Neuauflage von Connells-Album: Soundtrack für Abschlussklassen ("'74-'75": Wir zeigen beide Videos)

Erfurt. Laut Mythos sind The Connells ein One-Hit-Wonder, doch die Band hat mehr zu bieten als „’74-’75“. Christian Werner über das Album „Ring“.

Sie selbst halten „’74-’75“ für einen untypischen Song ihrer Band. Und trotzdem wird es 1995 der größte Hit für The Connells. Mike Connell, Gitarrist und Komponist des Songs sowie mit seinem Bass spielenden Bruder David Namensgeber der Band, wundert sich dreißig Jahre später immer noch über den Erfolg. Er hätte diesen „Mid-Tempo Döser“ nie als ihr erfolgreichstes Lied auserkoren, wird er in den Liner Notes der aktuellen Neuveröffentlichung des Albums „Ring“ zitiert.

The Connells gelten wegen ihres Trademarksongs für viele heute immer noch als One-Hit-Wonder. Dabei gibt es die Band schon seit Mitte der Achtzigerjahre, sie sind Größen im College-Radio und in der Alternative-Szene mit kleineren Hits. Einige ihrer Alben produzierte Mitch Easter, der auch bei den ersten R.E.M.-Platten hinterm Mischpult saß. 1993 veröffentlichen sie ihr Album „Ring“, mit der Hoffnung, vom Hype um Alternative-Musik zu profitieren.

In den USA ein Flop, in Europa ein Hit

Das Paradoxe: In ihrer Heimat, den USA, macht die Gruppe mit ihrem neuen Werk keinen Stich. Das Album steht auf Platz 199, „’74-’75“ geht gar nicht in die Charts. Eigentlich denken die Musiker schon an die nächste Platte, als der Song in elf europäischen Ländern in die Top Ten aufsteigt und das Video auf MTV in Heavy Rotation läuft.

The Connells - "'74-'75" (Official HD Music Video)

Der Song mag untypisch für die Band sein, doch die bittersüßliche Gitarrenballade passt gut in die Akustik- und Unplugged-Welle Anfang und Mitte der Neunzigerjahre. Man denke nur an Soul Asylums „Runaway Train“.

Das Cover des Albums „Ring“ von The Connells. Foto: Craft Recordings/Concord/Universal

Auch das Video trifft einen Nerv, die Früher-Heute-Aufnahmen von Schülern einer Abschlussklasse aus dem Jahrgang 1974/1975 stammen von der Raleigh’s Broughton High School, die auch vier der Bandmitglieder besucht hatten. Ein bildgewordener Soundtrack für Abschlussklassen.

The Connells spielen kleine Alternativerock-Hymnen

2015 erscheint ein neues Video mit aktualisierten Aufnahmen der Darsteller von damals. Regisseur Mark Pellington hatte bereits mit der Band gearbeitet und weitere bekannte Musikvideos für Branchengrößen gedreht etwa für

Leonard Cohen („Dance me to the End of the World“),

Pearl Jam („Jeremy“),

U2 („One“),

R.E.M. („Drive”) oder

INXS („Beautiful Girl”).

Hier gibt es das Video-Update von 2015, 20 Jahre nach der ursprünglichen Version:

The Connells - "'74-'75" (2015 Update)

Der Rest des Albums besteht zum Großteil aus kleinen Alternativerock-Hymnen, die einen Platz zwischen Blind Melon und Evan Dandos Lemonheads verdient haben, aber wegen der fehlenden Reputation qua ausbleibender Hitsingles und -Alben nie so recht in den Kanon der 90er-Jahre-Musik aufgenommen wurden. Warum man nicht mit weiteren Singleauskopplungen aus "Ring" wie der Akustikgitarren-Meditation „Spiral“ oder dem „Burden“ versucht hat, wird wohl ein Marketing-Geheimnis ihrer damaligen Plattenfirma bleiben.

Dreißig Jahre nach dem Überraschungserfolg erscheint „Ring“ neu gemasterd erstmals auf Vinyl und als Deluxe-Edition auf Doppel-CD mit 34 Titeln, davon 21 Bonus-Tracks mit B-Seiten, Live-Aufnahmen und bisher unveröffentlichten Demos, die wie „New Boy“ sogar dringlicher klingen, als die im Vergleich etwas zu glatt produzierte Albumversion.

The Connells gibt es übrigens immer noch. 2021 erschien nach langer Pause ihr Album „Steadman’s Wake“. Und die Band arbeitet, wie man hört, an neuer Musik.

