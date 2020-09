Corona-Verstöße: Bußgelder bis zu 25.000 Euro drohen

Corona-Abstrichstelle an der Dreifelderhalle Apolda.

Auf empfindliche Geldstrafen verweist das Landratsamt im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Corona-Schutz-Regelungen. In den vergangenen Tagen sei es vermehrt zu Quarantäneverweigerungen gekommen. Um die Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung zu minimieren, zeige man die bei Nichtbeachtung der Regeln zu erwartenden Konsequenzen nochmals auf. So werde gegen betreffende Personen Anzeige erstattet. Es sei mit hohen Geldstrafen zu rechnen. So könnten Bußgelder bis zu 25.000 Euro verhängt werden.