiederansiedlung des Bibers zu zeigen, so Herffurth.

Das macht Sinn, schließlich: Ein Ende der Rückeroberung auch der Ilm ist längst noch nicht abzusehen.