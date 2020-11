CDU-Bundesspitze: Schipanski und Mohring halten an Posten fest

Die frühere Landtagspräsidentin Dagmar Schipanski will auf dem Bundesparteitag der CDU im Januar erneut für den Vorstand kandidieren. In einer Phase, in der die Partei vor einem tiefgreifenden Wandel stehe, werde Erfahrung in der Spitze benötigt, sagte sie dieser Zeitung. Es gilt als sicher, dass der Landesvorstand die Personalie womöglich bereits auf seiner nächsten Sitzung am 17. November gutheißt. Schipanski (77) gehört dem Vorstand seit 2006 an.

Das zweite Thüringer Mitglied in der Bundesspitze, Mike Mohring (48), sitzt seit Ende 2018 sogar im engsten Führungskreis, dem Präsidium. Allerdings gelten nach dem Abgang als Thüringer Landes- und Fraktionschef seine Aussichten auf einen Verbleib als eher gering, zumal neben dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer auch der Regierungschef Sachsen-Anhalts, Reiner Haseloff, eine Kandidatur erwägen soll. Mike Mohring ist CDU-Direktkandidat für den Bundestag Mohring: „Ich stehe bereit" Mike Mohring plant sein Comeback über die Bundestagskandidatur. Foto: Sascha Fromm Dennoch will Mohring noch einmal antreten. „Ich stehe bereit", sagte er dieser Zeitung. Gebe die Landespartei den Präsidiumsposten auf, sei der Platz für die Thüringer CDU verloren. „Ich würde mir auch deshalb die Unterstützung meines Landesverbands wünschen." Mohring verwies zudem darauf, dass noch nicht rechtlich geklärt sei, ob die CDU auf einem digitalen Parteitag neben dem Vorsitzenden die gesamte Führungsspitze wählen könne. Der Landesvorsitzende Christian Hirte wollte sich nicht konkret zum Bundesvorstand äußern. Auf Nachfrage sagte er nur, dass er „noch einige interne Gespräche" führen müsse . Spitzenkandidatur vor Entscheidung Dies gilt ebenso für die aufgeschobene Frage, wer Spitzenkandidat für die im April geplante Landtagswahl wird. Auch dies soll ein Thema in der Landesvorstandssitzung in einer Woche sein. Parteiintern gilt es als nahezu ausgemacht, dass Hirte wieder für den Bundestag antritt – und der Landtagsfraktionsvorsitzende Mario Voigt die Partei in die Neuwahl führt.

