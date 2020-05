Greiz – die traurige Berühmtheit - Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (52). So einen Rekord wünscht sich niemand. Der Landkreis Greiz ist nach Beobachtungen des Robert-Koch-Instituts die Region, in der die Zahl der neuen Corona-Fälle deutschlandweit am höchsten ist. Die Statistik dort befördert hat auch die Einführung von Massentests in den vergangenen Tagen. Die immer stärkeren Lockerungen in den Alltagsbeschränkungen gehen übrigens ab sofort auf die Kappe der Länder.