Profitgier - Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Donnerstag, 30. April: . Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (46). Heute geht es mal um das Lieblingsthema einiger Menschen – die Profitgier. Zum Beispiel wird hin und wieder der Ostthüringer Zeitung Profitgier vorgeworfen, weil wir im Internet Geld für unsere Arbeit nehmen, also so wie alle Menschen, die berufstätig sind und nicht ehrenamtlich wirken. Wir reden hier von einer Profitgier in Höhe von 99 Cent im Monat.