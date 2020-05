Die Presse sei frei - Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (48). Der 3. Mai ist der Tag der Pressefreiheit. Nicht nur ein Thema für Länder, in denen häufig Journalisten ermordet werden. Auch in Deutschland gibt es Bemühungen, die Pressefreiheit einzudämmen. Das geschieht meistens durch Parteien und durch Interessengruppen. Und wird auch in der Corona-Pandemie diskutiert.