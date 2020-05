Weltschnellste Pandemie - Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (54). Das ging aber schnell – nach wenigen Wochen war die Corona-Pandemie in Deutschland wieder verschwunden. Zumindest benehmen sich alle so. Auf der Straße Gewusel wie vor der Pandemie. Die Meldungen, was wieder erlaubt ist, überschlagen sich geradezu. Bleibt da noch haften, was sinnvoll ist: Abstand halten, Hände waschen, Gesichtsmaske tragen?