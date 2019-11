Carport in Jena-Löbstedt brennt - Feuerwehr muss ausrücken

Fachwerkhaus brennt in Jena komplett aus

Ein Fachwerkhaus ist am Samstagabend in der Alten Straße in Lobeda-Altstadt niedergebrannt. Gegen 20.20 Uhr schossen Flammen aus dem Gebäude, die Einsatzkräfte brauchten Stunden, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen und Glutnester zu löschen. Das junge Paar, das erst vor wenigen Jahren das Haus bezogen hat, war nicht in der Stadt. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

Foto: Jena / Katja Dörn