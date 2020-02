Nützliche Hygieneartikel: Silke Schmidt vom Landratsamt des Weimarer Landes zeigt diverse Desinfektionsmittel, die vorbeugend auch in den Schulen eingesetzt werden. Der Corona-Verdacht in Kromsdorf hat sich zum Glück nicht bestätigt.

Corona-Verdachtsfall bei Schulkind nicht bestätigt

Die gute Nachricht vorm Start ins Wochenende kam jetzt: Der Corona-Verdachtsfall bei einem Schulkind der Grundschule Kromsdorf hat sich nicht bestätigt. Das teilte das Gesundheitsamt des Kreises mit, nachdem die Laboranalyse abgeschlossen war. Zu Beginn der Woche war das Kind nicht mehr zum Unterricht erschienen, weil sich bei ihm offenbar Symptome gezeigt hatten, bei denen eine Infektion mit dem Virus nicht ausgeschlossen werden konnte.

Nun gibt es an dieser Stelle Entwarnung, so dass der Unterricht ab Montag normal anlaufen kann. Die vom Kreis verfügten verschärften Desinfektionsvorgaben bleiben indes prophylaktisch in allen Schulen bestehen. Entsprechende Hygieneartikel waren noch am Freitag an alle Einrichtungen verteilt worden.

