Zweierlei Maß bei Demos ohne Masken - Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (63). In Gera und Jena waren Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen geplant. In Gera fand sie nicht statt, in Jena schon. Erfahren Sie, weshalb offenbar mit zweierlei Maß gemessen wird. Die erste Bilanz der Wiederaufnahme des Profifußballs überrascht – die Fans blieben offenbar tatsächlich zu Hause und informierten sich von dort aus aber die Ergebnisse der Geisterspiele.