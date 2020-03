Der Abstand beginnt zu wirken! - Das Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Montag, 23. März 2020: Wirkt der Abstand, den die Menschen untereinander haben sollen oder wirkt er nicht? Gestern kam ja die zaghafte Meldung des Robert-Koch-Instituts, der Anstieg der Infektionen habe sich verlangsamt. Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass dies damit zusammenhängt, dass es offenbar bundesweit Behörden gibt, die am Sonntag keine Fallzahlen melden. Da schüttelt man verwundert den Kopf. Stell Dir vor, wir bekämpfen eine Pandemie und es gibt Behörden, die machen da am Wochenende nicht mit? Ist das nicht unglaublich?

Dennoch war Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, am heutigen Montag immer noch verhalten optimistisch. Er glaubt zu erkennen, dass das Abstandhalten wirkt, auch wenn es nur ein Anfang sein kann, die Pandemie in Deutschland einzudämmen. Bis Mitte der Woche will er sagen, ob es einen positiven Trend gibt oder nicht. Wie Wieler auch mitgeteilt hat, sind die Betroffenen der Erkrankung im Durchschnitt 45 Jahre alt. Das Durchschnittsalter bei den Verstorbenen liegt bei 82 Jahre. Ein sehr hoher Durchschnitt.

Zu den Betroffenen gehören seit gestern Abend ja auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nun in häuslicher Quarantäne ist, weil ihr behandelnder Arzt infiziert ist. Auch lokale politische Prominenz bleibt nicht verschont. Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche musste ebenfalls in häusliche Quarantäne gehen, weil einer seiner Dezernenten erkrankt ist.

Gestern Abend noch wurde ein erster Ort in Thüringen komplett unter Quarantäne gestellt. Es handelt sich um Neustadt am Rennsteig im Ilm-Kreis. Das wirkt sich auf 900 Menschen aus. Nun muss organisiert werden, wie man den Ort und seine Bewohner versorgt.

Wie die Quarantäne-Fälle entstehen, haben wir bei der Mediengruppe Thüringen, zu der die Ostthüringer Zeitung gehört, nun auch aus erster Hand erfahren. Wir haben nämlich seit heute in Erfurt auch einen Corona-Fall. Die Mitarbeiterin befindet sich allerdings schon seit zehn Tagen im HomeOffice. Am Tag vor dem HomeOffice hatte sie noch Kontakt zu vier Kollegen. Die kommen nun auch in Quarantäne.

Eine Besonderheit gibt es aus Deutschland zur Corona-Verbreitung auch zu berichten. Wir haben nämlich gemessen an den anderen Ländern eine weitaus geringere Sterblichkeitsrate bei Infizierten. Britische Zeitungen haben gerätselt und versucht die Unterschiede herauszuarbeiten, weshalb Deutschland offenbar in einer Sache erfolgreicher ist als andere europäische Länder. Nach Beobachtung der Briten hat Deutschland früher angefangen zu testen und anschließend die Erkrankten konsequenter in Quarantäne geschickt. Dazu hilft offenbar die hohe Zahl an Testlaboren. Deutschland schafft wohl bis zu 160.000 Tests bundesweit. Das sind mehr Tests als andere Länder bisher insgesamt geschafft haben.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise will die Bundesregierung mit einem großen Hilfspaket bekämpfen. Dazu sollen 156 Milliarden Euro neue Schulden gemacht werden. Per Schnellverfahren soll das der Bundestag am Mittwoch, und der Bundesrat am Freitag beschließen. Was in einer Art Notstandszeit alles möglich ist.

Auch das Heimholen von 144.000 deutschen Urlaubern aus dem Ausland wird eine Stange Geld kosten. Das Bereitstellen eines Flugzeugs, das am Flughafen des Urlaubsortes auf die Rückkehrer wartet, löst übrigens das Problem noch nicht allein. Denn häufig sind die Urlauber noch weit vom Flughafen entfernt und es ist nur schwer oder überhaupt nicht möglich, im Urlaubsland überhaupt an den Flughafen zu reisen. Also noch sind lange nicht alle Deutschen zu Hause.