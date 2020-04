Demonstrieren für Gott – Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Dieses Jahr war der Palmsonntag anders: Der Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke steht bei einer Internetübertragung vom Gottesdienst am Palmsonntag in der St.-Aegidien-Kirche in Heiligenstadt hinter dem Altar. Um eine Ausbreitung des Coronavirus entgegen zu wirken, ist die Prozession, für die jährlich Tausende ins Eichsfeld kommen, abgesagt worden.