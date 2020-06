Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Bund und Länder legen im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 ein Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro auf. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt Reportern, was die Regierung sich für Hilfen überlegt hat.

Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (81). Anfang März hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Bazooka als Hilfsmittel im Kampf gegen die Auswirkungen der Corona-Krise schon einmal erwähnt. Soll heißen, der Staat haut das Geld nur so raus, um Wirtschaft und private Haushalte über Wasser zu halten. Was jetzt als Monster-Konjunkturpaket inklusive überraschender Mehrwertsteuersenkung und Kinderbonus auf den Weg gebracht wird, kann man aber längst nicht mehr als Panzerbüchse bezeichnen. Katjuscha-Raketenwerfer trifft es schon eher.

Raketenwerfer statt Bazooka – Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Donnerstag, 4. Juni 2020: Viel hilft viel? 130 Milliarden Euro umfasst das gestern am späten Abend von Union und SPD verabschiedete Konjunkturpaket, das das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland am Laufen halten soll. Überraschend ist die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise von sieben auf fünf Prozent beim reduzierten Satz. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Der Raketenwerfer im Detail:

Vom 1. Juli an bis zum 31. Dezember 2020 wird der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt.

Es wird keine Kaufprämie für Benziner und Dieselautos geben. Beschlossen sind höhere Prämien für Elektroautos.

Bei den Stromkosten sollen die Bürger entlastet werden. Dafür soll die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom-Anlagen ab 2021 über Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt abgesenkt werden.

Pro Kind gibt es einen Bonus von einmalig 300 Euro, der mit dem Kindergeld ausgezahlt werden soll. Zudem sollen die Kitas weiter ausgebaut werden.

Die Kommunen bekommen Milliardenhilfen vom Bund. Damit sollen Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen für 2020 und 2021 von Bund und Ländern gemeinsam ausgeglichen werden. Zudem will der Bund weitere Kosten für Unterkünfte übernehmen.

Die Bahn soll vom Bund wegen Einnahmeausfällen in der Corona-Krise Milliarden-Hilfen bekommen. Demnach sollen zur Aufstockung des Eigenkapitals weitere fünf Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Geplant sind außerdem Hilfen von 2,5 Milliarden Euro für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Die Koalitionsspitzen einigten sich auch auf eine zusätzliche Unterstützung in Milliardenhöhe für Branchen, die von der Corona-Krise besonders belastet sind. Vorgesehen sind Überbrückungshilfen im Umfang von maximal 25 Milliarden Euro. Das soll eine Pleitewelle bei kleinen und mittleren Firmen verhindern.

Außerdem soll es steuerliche Entlastungen geben, damit die Liquidität von Firmen gesichert wird und diese Spielräume für Investitionen haben. Die Koalition will außerdem mehr Geld ausgeben etwa für die Künstliche Intelligenz sowie für den Ausbau des neuen superschnellen Mobilfunkstandards 5G. Der digitale Wandel soll auch in der öffentlichen Verwaltung vorangebracht werden.

Deutschlands Wäldern und der Holzwirtschaft soll mit 700 Millionen Euro zusätzlich geholfen werden: Für die Aufforstung, den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern. Nach zwei Dürrejahren begann auch 2020 trocken. Die Holzpreise sind stark gesunken. Vergangenen Herbst hatten Bundesregierung und Länder bereits 800 Millionen Euro Nothilfen für Wälder angekündigt.

Auch das Land Thüringen gibt sich nicht knauserig und schießt mit Geld um sich.

Das sogenannte Corona-Mantelgesetz sieht unter anderem einen Familienbonus von einmalig 100 Euro für jedes Kind bis 18 Jahre vor. Darauf einigte sich die rot-rot-grünen Fraktionen mit der CDU. Für die Monate April, Mai und Juni sollen die Kindergarten- und Hortbeiträge aller Eltern erstattet werden. Davon sollen auch jene profitieren, die ihre Kinder in die Notbetreuung gegeben haben. Unternehmen, die im Zuge der Corona-Krise entlassene Auszubildende übernehmen, sollen einen einmaligen Zuschuss von 2500 Euro erhalten.

Bleiben Sie gesund!

Alle Einträge aus Jörg Riebartschs Corona-Tagebuch gibt es hier.

