Virus eindämmbar - Das Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (62). Viren passen sich an, verändern sich. Das hatte ich bereits geschildert. US-Forscher haben entdeckt, dass das Coronavirus in verschiedenen Regionen unterschiedlich stark auftritt. Und in Frankfurt hat man offenbar etwas gefunden, was das Virus eindämmt.