Impfstoff wird produziert – Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (87). Da ist sehr großer Optimismus zu spüren. An der britischen Universität in Oxford wurde ein Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt, der bereits massenhaft auf Vorrat produziert wird. Offenbar hält man das Mittel für erfolgreich, denn noch ist es nicht zur Verwendung freigegeben. Was dahinter steckt.