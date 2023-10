Programmiertes Chaos

Britta Hinkel ist für ihre beste Freundin Pia Beraterin in allen möglichen und unmöglichen Lebenslagen

Neulich fragt mich meine beste Freundin Pia: „Warst du schon in der wieder eröffneten Drogerie neben deinem Lieblingscafé?“

„Ja, und ich war ziemlich irritiert“, sag ich.

„Wieso? Wegen der Selbst-Scan-Kassen?“, sagt Pia.

„Nö, daran gewöhne ich mich allmählich und freue mich, dass man da meist freie Bahn hat, während die traditionsbewussten Kunden an den letzten noch verbliebenen klassischen Bezahlstätten Schlange stehen“, sag ich.

„Was hat dich denn dann irritiert?“, sagt Pia.

„Die neue Ordnung, die ungewohnte Sortierung der Waren. Ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, dass es bei dem wochenlangen Umbau lediglich darum ging, für jeden Artikel mal eben einen neuen Platz zu finden“, sag ich.

„Du wirst lachen, genau so ging es mir vor kurzem nach dem Supermarkt-Umbau bei uns in der Nähe. Ich hatte totale Orientierungsschwierigkeiten, und brauchte gefühlt ewig, um meine drei Sachen, die ich holen wollte, zu finden. Nichts stand mehr am gewohnten Ort...“, sagt Pia.

„Ich glaube ja, das ist gewollt!“, sag ich.

„Wer hat denn etwas davon, wenn die Kunden ziellos herumirren, um Toilettenpapier, Margarine oder Freilandeier zu finden?“, sagt Pia.

„Bist du denn am Ende tatsächlich mit deinen ursprünglich drei angesteuerten Artikeln an der Kasse gelandet?“, sag ich.

„Naja, ich bin da unterwegs schon noch auf das Eine oder Andere gestoßen, was dann ungeplant im Korb landete. Kam halt zufällig daran vorbei und dachte mir, warum nicht?!“, sagt Pia.

„Ha! Zufällig? Vergiss es! Genau das ist der Plan: Du findest nichts mehr am gewohnten Platz und bei der Suche auf den gewohnten Pfaden wirst du plötzlich unverhofft fündig. Alles Kalkül“, sag ich