Auf den Spuren einer Legende: Victoria Stirnemann wird von ihrer Mutter trainiert

Kürzlich wurde Gunda Niemann-Stirnemann in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Als dreimalige Olympiasiegerin, 19-malige Weltmeisterin und 98-malige Weltcup-Siegerin war das fast überfällig. Tochter Victoria schaute sich die kurze Film-Zusammenfassung, die die Karriere ihrer Mutter würdigte, an. „Das war aufregend, aber auch berührend.“ Weil der Film nicht nur die Triumphe und Medaillengewinne widerspiegelte, sondern auch Stürze und Tränen zeigte. „Schon toll, was meine Mutter über viele Jahre geleistet hat. Sie hat sich immer wieder aufgerappelt und durchgebissen.“

Erst 17 ist Victoria jetzt, ein Alter in dem Gunda noch gar nicht mit Eisschnelllaufen begonnen hatte, sondern sich anderen Sportarten wie Leichtathletik oder Volleyball widmete. Auch Victoria nahm einen kleinen Umweg, war so mehrere Monate von Judo fasziniert. „Als ich aber mal an der Bande stand und die Kinder auf der Eisbahn sah, wollte ich das unbedingt auch versuchen.“ Und sie hatte großen Spaß in den Schlittschuhen, „obwohl ich anfangs eine Bruchpilotin war und ständig gestürzt bin.“

Vordere Weltcup-Platzierungen bei den Junioren

Doch sie ist immer wieder aufgestanden, nahm den Weg über die Sportschule und entwickelte sich beim ESC Erfurt kontinuierlich weiter. Im letzten Winter gelangen ihr die ersten vorderen Weltcup-Platzierungen bei den Junioren, sie gilt über 1500 und 3000 Meter als großes Talent, auch wenn alle Seiten zu hohe Erwartungen bremsen. Alle voran die Eltern. Aber auch ESC-Vereins-Geschäftsführer Marian Thoms versucht zu relativieren. „Sie hat zweifellose besondere Befähigungen, aber das ist noch längt keine Garantie für internationale Erfolge.“ Victoria, die er im Umgang als „ungemein angenehm und freundlich“ bewertet, müsse sich alles „hart erarbeiten“. Was sie auch tut. Wie die Mutter.

Gunda Niemann-Stirnemann war bekannt dafür, im Training noch mehr als andere zu schwitzen, unerbittlich gegen sich selbst zu sein, enormen Ehrgeiz zu besitzen. Seit fast zwei Jahren trainiert sie nun Victoria – „schön, denn niemand kennt mich besser“. Doch auch wenn der Sport viel Raum und Bedeutung besitzt, sagt die Eisschnellläuferin des Jahrhunderts: „Zuerst ist Victoria meine Tochter. Das ist das Wichtigste, darauf bin ich stolz.“ Letztlich könne man nur versuchen, keine Vergleiche anzustellen, den Druck so gering wie möglich zu halten. „Von unserer Seite kommt er nicht. Victoria ist noch jung, sie ist eine eigene Persönlichkeit, weiß, dass sie unsere vollste Unterstützung hat, egal, wie ihre Karriere verläuft.“

Eisschnellläuferin Victoria Stirnemann beim Fotoshooting in der Erfurter Innenstadt. Foto: Sascha Fromm

In der Trainingsgruppe, so Victoria, genieße sie keine Sonderstellung, „Ich werde genauso behandelt wie die anderen auch.“ Sie würde die grandiosen Erfolge ihrer Mutter, die in die Namensnennung der Eis-Halle in Erfurt mündete, auch nicht als Last spüren: „Ich sehe sie eher als Ansporn“. Dafür trainiert sie hart, unter anderem auch mit Claudia Pechstein, die einst schon Mitstreiterin und Konkurrentin der Mutter war und mit 47 immer noch ihre leistungssportlichen Runden auf dem Eis dreht.

Ausbildung zur Bundes-Polizeimeisterin

Fernab der Bahnen macht Victoria eine Ausbildung zur Bundes-Polizeimeisterin, sie weiß aber ihre Freiheiten zu schätzen. Auch, dass sie als junge Frau schon viel in der Welt umher kommt sei ein „gewisser Luxus“, obwohl „es oft nur die Hallen und das Umfeld sind, die wir sehen.“ Aber Norwegen und Finnland würden ihr als Länder gefallen, ebenso Spanien, fast zwangsläufig auch Holland. Denn ihr Freund, Patrick Roest – auch ein Eisschnellläufer – stammt von dort.

Bald geht es für Victoria in die Schweiz, in die Heimat ihres Vaters Oliver, zur Jugend-Olympiade nach St. Moritz. Dort will sie die Leistungen der letzten Monate bestätigen, ohne Druck aufkommen zu lassen. Wie sehr sie jedoch schon in der Öffentlichkeit gefragt ist, zeigt die Einladung in die MDR-Talksendung „Riverboat“. Dort ist sie am 10. Januar zu sehen. Und sie wird wohl die Frage beantworten müssen, ob es eine Bürde ist, Tochter von Gunda Niemann-Stirnemann zu sein. Sie lacht dann bestimmt und sagt „nein“.