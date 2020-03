Auch Garagen schützen vor dem Virus nicht: Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Sonntag, 22. März 2020: Haben Sie eigentlich Zweifel daran, dass das Corona-Virus gefährlich ist? Ich nicht In Spanien starben an einem Tag 400 Menschen daran. In Italien waren es knapp 800 innerhalb von 24 Stunden. Insgesamt gibt es in Italien bereits etwa 5000 Tote infolge des Virus. Die Zahl der Infizierten ist dort doppelt so hoch wie in Deutschland. Hierzulande müsste es demnach 2500 Tote geben. Es sind aber momentan nur an die 100.

Es gibt also offenbar gravierende Unterschiede zwischen beiden Ländern im Umgang mit der tödlichen Krankheit. Meine These: Dass es in Deutschland bislang wesentlich weniger Tote gibt, liegt daran, dass wir offenbar doch mehr mit Bedacht miteinander umgehen. Oder besser gesagt: Nicht miteinander umgehen.

Ist also die Umsicht der deutschen Politik mit ihren Bürgern erfolgreicher? Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zwar eindringlich, aber nicht mit agressiver Wortwahl auf die Corona-Krise reagiert. In Spanien oder Frankreich sehen die Staatschef ihr Land in einer Art Krieg. Abstand halten ist wohl momentan das beste Mittel dem Virus zu entgehen. Da braucht es möglicherweise auch kein mörderisches Vokabular.

Das Robert-Koch-Institut meldet heute immerhin, die Ausbreitung von Corona in Deutschland habe sich verlangsamt. Das wäre ein Erfolg und beweist, dass eine strenge Kontaktvermeidung hilft.

Dennoch gibt es weiter auch in Thüringen Unbelehrbare, die Corona-Partys feiern, als könne ihnen keine Krankheit etwas anhaben. Unter anderem in Erfurt, Kahla, Hermsdorf, Leinefelde und Weimar mussten von der Polizei Menschenansammlungen aufgelöst werden. In der Landeshauptstadt Erfurt hatten sich am Samstagabend etwa 25 Menschen in einer Bar getroffen. Bars wie auch Gaststätten dürfen in Thüringen landesweit nicht mehr öffnen.

Auch in Gartenanlagen oder Garagenkomplexen in Thüringen musste die Polizei private Treffen mit mehreren Menschen beenden. Als wenn eine Garage vor einer Erkrankung schützen kann.

Auch außerhalb von Europa steigt die Zahl der Infizierten übrigens rapide an. In Iran beispielsweise ist von mehr als 1500 Toten die Rede. Dort werden offenbar Ausgangssperren vorbereitet.

Drastische Maßnahmen soll es nun auch in den USA geben. Dort hatte Präsident Donald Trump ja lange versucht, das Problem klein zu reden. Nun trifft die Pandemie das Land mit Macht, besonders die Weltstadt New York. Dort stirbt derzeit etwa jede Stunde ein Mensch an Corona. Eine Studie aus den USA zeigt zudem, dass ein Viertel aller schweren Krankheitsverläufe Menschen trifft, die zwischen 20 und 44 Jahren alt sind. Das Thema geht also uns alle an.

Bleiben Sie also zu Hause. Ich habe heute auch wieder aus dem Home Office geschrieben.

