Her mit dem Geld! – Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (40). Gemessen an der Bevölkerungszahl, gibt es momentan kein Land auf der Welt, das so viel Geld zur Vermeidung wirtschaftlicher Probleme durch die Pandemie bereitstellt wie Deutschland. Aber kommt das Geld auch an?