Erfurt. Die Höhe der Zuschüsse für freie Schulen ist umstritten. Die CDU will tiefer in die Landeskasse greifen als die Regierungsfraktionen. Kommende Woche berät der Landtag.

CDU-Entwurf verspricht freien Schulen in Thüringen 220 Millionen Euro

Mit einem eigenen Gesetz will die CDU-Landtagsfraktion die Finanzierung der freien Schulen in Thüringen sichern und ihnen im kommenden Jahr 220 Millionen Euro überweisen. Die Summe liegt damit noch über dem zwischen Bildungsminister Helmut Holter (Linke) und Schulträgern ausgehandelten Kompromiss von 217 Millionen Euro, der vom Finanzministerin Heike Taubert (SPD) kassiert worden war. „Die Schulen in freier Trägerschaft brauchen endlich eine Planungssicherheit für die kommenden Jahre“, sagte Unionsfraktionsvize Christian Tischner unserer Zeitung.